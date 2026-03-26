Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/orta-dogudaki-savasin-27-gunu-abd-muzakerelerin-devam-ettigini-acikliyor-iran-ise-reddediyor-1104506678.html
Orta Doğu'daki savaşın 27. günü: ABD müzakerelerin devam ettiğini açıklıyor İran ise reddediyor, saldırılar sürüyor
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'daki savaş 27. gününe girerken ABD ile İran arasındaki "müzakere" açıklamaları enerji piyasalarını dalgalandırmaya devam ediyor. İsrail, Lübnan ve... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104506943_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_f51be94ec538448aa61138fbc79612a5.jpg
i̇ran
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104506943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e80f2cf07c97c8bef33ee10dc2c43418.jpg
1920
1920
true
i̇ran, i̇srail, abd, ortadoğu
25 Mart 2026’da Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır kampının yakınında düzenlenen İsrail saldırısının ardından duman ve alevler yükseldi. - Sputnik Türkiye

07:11 26.03.2026
Abone ol
Orta Doğu'daki savaş 27. gününe girerken ABD ile İran arasındaki "müzakere" açıklamaları enerji piyasalarını dalgalandırmaya devam ediyor. İsrail, Lübnan ve İran'ı hedef almaya devam ederken İran, İsrail'in altyapısına füze saldırısı düzenledi. Hizbullah ise Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor.
ABD ve İsrail'in "nükleer müzakereler" devam ederken 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 27. gününe karşılıklı hava saldırılarıyla girdi.
Beyaz Saray, Tahran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik "15 maddelik planı" kabul etmemesine rağmen İran ile görüşmelerin hızla ilerlediğini söyledi. Trump, B-52 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer yeteneklerinin yok edildiğini öne sürdü.
İran’ın Suudi Arabistan Büyükelçiliği ise karşılık olarak şu maddeleri içeren paylaşım yaptı;

'Düşmanın saldırganlığının sona ermesi, savaşın tekrarını önleyecek somut güvenceler, net bir kararlılık, savaş zararlarının ve tazminatlarının garantili ödenmesi, tüm cephelerde, direniş grupları da dahil olmak üzere, savaşın kapsamlı bir şekilde sona erdirilmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması.'
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran donanmasına ait en büyük gemilerin yüzde 92’sinin imha edildiğini öne sürdü.
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde süren operasyonların genişletileceğini belirterek, kalıcı bir 'tampon bölge' oluşturma niyetini açıkça dile getirdi.

Savaştaki son dakika gelişmeler Sputnik Türkiye canlı anlatımında:

Başlıklar
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
