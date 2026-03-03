https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/tel-avivde-canli-yayina-mudahale-iki-turk-gazeteci-israilde-gozaltina-alindi-1103965267.html
Tel Aviv’de canlı yayına müdahale: İki Türk gazeteci İsrail'de gözaltına alındı
03.03.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082607194_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_3e658f8348864668ef9ac640350d7fe1.jpg
CNN Türk ekibi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den bölgedeki son gelişmeleri aktarırken İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı.Canlı yayın sırasında yaşanan olayda, muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın telefonlarına askerler tarafından el konulduğu ve ekibin gözaltına alındığı bildirildi. Müdahale anları kanal tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.Olay, savaşın gölgesinde basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.Türkiye Basın Federasyonu: “Gözaltındalar”Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, gazetecilerin İsrailli askerler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.Burhan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.İletişim Başkanı Duran’dan sert tepkiBurhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayı “hakikati gizlemeye yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi.Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
CNN Türk ekibi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den bölgedeki son gelişmeleri aktarırken İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı.
Canlı yayın sırasında yaşanan olayda, muhabir Emrah Çakmak
ve kameraman Halil Kahraman
’ın telefonlarına askerler tarafından el konulduğu ve ekibin gözaltına alındığı bildirildi. Müdahale
anları kanal tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Olay, savaşın gölgesinde basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Türkiye Basın Federasyonu: “Gözaltındalar”
Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, gazetecilerin İsrailli askerler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Burhan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
İletişim Başkanı Duran’dan sert tepki
Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X
üzerinden yaptığı açıklamada, olayı “hakikati gizlemeye yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi.
Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.”