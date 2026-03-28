https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/abd-baskan-yardimcisi-vance-iranda-askeri-hedeflerin-cogunu-gerceklestirdik-1104579646.html

ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran’da askeri hedeflerin çoğunu gerçekleştirdik

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ile İran’a yönelik saldırılarda askeri hedeflerin büyük kısmının gerçekleştirildiğini öne sürdü; ABD’nin İran’da uzun... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T19:54+0300

dünya

abd

j.d. vance

donald trump

i̇ran

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100827708_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22f364b8e560725512138146741f6b42.jpg

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ile birlikte İran’a karşı yürütülen saldırılarda askeri hedeflerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.ABD’li gazeteci Benny Johnson’la konuşan Vance'in sosyal medya kanallarında yayımlanan açıklamalarında, İran’a yönelik operasyonlarda hedeflerin büyük bölümüne ulaşıldığını savundu.Vance, “Tüm askeri hedeflerimizi gerçekleştirdik. Başkan (Donald Trump), ayrıldıktan sonra bunu çok çok uzun bir süre tekrar yapmak zorunda kalmamamız için bir süre daha çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.İran’ın hala ABD’yi tehdit ettiğini ve nükleer silah geliştirmeye çalıştığını öne süren Vance, ABD’nin İran’ı uzun süre etkisiz hale getirmeyi amaçladığını belirtti.'Benzin fiyatlarındaki artış geçici'İran’a yönelik saldırıların ardından yükselen benzin fiyatlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Vance, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle fiyatların arttığını kabul etti ancak bunun geçici olduğunu söyledi.Benzin fiyatlarındaki artışı “geçici bir tepki” olarak nitelendiren Vance, ABD’nin İran’da 1 ya da 2 yıl gibi uzun süre kalmayacağını ifade ederek, “Yakında oradan çıkacağız ve benzin fiyatları tekrar düşecek” dedi.

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

