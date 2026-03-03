Türkiye
İsrail, ABD ve İran çatışmasında 4. gün: Karşılıklı füze ve İHA saldırıları devam ediyor, hava sahaları kapandı
İsrail, ABD ve İran çatışmasında 4. gün: Karşılıklı füze ve İHA saldırıları devam ediyor, hava sahaları kapandı
İsrail, 28 Şubat'ta başlattığı ABD destekli saldırılarında 4. güne girildi. İran'ın İHA ve füze ile karşılık verdiği çatışmalarda körfez ülkelerinde hava... 03.03.2026
Tahran - Sputnik Türkiye

İsrail, ABD ve İran çatışmasında 4. gün: Karşılıklı füze ve İHA saldırıları devam ediyor, hava sahaları kapandı

07:04 03.03.2026 (güncellendi: 07:14 03.03.2026)
İsrail, 28 Şubat'ta başlattığı ABD destekli saldırılarında 4. güne girildi. İran'ın İHA ve füze ile karşılık verdiği çatışmalarda körfez ülkelerinde hava sahaları tek tek kapanmaya başladı. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu, Kuveyt'te 3 ABD uçağı düştü. Katar ise dün akşam 2 uçağın düşürüldüğünü açıkladı.
İran ile nükleer müzakereler devam ederken İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar, dördüncü günde karşılıklı devam ediyor. İsrail füze ve hava saldırılarıyla İran'ı vururken İran ise İHA ve füzelerle İsrail'i ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alarak karşılık veriyor.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı. Körfez ülkeleri gelen İHA ve füzeleri engellediklerini duyurdu.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik atılan füzeden sonra çatışmalar Lübnan'ın güneyine genişledi. Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

Laricani: ABD ile müzakere yapmayacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran'ın ABD ile müzakere yapmayacağını açıkladı.
Kuveyt'ta 3 ABD uçağı düşerken ABD bunun "dost ateşiyle" olduğunu ileri sürdü. Katar ise 2 Mart akşam saatlerinde İran'dan gelen 2 uçağın düşürüldüğünü duyurdu.
İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail saldırıları sonucunda İran'da 555 kişi hayatını kaybetti.

Basra Körfezi’nde havacılık alarmı: 2 binden fazla uçuş i̇ptal edildi

Körfez ülkelerinde binlerce uçuş iptal edilirken ülkeler tek tek hava sahalarını geçici kapattı. Operasyonel aksaklık yaşanan başlıca noktalar şunlar oldu:
Dubai International Airport
Sharjah International Airport
Hamad International Airport
Abu Dhabi International Airport
Kuwait International Airport
Bahrain International Airport
Söz konusu havalimanları, küresel transit yolcu trafiğinde stratejik rol oynuyor. İptallerin, Avrupa-Asya hattındaki bağlantılı uçuşlarda da zincirleme etki yarattığı belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı'nın iki yakasında yüzlerce tanker birikti

İran'ın İsrail ve ABD saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuştu. Güvenlik riski sebebiyle geçişler durma noktasına gelirken yüzlerce tanker boğazın iki yanında biriktiği bildirildi.

10 ülkeden ölü sayıları

Ülkeler tarafından 2 Mart itibariyle açıklanan resmi rakamlara göre can kaybı ve yaralı sayıları şöyle:
İran: 555 ölü, yüzlerce yaralı
ABD (asker): 6 ölü, 4 yaralı
İsrail: 10 ölü, yüzlerce yaralı
Irak: 2 ölü, 5 yaralı
Lübnan: 13 ölü, 149 yaralı
Kuveyt: 1 ölü, 32 yaralı
Bahreyn: 1 ölü, 4 yaralı
Katar: 16 yaralı
BAE: 3 ölü, 58 yaralı
Umman: 1 ölü, 5 yaralı

Ortadoğu'da yaşanan çatışmalardaki son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:

07:20 03.03.2026
İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik misilleme saldırılarında ABD'ye ait tesisleri hedef aldıklarını belirterek, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." dedi.
İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a diplomatik süreç devam ederken ikinci kez saldırıda bulunduğunu vurguladı.
İran'dan savaştan önce ABD'ye "yakın bir tehdit" olmadığını söyleyen İravani, ülkesinin nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade etti.
Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." diye konuştu.
İravani, ABD ve İsrail'in İran'da hastaneleri, Kızılay tesislerini, sivil yerleşimleri ve okulları bombaladığını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'daki bir ilkokula saldırıda da 160'tan fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Richard Drew
07:19 03.03.2026
Hizbullah İsrail'i İHA ile hedef aldı, İsrail ise Beyrut'un güneyini vurdu
Hizbullah, Kuzey İsrail'e insansız hava araçları (İHA) fırlattığını açıkladı. İsrail ordusu ise Lübnan'dan İsrail topraklarına giren iki insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı.
Gece saatlerinde Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.
İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığını duyurmuştu.
