https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trumpin-nato-uzerinden-abd-savunma-sanayi-guclendirme-plani-yuzde-2den-yuzde-5e-giden-yol-1097888868.html
Trump’ın NATO üzerinden ABD savunma sanayisini güçlendirme planı: Yüzde 2’den yüzde 5’e giden yol
Trump’ın NATO üzerinden ABD savunma sanayisini güçlendirme planı: Yüzde 2’den yüzde 5’e giden yol
Sputnik Türkiye
ABD’de Trump’ın başkan seçilmesiyle başlayan yeni süreç netleşti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Washington’da bir araya gelen Trump’ın ‘önce gerginlik... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T09:42+0300
2025-07-15T09:42+0300
2025-07-15T09:59+0300
dünya
rusya
nato
ukrayna
donald trump
abd
savunma sanayi
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Trump'ın göreve gelmesiyle başlayan yeni NATO süreci üye ülkelerin daha fazla savunma harcaması yapma sözüyle sona erdi. Önce Ukrayna'ya silah sevkiyatını durduran ve Rusya ile barış konuşmaları yapan Trump, parasının Avrupalılar tarafından karşılanacağı kesinleşince Ukrayna'ya silah gönderileceğini açıkladı. Rutte ile dün basına açıklama yapan Trump, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla milyarlarca dolar değerindeki "en üst düzey silahların" "hızla savaş alanına dağıtılacağını" söyledi.Rusya'nın ticaret ortaklarına gümrük vergileri ne anlama geliyor?Gümrük vergileri konusunda Trump, Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa, ABD'nin Rusya'nın kalan ticaret ortaklarını hedef alan yüzde 100 ikincil gümrük vergileri uygulayacağını söyledi. Bu da Rusya ile ticaret yapan herhangi bir ülkenin ürünlerini ABD'ye satmak istemesi durumunda vergiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Örneğin, bir ülke Rusya'dan ticarete devam ederse, ABD'ye sattığı ürünler Amerika kıyılarına ulaştığında yüzde 100 ithalat vergisi veya gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak. Bu durum, malları o kadar pahalı hale getirecek ki, ABD'li işletmeler muhtemelen bunları başka yerlerden daha ucuza satın almayı tercih edecek.Yüzde 2’den yüzde 5’e giden yol32 NATO üyesinin 23’ü, 2014’te belirlenen “en az yüzde 2 GSYH” savunma harcaması sözü bazı ülkeler tarafından zaman içinde gerçekleştirilmiş ve bazıları da bu oranı yükseltmişti. ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak savunma sanayisini güçlendirme ve silah satma planının son aşamasını gerçekleştirmek Trump'a nasip oldu. ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonrası Avrupa’ya ‘Ukrayna’ya çok para veriyoruz’ mesajı verdi. Aralık 2024’te açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupalılara doğrudan seslenerek şu açıklamayı yaptı:"Özgürlük bedavaya olmaz" diyen Rutte, "NATO olarak hep birlikte bir milyar insanımızı güvende tutmaya devam edebileceğimizden eminim" ifadelerini kullandı. Yüzde 5 sözü alındıNATO ülkelerini Ukrayna’da daha fazla harcama yapmaya zorlayan ABD öncülüğündeki NATO Zirvesi’nde bu harcama payı yükseltildi. 2025 Lahey Zirvesi’nde NATO, 2035’e kadar yüzde 5 savunma harcaması hedefi koydu. NATO bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:Avrupa'yı Ukrayna ile korkutan hem de ek gümrük vergileriyle sıkıştıran Trump, NATO üzerinden Ukrayna’ya milyarlarca silah satma planında ilerlemeye ve adımlar atmaya devam etti.Rusya baştan itibaren aynı duruşu sergiliyor, Trump bir ileri bir geriRusya baştan itibaren barış görüşmelerine açık olduğunu ifade edip hep aynı noktada dururken, her müzakereye eksiksiz katılım sağlarken Trump, Rusya’ya karşı bir ileri bir geri açıklamalarıyla NATO ülkelerini istediği noktaya getirdi.Fransız gazeteci Christelle Neant bu amacı “Amaç, silah sanayisinin ayakta kalmasını sağlamak” ifadeleriyle açıklıyor. Kiev'e sevkiyatın maliyeti Avrupalılara aitNATO Genel Sekreteri Rutte ile dün Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda 50 gün içinde anlaşmaya varılmazsa Rusya ve ticaret