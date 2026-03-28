Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Savaşın 29. günü: Hürmüz Boğazı tekrar kapatıldı, enerji krizi derinleşiyor
Sputnik Türkiye
İran ile ABD ve İsrail arasında patlak veren savaşın ilk gününde ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından, İran yönetimi stratejik karar alma...
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
İran'dan İsrail'e füze saldırısı - Sputnik Türkiye

Savaşın 29. günü: Hürmüz Boğazı tekrar kapatıldı, enerji krizi derinleşiyor

10:10 28.03.2026 (güncellendi: 10:12 28.03.2026)
Abone ol
İran ile ABD ve İsrail arasında patlak veren savaşın ilk gününde ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından, İran yönetimi stratejik karar alma kapasitesini korumayı başardı. Bu süreçte özellikle Devrim Muhafızları’nın yetkileri daha da genişlerken, karar alma mekanizmasındaki etkisi belirgin biçimde arttı.
İran’da savaşın gölgesinde şekillenen yeni güç dengesi, yalnızca askeri cephede değil, devletin en üst karar alma mekanizmalarında da belirgin bir dönüşüme işaret ediyor. Ali Hamaney sonrası dönemde Devrim Muhafızları’nın artan etkisi, siyasi ve bürokratik aktörlerin konumunu yeniden tanımlarken, ülkenin yönetim mimarisi daha görünür hale geliyor.
Yeni dönemde siyasi ve askeri sahnede öne çıkan isimler 8 kişi etrafında şekilleniyor.

Devri̇m Muhafızlari’nin yeni̇ li̇deri̇

Ali Hamaney sonrası süreçte Devrim Muhafızları’nın başına getirilen Ahmed Vahidi, uzun yıllardır sistem içinde etkili bir figür olarak öne çıkıyor. İran-Irak Savaşı’na katılan Vahidi, geçmişte Kudüs Gücü’nü yönetmiş, savunma bakanlığı yapmış ve iç muhalefetin bastırılmasında rol oynamış bir isim.
DÜNYA
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
14:17 28.03.2026
Pakistan ve İran liderleri telefonda görüştü: Bölgesel gerilim ve diplomasi ele alındı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’in saldırılarını kınadıklarını belirtirken, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı.
Pakistan Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın, Pakistan’ın bölgede barışı teşvik etme ve diyalog zemini oluşturma çabalarına yönelik takdirine teşekkür etti.
Şerif, Pakistan’ın diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, ABD ile birlikte Körfez ve İslam ülkeleriyle temas halinde olduklarını, amaçlarının diyalog kurulması ve gerilimin azaltılması olduğunu ifade etti.
12:46 28.03.2026
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
DÜNYA
Merz, Macron’un Ortadoğu’ya uçak gemisi gönderme planını tiye aldı
12:47
11:46 28.03.2026
İran Silahlı Kuvvetleri: ABD’ye ait bir yakıt ikmal uçağı imha edildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, ABD’nin Suudi Arabistan’daki Prens Sultan askeri üssüne düzenlenen saldırıda bir yakıt ikmal uçağının imha edildiğini öne sürdü.
Zülfikari, üç uçağın daha çalışamaz duruma getirildiğini dile getirdi.
ABD medyası, İran’ın söz konusu üssüne Cuma günü saldırdığını bildirdi. Saldırıda en az 10 ABD askerinin yaralandığı belirtildi.
10:13 28.03.2026
İran'a saldırılar sonrası İsrail'e ilk kez Yemen'den füze atıldığı iddia edildi
ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığı öne sürüldü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
