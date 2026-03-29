https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/orta-doguda-savas-30-gunune-girdi-abd-askerleri-bolgeye-geldi-husi-fuzeleriyle-savas-genisledi-1104585758.html
Orta Doğu'da savaş 30. gününe girdi: ABD askerleri bölgeye geldi, Husi füzeleriyle savaş genişledi, saldırılar sürüyor
Orta Doğu'da savaş 30. gününe girdi: ABD askerleri bölgeye geldi, Husi füzeleriyle savaş genişledi, saldırılar sürüyor
Orta Doğu'daki savaş 30. gününe girerken ABD'nin 3 bin 500 askeri bölgeye geldi. Husilerin dün İsrail'e füze fırlatmasıyla savaş, bir kez daha genişledi... 29.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-29T09:06+0300
2026-03-29T09:06+0300
dünya
abd
i̇srail
i̇ran
hizbullah
husiler
abd
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104585808_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_c60ee6632cc39a0341405da69a2cacdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rey kenti, 27 Mart - Sputnik Türkiye

Orta Doğu'da savaş 30. gününe girdi: ABD askerleri bölgeye geldi, Husi füzeleriyle savaş genişledi, saldırılar sürüyor

09:06 29.03.2026
Orta Doğu'daki savaş 30. gününe girerken ABD'nin 3 bin 500 askeri bölgeye geldi. Husilerin dün İsrail'e füze fırlatmasıyla savaş, bir kez daha genişledi. İsrail, Lübnan ve İran'ı bombalamaya devam ediyor. İran, Hizbullah ve Husiler, İsrail ve bölge ülkelerindeki ABD varlıklarına füze saldırılarıyla karşılık veriyor.
ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 30. gününe karşılıklı hava saldırılarıyla girdi.
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'ın güneyini hedef almasıyla genişleyen savaşa 28 Mart itibariyle Husiler de katıldı.
USS Tripoli, 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesi taşıyarak Orta Doğu’ya ulaştı.
Dünya genelinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Paris, Londra ve Roma başta olmak üzere protesto edilirken ABD'nin başta Chicago kentlerinde Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" eylemleri düzenlendi.

Savaştaki son dakika gelişmeleri Sputnik Türkiye canlı anlatımında:

10:01 29.03.2026
İsrail, Tahran'da bir dizi saldırıyı daha 'tamamladığını' duyurdu
İsrail ordusu, Tahran'da ve "ek bölgelerde" İran hükümetine ait altyapıyı hedef alan bir dizi saldırıyı daha gerçekleştirdiğini açıkladı.
09:15 29.03.2026
Tahran gece boyunca yoğun bombardıman altında kaldı
29 Mart Pazar sabahı Tahran genelinde yoğun bombardıman devam etti; İran’ın başkentinin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.
Son bir saat içinde, devlete yakın Fars News Agency, gece boyunca süren saldırı dalgalarının ardından kentte çok sayıda patlama yaşandığını bildirdi.
Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde, cumartesi akşamı Tahran’ın batısındaki bir yerleşim bölgesine düzenlenen saldırının ardından oluşan hasarın yer aldı.
Gece saatlerinde saldırıda can kaybı yaşanmadığını, ancak 20’den fazla dairenin zarar gördüğü saldırıda 9 kişinin yaralandığı açıklandı.
