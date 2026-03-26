İran medyası: Tahran ABD'nin teklifine kendi şartlarıyla yanıt verdi, 'üçüncü aldatmaca' dedi
️İran, Tasnim haber ajansına göre ABD'nin 15 maddelik önerisine aracıları vasıtasıyla resmi yanıtını gece saatlerinde iletti ve kendi şartlarını sundu. Tahran... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T17:08+0300
17:03 26.03.2026 (güncellendi: 17:08 26.03.2026)
Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran dün gece ABD'ye 15 maddelik önerisine aracıları vasıtasıyla resmi yanıtını iletti. Ajansa konuşan bir kaynak, İran’ın yanıtının dün gece iletildiğini ve Tahran’ın karşı taraftan gelecek cevabı beklediği ileri sürüldü.
Aynı kaynağa göre İran, yanıtında bir dizi şart ortaya koydu. Bu şartlar arasında saldırı ve suikast eylemlerinin sona ermesi, savaşın tekrarlanmaması için somut koşulların oluşturulması, zararların tazmini ve savaş tazminatlarının garanti altına alınması yer aldı.
'Hürmüz Boğazı egemenliği İran'ın doğal ve yasal hakkı'
İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini kullanmasının 'doğal ve yasal bir hak' olduğunu belirttiği ve bunun karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi için bir güvence olarak görüldüğünü ifade edildi. Bu durumun tanınması gerektiği de yanıt metninde yer aldı.
İran'ın sunduğu bu şartların daha önce Cenevre'de yapılan ikinci müzakere turunda iletilen taleplerden farklı olduğu kaydedildi.
Kaynak ayrıca, İran’ın ABD’nin müzakere çağrılarına temkinli yaklaştığını belirtti. Buna göre Tahran yönetimi, ABD’nin müzakere söylemini “üçüncü bir aldatma girişimi” olarak değerlendiriyor. Kaynağa göre ABD’nin bu süreçte üç hedefi bulunuyor:
Uluslararası kamuoyunda barış yanlısı bir imaj çizmek,
Küresel petrol fiyatlarını düşük tutmak
Olası bir kara operasyonu için zaman kazanmak.