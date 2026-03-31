Orta Doğu'daki savaşın 32. günü: İsrail ve İran karşılıklı enerji tesislerini hedef almaya devam ediyor
Orta Doğu'daki savaş 32. gününe girerken bölgede şiddetli patlamalar devam ediyor. Ülkelerde enerji fiyatları yükselirken bölge ülkeleri başta olmak üzere hava... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
İsrail'de İran füzesinin isabet ettiği fabrikadan dumanlar yükseldi - Sputnik Türkiye

Orta Doğu'daki savaşın 32. günü: İsrail ve İran karşılıklı enerji tesislerini hedef almaya devam ediyor

07:05 31.03.2026 (güncellendi: 07:08 31.03.2026)
Orta Doğu'daki savaş 32. gününe girerken bölgede şiddetli patlamalar devam ediyor. Ülkelerde enerji fiyatları yükselirken bölge ülkeleri başta olmak üzere hava ulaşımı sekteye uğruyor. Dubai'de Kuveyt'e ait bir tankerin vurulduğu belirtilirken Tahran ve Isfahan'da altyapı merkezlerinde büyük patlamalar meydana geldi.
ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaşta 1 ay geride kaldı.
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'ın güneyini hedef almasıyla genişleyen savaşa 28 Mart itibariyle Husiler de katıldı.
ABD destekli İsrail, İran'ın altyapı ve enerji tesislerini vururken İran'ın Hayfa ve Tel Aviv bölgelerine misillemeleri devam ediyor.

Trump'ın açıklamalarıyla dalgalanan petrol fiyatları artık ABD yönetiminin diplomasi açıklamalarına tepki vermiyor. Brent petrol dün 116 dolar civarlarında seyrederken yeni günde biraz düşüşle 107 dolar civarlarına yükseldi.
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş küresel hava trafiğini sekteye uğratmaya devam ediyor. Bölgeye yönelik iptal uçuşlar açıklandı.
İran'ın Dubai açıklarında Kuveyt'a ait bir tankeri vurduğu öne sürülürken İran ve Husiler, Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam ediyor.

Savaştaki son dakika gelişmeleri Sputnik Türkiye canlı anlatımında:

07:09 31.03.2026
Tahran, İsfahan ve Zencan kentlerinde patlama sesleri duyuldu
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran, İsfahan ve Zencan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi.
Fars Haber Ajansı, Tahran'da patlamaların olduğu yerde elektriklerin kesildiğini bildirdi.
Öte yandan, Jamaran haber sitesine göre, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan ve Zencan'da da patlama sesleri duyuldu.
Zencan'ın güneyindeki patlama Azam Hüseyniyesi (Camisi) yakınlarında meydana geldi. Bölgede patlamanın ardından elektrik kesintisi yaşandı.
Yetkililer, doğal gaz sızıntısı riski nedeniyle olay yerinden uzak durulması uyarısında bulundu.
07:08 31.03.2026
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la girilen çatışmalarda 3'ü Nahal Tugayı'ndan olmak üzere 4 askerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 3'ünün de yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise söz konusu çatışmaların yakın mesafede gerçekleştiği bilgisini geçti.
Böylece, Lübnan'da Hizbullah'la girilen çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı 10'a yükseldi.
