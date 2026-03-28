Merz, Macron’un Ortadoğu’ya uçak gemisi gönderme planını tiye aldı
Almanya Başbakanı Merz, Fransa lideri Macron’un Kıbrıs’a uçak gemisi gönderme planının kulağa gerçekte olduğundan daha muazzam geldiğini belirtti. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T12:47+0300
2026-03-28T12:45+0300
almanya, fransa, ortadoğu, kıbrıs, friedrich merz, emmanuel macron, akdeniz, avrupa
12:47 28.03.2026
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yerel basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ortadoğu’daki müttefikleri korumak için Kıbrıs açıklarına uçak gemisi gönderme planını değerlendirdi.
Merz, “Fransa planlar yapıyor ve bu her zaman gerçekte olduğundan kulağa daha muazzam geliyor. Fransa'nın az çok faal durumda bir uçak gemisi var. Bu gemi de Akdeniz'e gönderildi. Kısacası, barışı sağlamanın gerçek şansı muhtemelen ancak ortak çabalarla mümkün olur” şeklinde konuştu.
Macron, 3 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki müttefik kuvvetleri korumak amacıyla nükleer enerjili uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Kıbrıs kıyılarına konuşlandırma planlarını açıklamıştı.
