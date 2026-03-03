https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/tel-avivde-canli-yayina-mudahale-iki-turk-gazeteci-israilde-gozaltina-alindi-1103965267.html

Tel Aviv’de canlı yayına müdahale: İki Türk gazeteci İsrail'de gözaltına alındı

Tel Aviv’de canlı yayına müdahale: İki Türk gazeteci İsrail'de gözaltına alındı

İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının dördüncü gününde, Tel Aviv'de canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman...

CNN Türk ekibi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den bölgedeki son gelişmeleri aktarırken İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı.Canlı yayın sırasında yaşanan olayda, muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın telefonlarına askerler tarafından el konulduğu ve ekibin gözaltına alındığı bildirildi. Müdahale anları kanal tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.Olay, savaşın gölgesinde basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.Türkiye Basın Federasyonu: “Gözaltındalar”Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, gazetecilerin İsrailli askerler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.Burhan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.İletişim Başkanı Duran’dan sert tepkiBurhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayı “hakikati gizlemeye yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi.Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

