Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/abd-baskan-yardimcisi-vance-iranda-askeri-hedeflerin-cogunu-gerceklestirdik-1104579646.html
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran’da askeri hedeflerin çoğunu gerçekleştirdik
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ile İran’a yönelik saldırılarda askeri hedeflerin büyük kısmının gerçekleştirildiğini öne sürdü; ABD’nin İran’da uzun... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
j.d. vance
donald trump
i̇ran
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100827708_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22f364b8e560725512138146741f6b42.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/pezeskiyan-iran-altyapisina-yonelik-her-turlu-saldiriya-guclu-sekilde-karsilik-verecektir-1104573994.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100827708_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_ec0cf7d1ea1ad7da8b33a4536820591d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, j.d. vance, donald trump, i̇ran, i̇srail
19:54 28.03.2026
JD Vance
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
Abone ol
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ile birlikte İran’a karşı yürütülen saldırılarda askeri hedeflerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.
ABD’li gazeteci Benny Johnson’la konuşan Vance'in sosyal medya kanallarında yayımlanan açıklamalarında, İran’a yönelik operasyonlarda hedeflerin büyük bölümüne ulaşıldığını savundu.
Vance, “Tüm askeri hedeflerimizi gerçekleştirdik. Başkan (Donald Trump), ayrıldıktan sonra bunu çok çok uzun bir süre tekrar yapmak zorunda kalmamamız için bir süre daha çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
İran’ın hala ABD’yi tehdit ettiğini ve nükleer silah geliştirmeye çalıştığını öne süren Vance, ABD’nin İran’ı uzun süre etkisiz hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

'Benzin fiyatlarındaki artış geçici'

İran’a yönelik saldırıların ardından yükselen benzin fiyatlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Vance, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle fiyatların arttığını kabul etti ancak bunun geçici olduğunu söyledi.
Benzin fiyatlarındaki artışı “geçici bir tepki” olarak nitelendiren Vance, ABD’nin İran’da 1 ya da 2 yıl gibi uzun süre kalmayacağını ifade ederek, “Yakında oradan çıkacağız ve benzin fiyatları tekrar düşecek” dedi.
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
DÜNYA
Pezeşkiyan: İran, altyapısına yönelik her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık verecektir
14:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
