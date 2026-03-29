Orta Doğu'da savaş 30. gününe girdi: ABD askerleri bölgeye geldi, Husi füzeleriyle savaş genişledi, saldırılar sürüyor

ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 30. gününe karşılıklı hava saldırılarıyla girdi.
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'ın güneyini hedef almasıyla genişleyen savaşa 28 Mart itibariyle Husiler de katıldı.
USS Tripoli, 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesi taşıyarak Orta Doğu’ya ulaştı.
Dünya genelinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Paris, Londra ve Roma başta olmak üzere protesto edilirken ABD'nin başta Chicago kentlerinde Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" eylemleri düzenlendi.