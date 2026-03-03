https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fransa-disisleri-fransa-ortaklarini-savunmaya-hazir-1103961874.html

Fransa Dışişleri: Fransa ortaklarını savunmaya hazır

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel ​Barrot, ABD- İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın misilleme saldırılarında 'ortaklarının yardım talebinde bulunması halinde Fransa'nın onları savunmaya hazır olduğunu' söyledi. BFM TV'ye konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, “Bu savaş... bölgedeki birçok ülkeyi, bizim ilişkilerimiz, savunma anlaşmalarımız ve askeri üsler dahil çıkarlarımız bulunan bir çatışmanın içine sürüklüyor” dedi.Barrot açıklamasında, Fransız Rafale savaş uçaklarının, bölgedeki Fransa'ya ait üslerinin üzerindeki hava sahasını güvence altına almak için hava operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı, şu anda yaklaşık 400 bin Fransız vatandaşının Orta Doğu'da bulunduğunu ve 'Fransız hükümetinin ticari ve askeri uçuşları kullanarak en fazla risk altında olanları geri getirmeye hazır olduğunu' söyledi.

