Savaşın 28. günü: İsrail, Lübnan ve İran'da patlamalar tüm şiddetiyle devam ediyor

ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 28. gününe karşılıklı hava saldırılarıyla girdi.
ABD destekli İsrail'in hem Lübnan'ın güneyine hem de İran'a saldırıları devam ederken İsrail'de gece boyunca sirenler çaldı. İsrail hava imha edilen füzelerin şarapnel parçalarının hasar meydana getirdiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, “İran rejimi hedeflerine yönelik saldırılara tüm gücümüzle devam ediyoruz. Dün akşam, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu olan İran Devrim Muhafızları Ordu Komutanı’nı yok ettik” dedi.
Trump ise ABD’nin İran’ın enerji tesislerine 10 gün boyunca saldırmayacağını söyledi.
Orta Doğu'daki ülkeler engellenen İHA ve füze sayılarını paylaşmaya devam ederken ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.
Bölgede savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.