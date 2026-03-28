Savaşın 29. günü: Hürmüz Boğazı tekrar kapatıldı, enerji krizi derinleşiyor

Pakistan ve İran liderleri telefonda görüştü: Bölgesel gerilim ve diplomasi ele alındı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’in saldırılarını kınadıklarını belirtirken, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı.

Pakistan Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın, Pakistan’ın bölgede barışı teşvik etme ve diyalog zemini oluşturma çabalarına yönelik takdirine teşekkür etti.

Şerif, Pakistan’ın diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, ABD ile birlikte Körfez ve İslam ülkeleriyle temas halinde olduklarını, amaçlarının diyalog kurulması ve gerilimin azaltılması olduğunu ifade etti.