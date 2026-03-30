https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/beyaz-saray-iran-ile-gorusmelerin-devam-ettigini-ve-iyi-gittigini-iddia-etti-1104626610.html

Beyaz Saray, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ve iyi gittiğini iddia etti

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ve iyi gittiğini iddia eden bir açıklama yaptı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T20:55+0300

2026-03-30T20:55+0300

2026-03-30T21:36+0300

dünya

karoline leavitt

abd

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101727915_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_8bc1a520054e39cf6aa7c14137af163d.jpg

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da gerçekleşen basın toplantısında İran gündemine ilişkin söz konusu ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü iddia ederek, görüşmelerin iyi gittiğini de öne sürdü.Leavitt, kamuoyuna yapılan açıklamaların, ABD'ye özel olarak iletilen bilgilerden farklı olduğunu da sözlerine ekledi.'Trump önümüzdeki 10 gün içinde bir anlaşma görmek istiyor'Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'ın enerji tesislerini hedef alan saldırılara ara vermesinin sona ereceği 6 Nisan'dan önce İran'la olan çatışmanın sona ermesini istediğini söyledi. Sözcü, bir gazetecinin Trump'ın savaşı 6 Nisan'a kadar bitirmek isteyip istemediği sorusuna "Önümüzdeki 10 gün içinde bir anlaşma görmek istiyor" şeklinde yanıt verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karoline leavitt, abd, i̇ran