https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iranda-165-kiz-cocugunun-oldugu-okul-saldirisi-icin-bmden-sorusturma-cagrisi-1103969813.html

İran’da 165 kız çocuğunun öldüğü okul saldırısı için BM’den soruşturma çağrısı

İran’da 165 kız çocuğunun öldüğü okul saldırısı için BM’den soruşturma çağrısı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, hafta sonu İran’ın güneyinde bir okula düzenlenen ve 165 kız çocuğunun, 14 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyla... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T16:08+0300

2026-03-03T16:08+0300

2026-03-03T16:08+0300

dünya

i̇srail

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

abd

i̇ran

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103948746_2:0:678:380_1920x0_80_0_0_cbc4c17653470501e04f11e4dfc53a8a.jpg

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, bugün Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında, cumartesi günü Minab’da gerçekleşen ve yerel yetkililere göre 165 öğrenci ile 14 öğretmenin ölümüne yol açan saldırının sorumlularını isimlendirmeden şu ifadeyi kullandı: 'Soruşturma yürütme yükümlülüğü, saldırıyı gerçekleştiren güçlere aittir.'İran, çoğunluğunun çocuk olduğu düşünülen kurbanlar için bu sabah kitlesel bir cenaze töreni düzenledi. Cenazeye binlerce kişi katıldı.Ne İsrail ne ABD üstlendiBölgeyi etkisi altına alan son çatışmalara katılan taraflardan hiçbiri, ölümcül olayın sorumluluğunu üstlenmedi.İsrail, kendi güçleri ya da ABD tarafından bir okula yönelik herhangi bir saldırı düzenlendiğinden haberdar olmadığını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise hafta sonu yaptığı açıklamada, sivillerin ölümüyle ilgili haberleri incelediğini bildirdi.Şamdasani, yaşananlara ilişkin soruşturmanın bulgularının 'kamuoyuna açıklanmasının' ve 'mağdurlar için hesap verebilirliğin ve telafinin sağlanmasının' sorumlu güçlerin görevi olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/israil-abd-ve-iran-catismasinda-4-gun-karsilikli-fuze-ve-iha-saldirilari-devam-ediyor-hava-sahalari-1103951327.html

i̇srail

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abd, i̇ran, haberler