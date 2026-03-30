Beyaz Saray, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ve iyi gittiğini iddia etti
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ve iyi gittiğini iddia eden bir açıklama yaptı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T21:36+0300
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında İran gündemine ilişkin söz konusu ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü iddia ederek, görüşmelerin iyi gittiğini de öne sürdü.Leavitt, kamuoyuna yapılan açıklamaların, ABD'ye özel olarak iletilen bilgilerden farklı olduğunu da sözlerine ekledi.'Trump önümüzdeki 10 gün içinde bir anlaşma görmek istiyor'Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'ın enerji tesislerini hedef alan saldırılara ara vermesinin sona ereceği 6 Nisan'dan önce İran'la olan çatışmanın sona ermesini istediğini söyledi. Sözcü, bir gazetecinin Trump'ın savaşı 6 Nisan'a kadar bitirmek isteyip istemediği sorusuna "Önümüzdeki 10 gün içinde bir anlaşma görmek istiyor" şeklinde yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/abd-irandaki-zenginlestirilmis-uranyum-icin-askeri-secenekleri-degerlendiriyor-haberine-beyaz-1104625680.html
20:55 30.03.2026 (güncellendi: 21:36 30.03.2026)
