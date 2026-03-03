https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/kremlin-putin-ortadogudaki-gerilimi-azaltmak-icin-her-turlu-cabayi-gosteriyor-1103962886.html

Kremlin: Putin, Ortadoğu'daki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyor

Rus lider Putin'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve Tahran yönetiminin buna karşılık vermesi sonucu patlak veren gerilimi azaltmak için çaba gösterildiği... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Ortadoğu'da tırmanan gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un diğer açıklamaları:🔴Putin, Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarına, İran'ın saldırılarıyla ilgili derin endişelerini Tahran'a ileteceğine dair söz verdi🔴Rusya, diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyuyor ve onların işlerine karışmıyor, bunun dışındaki her şey uluslararası hukuka aykırıdır🔴Ortadoğu'da tırmanan durum nedeniyle Ukrayna müzakerelerinin hızında şu anda bir değişiklik yok🔴Putin bugün yeni bir uluslararası telefon görüşmesi yapacak🔴Putin ile Trump arasında şu anda bir telefon görüşmesi planlanmıyor

