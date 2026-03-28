Savaşın 29. günü: Hürmüz Boğazı tekrar kapatıldı, enerji krizi derinleşiyor

İran’da savaşın gölgesinde şekillenen yeni güç dengesi, yalnızca askeri cephede değil, devletin en üst karar alma mekanizmalarında da belirgin bir dönüşüme işaret ediyor. Ali Hamaney sonrası dönemde Devrim Muhafızları’nın artan etkisi, siyasi ve bürokratik aktörlerin konumunu yeniden tanımlarken, ülkenin yönetim mimarisi daha görünür hale geliyor.
Yeni dönemde siyasi ve askeri sahnede öne çıkan isimler 8 kişi etrafında şekilleniyor.
Devri̇m Muhafızlari’nin yeni̇ li̇deri̇
Ali Hamaney sonrası süreçte Devrim Muhafızları’nın başına getirilen Ahmed Vahidi, uzun yıllardır sistem içinde etkili bir figür olarak öne çıkıyor. İran-Irak Savaşı’na katılan Vahidi, geçmişte Kudüs Gücü’nü yönetmiş, savunma bakanlığı yapmış ve iç muhalefetin bastırılmasında rol oynamış bir isim.