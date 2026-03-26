Hark Adası operasyonu: Stratejik hamle mi yoksa şaşırtma mı?
Hark Adası operasyonu: Stratejik hamle mi yoksa şaşırtma mı?
ABD’nin İran’ın Hark Adası’na yönelik kara operasyonu düzenleyeceği iddiaları, askeri uzmanlar arasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T15:56+0300
2026-03-26T15:56+0300
İsveç Silahlı Kuvvetleri eski subayı ve hava savunma uzmanı Mikael Valtersson, Hark Adası'na dair iddialarla ilgili değerlendirmesinde operasyonun gerçek bir askeri hedeften ziyade Tahran üzerinde baskı kurma amacı taşıyan bir 'sis perdesi' olabileceğine dikkat çekti.Sputnik'e demeç veren Valtersson’a göre, ABD Başkanı Trump’ın müzakere taktikleri çerçevesinde uyguladığı maksimum baskı stratejisi, İran’ı masaya oturtmayı hedefliyor olabilir. Bu stratejinin önündeki en büyük engelin küresel enerji piyasalarındaki hassas dengeler olduğunu kaydeden Valtersson, "Hark Adası’na yapılacak olası bir saldırı İran’ın petrol ihracatını durduracak olsa da, bu durum dünya genelinde enerji fiyatlarının kontrolden çıkmasına yol açacaktır. Trump’ın en büyük önceliğinin ABD ekonomisini iyileştirmek ve petrol fiyatlarını düşürmek olduğu göz önüne alındığında, İran’ın olası misillemeleriyle Körfez ülkelerindeki üretimin de zarar görmesi, Washington’ın amaçlarıyla tamamen ters düşen bir senaryo olarak değerlendiriliyor" dedi.Askeri zafer stratejik yenilgiye dönüşebilirİsveçli uzmana göre operasyon iddialarının bir diğer amacı, İran’ın savunma kapasitesini Hürmüz Boğazı’ndan başka yöne kaydırmak olabilir. Valtersson, İran’ın her iki bölgeyi de aynı anda savunabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, ABD’nin İran’ın yeteneklerini bir kez daha hafife alabileceği konusunda uyarıda bulundu. Valtersson, sahada kazanılacak taktiksel bir başarının bile, küresel enerji krizini derinleştirmesi durumunda ABD için stratejik bir başarısızlığa ve medya önünde alınacak bir mağlubiyete dönüşebileceğinin altını çizdi. Mevcut şartlar altında, ABD için askeri seçeneklerin makul bir çözüm sunmaktan uzak olduğunu sözlerine ekledi.
abd, i̇ran, sputnik, hark adası, donald trump, hürmüz boğazı, petrol

Hark Adası operasyonu: Stratejik hamle mi yoksa şaşırtma mı?

15:56 26.03.2026
© REUTERS 2026 Planet Labs PBC
ABD’nin İran’ın Hark Adası’na yönelik kara operasyonu düzenleyeceği iddiaları, askeri uzmanlar arasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
İsveç Silahlı Kuvvetleri eski subayı ve hava savunma uzmanı Mikael Valtersson, Hark Adası'na dair iddialarla ilgili değerlendirmesinde operasyonun gerçek bir askeri hedeften ziyade Tahran üzerinde baskı kurma amacı taşıyan bir 'sis perdesi' olabileceğine dikkat çekti.

Sputnik'e demeç veren Valtersson’a göre, ABD Başkanı Trump’ın müzakere taktikleri çerçevesinde uyguladığı maksimum baskı stratejisi, İran’ı masaya oturtmayı hedefliyor olabilir.

Bu stratejinin önündeki en büyük engelin küresel enerji piyasalarındaki hassas dengeler olduğunu kaydeden Valtersson, "Hark Adası’na yapılacak olası bir saldırı İran’ın petrol ihracatını durduracak olsa da, bu durum dünya genelinde enerji fiyatlarının kontrolden çıkmasına yol açacaktır. Trump’ın en büyük önceliğinin ABD ekonomisini iyileştirmek ve petrol fiyatlarını düşürmek olduğu göz önüne alındığında, İran’ın olası misillemeleriyle Körfez ülkelerindeki üretimin de zarar görmesi, Washington’ın amaçlarıyla tamamen ters düşen bir senaryo olarak değerlendiriliyor" dedi.

Askeri zafer stratejik yenilgiye dönüşebilir

İsveçli uzmana göre operasyon iddialarının bir diğer amacı, İran’ın savunma kapasitesini Hürmüz Boğazı’ndan başka yöne kaydırmak olabilir.

Valtersson, İran’ın her iki bölgeyi de aynı anda savunabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, ABD’nin İran’ın yeteneklerini bir kez daha hafife alabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Valtersson, sahada kazanılacak taktiksel bir başarının bile, küresel enerji krizini derinleştirmesi durumunda ABD için stratejik bir başarısızlığa ve medya önünde alınacak bir mağlubiyete dönüşebileceğinin altını çizdi. Mevcut şartlar altında, ABD için askeri seçeneklerin makul bir çözüm sunmaktan uzak olduğunu sözlerine ekledi.
