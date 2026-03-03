https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/irani-su-anda-kim-yonetiyor-yeni-ruhani-lider-ne-zaman-ve-nasil-secilir-1103957528.html

İran'ı şu anda kim yönetiyor? Yeni Ruhani Lider ne zaman ve nasıl seçilir?

İran'ın Ruhani Lideri Ali Hamaney'in İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından boşalan liderlik makamına kim gelecek? Hamaney'in... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

ortadoğu

mesud pezeşkiyan

i̇ran

ayetullah ali hamaney

uzmanlar meclisi

İran lideri Ali Hamaney’in ölümü sonrası İran, devlet başkanlığı görevlerini geçici olarak yürütmek üzere üç kişilik Liderlik Konseyi üyelerini seçti. Liderlik konseyi, Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir din adamından oluşur. Liderlik Konseyi'ne 3 üye seçildi İran Anayasayı Koruma Konseyi üyelerinden Ayetullah Ali Rıza Arafi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin, Liderlik Konseyi'nde görev yapacakları açıklandı. Liderlik Konseyi, 1 Mart 2026'da göreve başladı. Liderlik Konseyi, İran'da yeni bir ruhani lider seçilene kadar Ruhani Liderin görev ve yetkilerini geçici üstlenen devlet başkanı işlevi gören üç kişilik bir organdır. Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir'in İran devlet televizyonunda Pazar günü yaptığı açıklamada, Hamaney sonrası yönetiminle ilgili İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını belirtmişti. "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür" ifadelerini kullanan Muhbir, şu açıklamalarda bulundu:İran Anayasasına göre, Liderlik konseyi geçici olarak yönetim rolünü üstlenirken, Uzmanlar Meclisi 'mümkün olan en kısa sürede' yeni bir yüce lider seçmelidir. Yeni Ruhani Lider nasıl seçiliyor?Başkanlığını Muhammed Ali Muvahhidi-Kirmani'nin yürüttüğü Uzmanlar Meclisi'nin 88 üyesi, liderlik koltuğu boşaldığında en kısa sürede oturum düzenlemesi gerekiyor.Uzmanlar Meclisi oturumu, üyelerin en az üçte ikisi hazır bulunduğunda geçerli oluyor ve bu 59 kişiye denk düşüyor. 'Yeni ruhani liderin seçilmesi uzun sürmeyecek' Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Moalemi, İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümünün ardından yeni bir ruhani liderin yakın zamanda seçileceğini belirtti. 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi'nin yeni lideri seçerken belirli kişiler ya da siyasi ve parti fraksiyonlarına yönelik “kişisel tercihlerin” etkili olmayacağına dair yemin ettiklerini belirten Moalemi, üyelerin oylarını kendi kanaatlerine ve dini ilkelere uygun şekilde kullanacaklarını söyledi.Moalemi şunları kaydetti:

i̇ran

