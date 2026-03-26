Amerikan basını: ABD’den İran’a ‘son darbe’ planı, ‘kara birlikleri dahil 4 seçenek masada’

Sputnik Türkiye

ABD’nin, İran ile görüşmelerin başarısız olması halinde kara birliklerinin kullanılmasını da içerebilecek bir “son darbe” planları üzerinde çalıştığı bildirildi.

2026-03-26T14:39+0300

ABD merkezli Axios’un, iki ABD’li yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD hem İran topraklarına kara birlikleri konuşlandırmayı hem de geniş çaplı bir bombardımanı içeren seçenekleri değerlendiriyor.Habere göre, ‘İran ile üst düzey müzakereleri başlatma girişimleri sonuç vermez ve Tahran Hürmüz Boğazı’ndaki tavrını sürdürürse, ABD’nin son darbe niteliğinde bir operasyon başlatabileceği’ belirtiliyor.Masadaki 4 seçenek sıralandıYetkililer, Axios’a yaptıkları açıklamada dört seçeneğin masada olduğunu aktardı:İlk seçenek, İran’ın petrol ihracatı için kilit önemde olan Hark Adası’nı ele geçirmek veya abluka altına almak.İkinci seçenek, Hürmüz Boğazı’nda bulunan ve İran’a ait askeri üsler ile gemi trafiğini izleyen radar sistemlerinin yer aldığı Larak Adası’nı kontrol altına almak. Bu adada ayrıca sivil gemilere saldırı düzenleyebilecek küçük teknelerin bulunduğu belirtiliyor.Üçüncü ihtimal, İran’ın Basra Körfezi’nden çıkan gemiler üzerindeki kontrolünü sağlayan Ebu Musa Adası’nı işgal etmek. Bu ada ile birlikte Büyük ve Küçük Tunb adaları da İran’ın kontrolünde bulunuyor ancak Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hak iddia ediliyor.Dördüncü seçenek ise İran petrolü taşıyan gemileri doğrudan durdurmak ya da kontrol altına almak.‘Uranyumu ele geçirme planı’Axios’a göre ayrıca ABD askerlerinin, İran’daki yıkılmış nükleer tesislerin derinliklerinde bulunduğu düşünülen yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmesine yönelik planlar da değerlendiriliyor. Alternatif olarak bu tesislerin havadan bombalanması da seçenekler arasında yer alıyor.Kaynaklar, Trump’ın henüz bu planlardan herhangi biri hakkında kesin bir karar vermediğini belirtiyor.

