Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı ile görüştü: 'İran'ın altyapısına saldırılar ABD'ye güvensizliği derinleştirdi'
Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı ile görüştü: 'İran'ın altyapısına saldırılar ABD'ye güvensizliği derinleştirdi'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin İran altyapısına yönelik saldırılarının çelişkili tutumu nedeniyle İran-ABD güven sorununu daha da artırdığını... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T17:33+0300
2026-03-28T17:33+0300
2026-03-28T17:33+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD’nin İran altyapısına saldırmayacağına dair verdiği vaatlere rağmen bazı merkezlerin hedef alındığını belirtti. Pezeşkiyan, bu çelişkili tutumun İran’ın ABD’ye olan güvenini daha da azalttığını ifade etti.Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Pezeşkiyan, İran’ın bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine yönelik operasyonlarının “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirildiğini ve Müslüman ülkeleri kardeşleri olarak gördüklerini vurguladı.Pezeşkiyan, Pakistan’ın ABD-İsrail’in başlattığı savaşın durdurulması için gösterdiği arabuluculuk çabalarına teşekkür etti. Bununla birlikte ABD’ye derin güvensizlik duyduklarını belirterek şunları kaydetti:Pakistan Başbakanı Şerif ise, İran’a yönelik askeri saldırıları ve özellikle ekonomik altyapıya yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti. Şerif, Pakistan hükümeti ve halkının “İran ile tam dayanışma içinde olduğunu” vurguladı ve Washington yönetiminin tutumlarından kaynaklanan “tam güvensizlik ortamının varlığını” kabul ettiklerini ifade etti.Şerif, görüşmenin karşılıklı güven ve saygı ortamında yürütülmesi gerektiğini, İran’a karşı askeri saldırganlığın durdurulmasının bunun ön koşulu olduğunu kaydetti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil altyapıya yönelik son saldırılar dahil İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadığını ve Pakistan’ın İran halkına desteğini ilettiğini belirtti. Şerif ayrıca can kayıpları nedeniyle taziyelerini iletti ve gerginliği azaltmak amacıyla Pakistan’ın ABD ve Körfez ülkeleriyle yürüttüğü diplomatik temasları aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/donald-trump-prens-selman-hakkinda-konustu-kcimi-opecegini-dusunmemistim-1104576879.html
i̇ran
pakistan
Sputnik Türkiye
abd, i̇ran, pakistan, mesud pezeşkiyan
abd, i̇ran, pakistan, mesud pezeşkiyan
Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı ile görüştü: 'İran'ın altyapısına saldırılar ABD'ye güvensizliği derinleştirdi'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin İran altyapısına yönelik saldırılarının çelişkili tutumu nedeniyle İran-ABD güven sorununu daha da artırdığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD’nin İran altyapısına saldırmayacağına dair verdiği vaatlere rağmen bazı merkezlerin hedef alındığını belirtti. Pezeşkiyan, bu çelişkili tutumun İran’ın ABD’ye olan güvenini daha da azalttığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Pezeşkiyan, İran’ın bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine yönelik operasyonlarının “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirildiğini ve Müslüman ülkeleri kardeşleri olarak gördüklerini vurguladı.
Pezeşkiyan, Pakistan’ın ABD-İsrail’in başlattığı savaşın durdurulması için gösterdiği arabuluculuk çabalarına teşekkür etti. Bununla birlikte ABD’ye derin güvensizlik duyduklarını belirterek şunları kaydetti:
İran, nükleer müzakereler sırasında diyalog ve diplomasi ortamında iki kez askeri saldırıya uğradı. Şimdi Amerikalı yetkililerin ekonomik ve enerji altyapısına saldırmayacaklarına dair iddialarına ve vaatlerine rağmen, bu merkezlerin hedef alındığına şahit oluyoruz. Bu çelişkili söylem ve davranış, İran'ın saldırgan Amerika’ya olan güvensizliğinin daha da artmasına yol açmıştır.
Pakistan Başbakanı Şerif ise, İran’a yönelik askeri saldırıları ve özellikle ekonomik altyapıya yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti. Şerif, Pakistan hükümeti ve halkının “İran ile tam dayanışma içinde olduğunu” vurguladı ve Washington yönetiminin tutumlarından kaynaklanan “tam güvensizlik ortamının varlığını” kabul ettiklerini ifade etti.
Şerif, görüşmenin karşılıklı güven ve saygı ortamında yürütülmesi gerektiğini, İran’a karşı askeri saldırganlığın durdurulmasının bunun ön koşulu olduğunu kaydetti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil altyapıya yönelik son saldırılar dahil İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadığını ve Pakistan’ın İran halkına desteğini ilettiğini belirtti. Şerif ayrıca can kayıpları nedeniyle taziyelerini iletti ve gerginliği azaltmak amacıyla Pakistan’ın ABD ve Körfez ülkeleriyle yürüttüğü diplomatik temasları aktardı.