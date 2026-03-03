Türkiye
Tel Aviv'de canlı yayına müdahale: İki Türk gazeteci İsrail'de gözaltına alındı
Tel Aviv’de canlı yayına müdahale: İki Türk gazeteci İsrail'de gözaltına alındı
İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının dördüncü gününde, Tel Aviv'de canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman... 03.03.2026
Tel Aviv’de canlı yayına müdahale: İki Türk gazeteci İsrail'de gözaltına alındı

13:36 03.03.2026
İsrail Türkiye bayrak
İsrail Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© AFP 2023 / JACK GUEZ
İsrail-ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının dördüncü gününde, Tel Aviv’de canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman gözaltına alındı. İsrail askerlerinin yayına müdahale ettiği ve gazetecilerin telefonlarına el koyduğu anlar kayda geçti. Ankara’dan sert tepki geldi.
CNN Türk ekibi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den bölgedeki son gelişmeleri aktarırken İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı.
Canlı yayın sırasında yaşanan olayda, muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın telefonlarına askerler tarafından el konulduğu ve ekibin gözaltına alındığı bildirildi. Müdahale anları kanal tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Olay, savaşın gölgesinde basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Türkiye Basın Federasyonu: “Gözaltındalar”

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, gazetecilerin İsrailli askerler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Burhan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

İletişim Başkanı Duran’dan sert tepki

Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayı “hakikati gizlemeye yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi.
Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.”
