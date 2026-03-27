Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Savaşın 28. günü: İsrail, Lübnan ve İran'da patlamalar tüm şiddetiyle devam ediyor
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'daki savaş 28. gününe girerken İsrail, İran ve Lübnan'da hava saldırıları devam ediyor. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T06:56+0300
2026-03-27T07:03+0300
dünya
i̇srail
i̇ran
lübnan
abd
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104516796_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_730a6df20197e324ef5c2b462398b86c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104516796_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_d50ef2255bc4428923e39e14958c85e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, i̇ran, lübnan, abd, ortadoğu, новый онлайн для белой редактуры
i̇srail, i̇ran, lübnan, abd, ortadoğu, новый онлайн для белой редактуры
Savaşın 28. günü: İsrail, Lübnan ve İran'da patlamalar tüm şiddetiyle devam ediyor

06:56 27.03.2026 (güncellendi: 07:03 27.03.2026)
Abone ol
Orta Doğu'daki savaş 28. gününe girerken İsrail, İran ve Lübnan'da hava saldırıları devam ediyor. İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 22 artarak 1.116’ya yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Jafarian, savaşta en az 1.937 kişinin öldüğünü söyledi.
ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 28. gününe karşılıklı hava saldırılarıyla girdi.
ABD destekli İsrail'in hem Lübnan'ın güneyine hem de İran'a saldırıları devam ederken İsrail'de gece boyunca sirenler çaldı. İsrail hava imha edilen füzelerin şarapnel parçalarının hasar meydana getirdiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, “İran rejimi hedeflerine yönelik saldırılara tüm gücümüzle devam ediyoruz. Dün akşam, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu olan İran Devrim Muhafızları Ordu Komutanı’nı yok ettik” dedi.
Trump ise ABD’nin İran’ın enerji tesislerine 10 gün boyunca saldırmayacağını söyledi.
Orta Doğu'daki ülkeler engellenen İHA ve füze sayılarını paylaşmaya devam ederken ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.
Bölgede savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Savaştaki son dakika gelişmeleri Sputnik Türkiye canlı anlatımında:

Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
08:07 27.03.2026
İran'dan 83. saldırı dalgası: Destek veren halklara teşekkür
İran ordusunun, Gerçek Vaat 4 Operasyonu kapsamında 83. saldırı dalgasını gerçekleştirdiği bildirildi.
İran televizyonunun haberinde, “Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 83. dalgası sırasında İran Silahlı Kuvvetleri, İran'la olan dayanışmalarından dolayı Almanya, Hindistan, İspanya ve Pakistan halklarına teşekkürlerini iletti” ifadesi kullanıldı.
İran askerleri, ülkelerine destek veren Almanya, Hindistan, İspanya ve Pakistan halklarına teşekür etti.
© Fotoğraf
İran askerleri, ülkelerine destek veren Almanya, Hindistan, İspanya ve Pakistan halklarına teşekür etti. - Sputnik Türkiye
© Fotoğraf
08:07 27.03.2026
İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Kum kentinde 6 kişi öldü
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'da çeşitli kentler hedef alınırken, Kum kentinde 6 kişinin öldüğü bildirildi.
İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari konuya ilişkin açıklama yaptı.
Haydari, ABD-İsrail saldırılarında, Kum kentinin Perdisan bölgesinde 3 konutun hedef alınması sonucu en az 6 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise henüz belirlenmediğini söyledi.
Öte yandan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Hamid Safari, Urumiye kentine düzenlenen saldırıda 4 sivil binanın vurulduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.
Ayrıca, İran'dan yayın yapan "nournews" haber sitesinde ABD-İsrail'in hava saldırılarında bu gece Tahran, İsfahan, Kaşan, Yezd, Kum, Tebriz ve Ahvaz'ın hedef alındığı ifade edildi.
Tahran, 26 Mart gecesi
© Fotoğraf : İran Kızılayı
07:48 27.03.2026
ABD piyasaları savaşın başlangıcından bu yana en büyük düşüşünü yaşadı
Yatırımcılar, İran ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen çelişkili mesajları değerlendirmeye devam ediyor.
OECD, büyük ekonomiler için enflasyon tahminlerini önemli ölçüde yükseltti ve G20 ekonomileri için ortalama oranın bu yıl yüzde 4'e yükseleceğini öngörüyor.
OECD ayrıca küresel büyüme tahminini geçen yılki yüzde 3,3'ten yüzde 2,9'a düşürdü.
Dow Jones endeksi 450 puan düşüşle kapanırken, S&P 500 yüzde 1.7 geriledi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise yüzde 2.3 düşerek, son zirvesine göre yüzde 10’dan fazla kayıp anlamına gelen 'düzeltme' bölgesine girdi.
Kapanışta Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 107 dolar, ABD ham petrolü ise 93 dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD’de benzin fiyatları galon başına ortalama 3.98 dolara çıktı.
New York borsası
© AP Photo / Richard Drew
07:48 27.03.2026
İsrail ordusu: Tahran'ın merkezini vurduk
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki hedeflere yönelik geniş çaplı bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
07:17 27.03.2026
İran: Hayfa'daki yakıt ve askeri hedeflere saldırılar düzenlendi
İran medyası, İsrail’e ait stratejik öneme sahip çeşitli hedeflere İHA saldırılarının düzenlendiğini bildirdi.
Saldırı düzenlenen hedefler arasında Hayfa'daki deniz üssü ve yakıt tesislerinin de bulunduğu belirtildi.
İran Shahed-136 İHA'sı
07:02 27.03.2026
İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordumuz yakında çökebilir
İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, ordunun çöküş riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
İsrail basınının aktardığına göre İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı konuşmada, insan gücü açığına bir çözüm bulunmazsa İsrail ordusunun yakında çökebileceği uyarısında bulundu.
İsrail'in yeni genelkurmay başkanı Eyal Zamir oldu
© Fotoğraf : İsrail Savunma Bakanlığı
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала