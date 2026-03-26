Orta Doğu'daki savaşın 27. günü: ABD müzakerelerin devam ettiğini açıklıyor İran ise reddediyor, saldırılar sürüyor

ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 27. gününe karşılıklı hava saldırılarıyla girdi.
Beyaz Saray, Tahran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik "15 maddelik planı" kabul etmemesine rağmen İran ile görüşmelerin hızla ilerlediğini söyledi. Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerinin yok edildiğini öne sürdü.
İran’ın Suudi Arabistan Büyükelçiliği ise karşılık olarak şu maddeleri içeren paylaşım yaptı;
'Düşmanın saldırganlığının sona ermesi, savaşın tekrarını önleyecek somut güvenceler, net bir kararlılık, savaş zararlarının ve tazminatlarının garantili ödenmesi, tüm cephelerde, direniş grupları da dahil olmak üzere, savaşın kapsamlı bir şekilde sona erdirilmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması.'
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran donanmasına ait en büyük gemilerin yüzde 92’sinin imha edildiğini öne sürdü.
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde süren operasyonların genişletileceğini belirterek, kalıcı bir 'tampon bölge' oluşturma niyetini açıkça dile getirdi.