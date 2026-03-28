https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/abd-baskan-yardimcisi-vance-iranda-askeri-hedeflerin-cogunu-gerceklestirdik-1104579646.html
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran’da askeri hedeflerin çoğunu gerçekleştirdik
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ile İran'a yönelik saldırılarda askeri hedeflerin büyük kısmının gerçekleştirildiğini öne sürdü; ABD'nin İran'da uzun... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T19:54+0300
dünya
abd
j.d. vance
donald trump
i̇ran
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100827708_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22f364b8e560725512138146741f6b42.jpg
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100827708_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_ec0cf7d1ea1ad7da8b33a4536820591d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ile birlikte İran’a karşı yürütülen saldırılarda askeri hedeflerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.
ABD’li gazeteci Benny Johnson’la konuşan Vance'in sosyal medya kanallarında yayımlanan açıklamalarında, İran’a yönelik operasyonlarda hedeflerin büyük bölümüne ulaşıldığını savundu.
Vance, “Tüm askeri hedeflerimizi gerçekleştirdik. Başkan (Donald Trump), ayrıldıktan sonra bunu çok çok uzun bir süre tekrar yapmak zorunda kalmamamız için bir süre daha çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
İran’ın hala ABD’yi tehdit ettiğini ve nükleer silah geliştirmeye çalıştığını öne süren Vance, ABD’nin İran’ı uzun süre etkisiz hale getirmeyi amaçladığını belirtti.
'Benzin fiyatlarındaki artış geçici'
İran’a yönelik saldırıların ardından yükselen benzin fiyatlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Vance, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle fiyatların arttığını kabul etti ancak bunun geçici olduğunu söyledi.
Benzin fiyatlarındaki artışı “geçici bir tepki” olarak nitelendiren Vance, ABD’nin İran’da 1 ya da 2 yıl gibi uzun süre kalmayacağını ifade ederek, “Yakında oradan çıkacağız ve benzin fiyatları tekrar düşecek” dedi.