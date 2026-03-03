https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fransa-disisleri-fransa-ortaklarini-savunmaya-hazir-1103961874.html
Fransa Dışişleri: Fransa ortaklarını savunmaya hazır
Fransa Dışişleri: Fransa ortaklarını savunmaya hazır
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 'ülke ortaklarının talep etmesi halinde Fransa’nın savunma desteği vermeye hazır olduğunu ve müdahale hakkını saklı... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T12:43+0300
2026-03-03T12:43+0300
2026-03-03T12:43+0300
dünya
fransa
ortadoğu
fransa dışişleri bakanlığı
fransız rafale
bfm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095112834_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6f532fdfbe7f4f739b9963ac5b5acb24.jpg
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD- İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın misilleme saldırılarında 'ortaklarının yardım talebinde bulunması halinde Fransa'nın onları savunmaya hazır olduğunu' söyledi. BFM TV'ye konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, “Bu savaş... bölgedeki birçok ülkeyi, bizim ilişkilerimiz, savunma anlaşmalarımız ve askeri üsler dahil çıkarlarımız bulunan bir çatışmanın içine sürüklüyor” dedi.Barrot açıklamasında, Fransız Rafale savaş uçaklarının, bölgedeki Fransa'ya ait üslerinin üzerindeki hava sahasını güvence altına almak için hava operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı, şu anda yaklaşık 400 bin Fransız vatandaşının Orta Doğu'da bulunduğunu ve 'Fransız hükümetinin ticari ve askeri uçuşları kullanarak en fazla risk altında olanları geri getirmeye hazır olduğunu' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/irani-su-anda-kim-yonetiyor-yeni-ruhani-lider-ne-zaman-ve-nasil-secilir-1103957528.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095112834_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_83b5785a6f4a609d42b0071d1f0c2ec5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, ortadoğu, fransa dışişleri bakanlığı, fransız rafale, bfm
fransa, ortadoğu, fransa dışişleri bakanlığı, fransız rafale, bfm
Fransa Dışişleri: Fransa ortaklarını savunmaya hazır
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 'ülke ortaklarının talep etmesi halinde Fransa’nın savunma desteği vermeye hazır olduğunu ve müdahale hakkını saklı tuttuğunu' söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD- İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın misilleme saldırılarında 'ortaklarının yardım talebinde bulunması halinde Fransa'nın onları savunmaya hazır olduğunu' söyledi.
BFM TV'ye konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, “Bu savaş... bölgedeki birçok ülkeyi, bizim ilişkilerimiz, savunma anlaşmalarımız ve askeri üsler dahil çıkarlarımız bulunan bir çatışmanın içine sürüklüyor” dedi.
Barrot açıklamasında, Fransız Rafale savaş uçaklarının, bölgedeki Fransa'ya ait üslerinin üzerindeki hava sahasını güvence altına almak için hava operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanı, şu anda yaklaşık 400 bin Fransız vatandaşının Orta Doğu'da bulunduğunu ve 'Fransız hükümetinin ticari ve askeri uçuşları kullanarak en fazla risk altında olanları geri getirmeye hazır olduğunu' söyledi.