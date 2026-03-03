https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iranda-165-kiz-cocugunun-oldugu-okul-saldirisi-icin-bmden-sorusturma-cagrisi-1103969813.html
İran’da 165 kız çocuğunun öldüğü okul saldırısı için BM’den soruşturma çağrısı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, hafta sonu İran'ın güneyinde bir okula düzenlenen ve 165 kız çocuğunun, 14 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyla... 03.03.2026
haberler
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, bugün Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, cumartesi günü Minab'da gerçekleşen ve yerel yetkililere göre 165 öğrenci ile 14 öğretmenin ölümüne yol açan saldırının sorumlularını isimlendirmeden şu ifadeyi kullandı: 'Soruşturma yürütme yükümlülüğü, saldırıyı gerçekleştiren güçlere aittir.'İran, çoğunluğunun çocuk olduğu düşünülen kurbanlar için bu sabah kitlesel bir cenaze töreni düzenledi. Cenazeye binlerce kişi katıldı.Ne İsrail ne ABD üstlendiBölgeyi etkisi altına alan son çatışmalara katılan taraflardan hiçbiri, ölümcül olayın sorumluluğunu üstlenmedi.İsrail, kendi güçleri ya da ABD tarafından bir okula yönelik herhangi bir saldırı düzenlendiğinden haberdar olmadığını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise hafta sonu yaptığı açıklamada, sivillerin ölümüyle ilgili haberleri incelediğini bildirdi.Şamdasani, yaşananlara ilişkin soruşturmanın bulgularının 'kamuoyuna açıklanmasının' ve 'mağdurlar için hesap verebilirliğin ve telafinin sağlanmasının' sorumlu güçlerin görevi olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, hafta sonu İran’ın güneyinde bir okula düzenlenen ve 165 kız çocuğunun, 14 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma çağrısında bulundu.
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, bugün Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında, cumartesi günü Minab’da gerçekleşen ve yerel yetkililere göre 165 öğrenci ile 14 öğretmenin ölümüne yol açan saldırının sorumlularını isimlendirmeden şu ifadeyi kullandı:
'Soruşturma yürütme yükümlülüğü, saldırıyı gerçekleştiren güçlere aittir.'
İran, çoğunluğunun çocuk olduğu düşünülen kurbanlar için bu sabah kitlesel bir cenaze töreni düzenledi. Cenazeye binlerce kişi katıldı.
Ne İsrail ne ABD üstlendi
Bölgeyi etkisi altına alan son çatışmalara katılan taraflardan hiçbiri, ölümcül olayın sorumluluğunu üstlenmedi.
İsrail, kendi güçleri ya da ABD tarafından bir okula yönelik herhangi bir saldırı düzenlendiğinden haberdar olmadığını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise hafta sonu yaptığı açıklamada, sivillerin ölümüyle ilgili haberleri incelediğini bildirdi.
Şamdasani, yaşananlara ilişkin soruşturmanın bulgularının 'kamuoyuna açıklanmasının' ve 'mağdurlar için hesap verebilirliğin ve telafinin sağlanmasının' sorumlu güçlerin görevi olduğunu söyledi.