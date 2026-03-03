İsrail, ABD ve İran çatışmasında 4. gün: Karşılıklı füze ve İHA saldırıları devam ediyor, hava sahaları kapandı

İran ile nükleer müzakereler devam ederken İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar, dördüncü günde karşılıklı devam ediyor. İsrail füze ve hava saldırılarıyla İran'ı vururken İran ise İHA ve füzelerle İsrail'i ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alarak karşılık veriyor.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı. Körfez ülkeleri gelen İHA ve füzeleri engellediklerini duyurdu.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik atılan füzeden sonra çatışmalar Lübnan'ın güneyine genişledi. Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.
Laricani: ABD ile müzakere yapmayacağız
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran'ın ABD ile müzakere yapmayacağını açıkladı.
Kuveyt'ta 3 ABD uçağı düşerken ABD bunun "dost ateşiyle" olduğunu ileri sürdü. Katar ise 2 Mart akşam saatlerinde İran'dan gelen 2 uçağın düşürüldüğünü duyurdu.
İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail saldırıları sonucunda İran'da 555 kişi hayatını kaybetti.
Basra Körfezi’nde havacılık alarmı: 2 binden fazla uçuş i̇ptal edildi
Körfez ülkelerinde binlerce uçuş iptal edilirken ülkeler tek tek hava sahalarını geçici kapattı. Operasyonel aksaklık yaşanan başlıca noktalar şunlar oldu:
Dubai International Airport
Sharjah International Airport
Hamad International Airport
Abu Dhabi International Airport
Kuwait International Airport
Bahrain International Airport
Söz konusu havalimanları, küresel transit yolcu trafiğinde stratejik rol oynuyor. İptallerin, Avrupa-Asya hattındaki bağlantılı uçuşlarda da zincirleme etki yarattığı belirtiliyor.
Hürmüz Boğazı'nın iki yakasında yüzlerce tanker birikti
İran'ın İsrail ve ABD saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuştu. Güvenlik riski sebebiyle geçişler durma noktasına gelirken yüzlerce tanker boğazın iki yanında biriktiği bildirildi.
10 ülkeden ölü sayıları
Ülkeler tarafından 2 Mart itibariyle açıklanan resmi rakamlara göre can kaybı ve yaralı sayıları şöyle:
İran: 555 ölü, yüzlerce yaralı
ABD (asker): 6 ölü, 4 yaralı
İsrail: 10 ölü, yüzlerce yaralı
Irak: 2 ölü, 5 yaralı
Lübnan: 13 ölü, 149 yaralı
Kuveyt: 1 ölü, 32 yaralı
Bahreyn: 1 ölü, 4 yaralı
Katar: 16 yaralı
BAE: 3 ölü, 58 yaralı
Umman: 1 ölü, 5 yaralı