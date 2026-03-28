https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/merz-macronun-ortadoguya-ucak-gemisi-gonderme-planini-tiye-aldi-1104573315.html

Merz, Macron’un Ortadoğu’ya uçak gemisi gönderme planını tiye aldı

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Merz, Fransa lideri Macron’un Kıbrıs’a uçak gemisi gönderme planının kulağa gerçekte olduğundan daha muazzam geldiğini belirtti. 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T12:45+0300

dünya

almanya

fransa

ortadoğu

kıbrıs

friedrich merz

emmanuel macron

akdeniz

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101689983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ee97e2e0542996fe227579e30867e6b.jpg

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yerel basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ortadoğu’daki müttefikleri korumak için Kıbrıs açıklarına uçak gemisi gönderme planını değerlendirdi.Merz, “Fransa planlar yapıyor ve bu her zaman gerçekte olduğundan kulağa daha muazzam geliyor. Fransa'nın az çok faal durumda bir uçak gemisi var. Bu gemi de Akdeniz'e gönderildi. Kısacası, barışı sağlamanın gerçek şansı muhtemelen ancak ortak çabalarla mümkün olur” şeklinde konuştu.Macron, 3 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki müttefik kuvvetleri korumak amacıyla nükleer enerjili uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Kıbrıs kıyılarına konuşlandırma planlarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/guvenlik-gucleri-mensubuna-saldiracakti-ukraynali-kuratoru-tarafindan-uzaktan-patlatildi-1104572702.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

