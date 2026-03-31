Orta Doğu'daki savaşın 32. günü: İsrail ve İran karşılıklı enerji tesislerini hedef almaya devam ediyor

ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaşta 1 ay geride kaldı.
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'ın güneyini hedef almasıyla genişleyen savaşa 28 Mart itibariyle Husiler de katıldı.
ABD destekli İsrail, İran'ın altyapı ve enerji tesislerini vururken İran'ın Hayfa ve Tel Aviv bölgelerine misillemeleri devam ediyor.
Trump'ın açıklamalarıyla dalgalanan petrol fiyatları artık ABD yönetiminin diplomasi açıklamalarına tepki vermiyor. Brent petrol dün 116 dolar civarlarında seyrederken yeni günde biraz düşüşle 107 dolar civarlarına yükseldi.
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş küresel hava trafiğini sekteye uğratmaya devam ediyor. Bölgeye yönelik iptal uçuşlar açıklandı.
İran'ın Dubai açıklarında Kuveyt'a ait bir tankeri vurduğu öne sürülürken İran ve Husiler, Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam ediyor.