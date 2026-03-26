Trump: Anlaşma istediğimi söyleyen yalan haberler var, hayır onlar yalvarıyor
17:45 26.03.2026 (güncellendi: 18:20 26.03.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında yaptığı açıklamada, Amerikan basınını suçlayarak “Anlaşma istediğimi söyleyen yalan haberler var, hayır onlar yalvarıyor” dedi. Trump, NATO'ya ithafen "Bizde bir söz vardır; 'Asla unutmayacağız', evet asla unutmayacağız" diye ekledi.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Birkaç hafta içerisinde İran’ı kimsenin görmedi bir seviyede.
Gücümüzü, hassasiyetimizi dünyanın görmediği seviyede kanıtlamış olduk. Bunu tabi Venezuela’da da yaptık.
Donanmalarını tamamen ortadan kaldırdık, hava kuvvetleri artık yok. Füze rampalaranın yüzde 90’ını yok ettik. Fırlattıklarından daha fazlasını imha ettik.
Aynı şekilde füze, dron ürettikleri fabrikaları da yok ediyoruz. Dron sayıları da azalmış durumda.
Bunun yanı sıra muazzam bir hasar meydana geldi saldırılarımız sonrası.
Her yerde anlaşma istediğimi söyleyen yalan haberler var, hayır onlar yalvarıyorlar.
'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yıkım'
Konuşmuyoruz diyorlar ama aptal değiller. Kötü savaşçılar ama iyi müzakereciler diyebilirim. Bir anlaşma ortaya koymak için yalvarıyorlar.
Bunu yapmak istiyor muyuz emin değilim. 4 hafta önce bunu yapabilirlerdi ya da biz göreve geldiğimizde yapabilirlerdi.
Şu an yaşadıkları İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yıkım.
Biden ve Obama'ya suçlama
Biden döneminde at koşturuyorlardı. Bunu çok önceden yapmak istiyorlardı, biz aslında B-2’lerle vurudğumuzda bu iş bitti. Ama Barack Obama’nın yaptığı anlaşma onlara yaradı.
Şu an planın önündeyiz. İran, kararlı bir şekilde yeniliyor. Artık kendileri de bunun farkındalar. Bizimle konuşuyorlar çünkü yenildiler.
Müzakere etmiyoruz diyorlar, tabii ki edecekler mahvolmuş vaziyetteler, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. Bakalım doğru anlaşmayı yapabilecek miyiz?
Doğru anlaşmayı yaparsak Hürmüz Boğazı açılacak.
‘İngiltere’nin uçak gemileri çocuk oyuncağı’
İngiltere bu işin içine çekilmek istemedi. Biz de onların savaşlarına sürüklenmek istemiyoruz.
Birleşik Krallık’ın uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak gibi kalır.
NATO'ya: Asla unutmayacağız
Kağıttan kaplan bizi kurtarmaya gelmeyecek, bizim de onlara ihtiyacımız yok.
NATO'dan büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu, NATO için bir sınavdı, bizde bir söz vardır 'Asla unutma', Asla unutmayacağız.
'Bunlar dünyanın en kötü insanları'
Bir anda savaş başladı ve Katar'a, Suudi Arabistan'a, BAE'ye, Kuveyt'e, Umman'a ateş etmeye başladılar. Biz de dahil herkes şoke oldu. Bunlar hasta insanlar.
Ben burada seçenek dediğimde insanlar ‘ne seçeneği’ diyor. İnsanlar markete gidip intihar yelekleriyle intihar saldırısı yaptıkları zaman bu bizim için ulusal güvenlik açısından önemli. Bunlar, dünyanın en kötü insanları. Bu insanların elinde nükleer silah olamaz.
ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ise “İran çıkış yolu arıyor” ifadelerini kullandı.