ortaklarına yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu.Trump ayrıca ABD ve AB'nin Kiev'e silah sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını, bunun maliyetinin Avrupa'ya ait olacağını ifade etti."En üst düzey silahlar üreteceğiz ve bunlar NATO'ya gönderilecek" diyen Trump, Washington'ın NATO müttefiklerinin silahların parasını ödeyeceğini de sözlerine ekledi. Silahlar arasında, Patriot hava savunma füzeleri de yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/nato-gene-sekreteri-ruttenin-rus-muzakerecilerle-ilgili-aciklamalarina-zaharovadan-yanit-1097882564.html
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rusya, nato, ukrayna, donald trump, abd, savunma sanayi
rusya, nato, ukrayna, donald trump, abd, savunma sanayi
Trump’ın NATO üzerinden ABD savunma sanayisini güçlendirme planı: Yüzde 2’den yüzde 5’e giden yol
09:42 15.07.2025 (güncellendi: 09:59 15.07.2025)
ABD’de Trump’ın başkan seçilmesiyle başlayan yeni süreç netleşti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Washington’da bir araya gelen Trump’ın ‘önce gerginlik çıkar sonra yalnız bırakarak korkut ve nihayetinde savunma harcamalarını yükselttirerek silah sat oyun planı’ eksiksiz devam ediyor.
Trump'ın göreve gelmesiyle başlayan yeni NATO süreci üye ülkelerin daha fazla savunma harcaması yapma sözüyle sona erdi. Önce Ukrayna'ya silah sevkiyatını durduran ve Rusya ile barış konuşmaları yapan Trump, parasının Avrupalılar tarafından karşılanacağı kesinleşince Ukrayna'ya silah gönderileceğini açıkladı.
Rutte ile dün basına açıklama yapan Trump, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla milyarlarca dolar değerindeki "en üst düzey silahların" "hızla savaş alanına dağıtılacağını" söyledi.
Rusya'nın ticaret ortaklarına gümrük vergileri ne anlama geliyor?
Gümrük vergileri konusunda Trump, Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa, ABD'nin Rusya'nın kalan ticaret ortaklarını hedef alan yüzde 100 ikincil gümrük vergileri uygulayacağını söyledi.
Bu da Rusya ile ticaret yapan herhangi bir ülkenin ürünlerini ABD'ye satmak istemesi durumunda vergiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor.
Örneğin, bir ülke Rusya'dan ticarete devam ederse, ABD'ye sattığı ürünler Amerika kıyılarına ulaştığında yüzde 100 ithalat vergisi veya gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak. Bu durum, malları o kadar pahalı hale getirecek ki, ABD'li işletmeler muhtemelen bunları başka yerlerden daha ucuza satın almayı tercih edecek.
Yüzde 2’den yüzde 5’e giden yol
32 NATO üyesinin 23’ü, 2014’te belirlenen “en az yüzde 2 GSYH” savunma harcaması sözü bazı ülkeler tarafından zaman içinde gerçekleştirilmiş ve bazıları da bu oranı yükseltmişti. ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak savunma sanayisini güçlendirme ve silah satma planının son aşamasını gerçekleştirmek Trump'a nasip oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonrası Avrupa’ya ‘Ukrayna’ya çok para veriyoruz
’ mesajı verdi. Aralık 2024’te açıklama yapan
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupalılara doğrudan seslenerek şu açıklamayı yaptı:
"Bankalarınıza ve emeklilik fonlarınıza, savunma sanayine yatırım yapmayı reddetmelerinin kabul edilemez olduğunu söyleyin."
"Özgürlük bedavaya olmaz" diyen Rutte, "NATO olarak hep birlikte bir milyar insanımızı güvende tutmaya devam edebileceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.
NATO ülkelerini Ukrayna’da daha fazla harcama yapmaya zorlayan ABD öncülüğündeki NATO Zirvesi’nde bu harcama payı yükseltildi. 2025 Lahey Zirvesi’nde NATO
, 2035’e kadar yüzde 5
savunma harcaması hedefi koydu. NATO bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:
"2025 yılında Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Müttefikler, 2035 yılına kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYİH) yıllık yüzde 5'ini temel savunma gereksinimlerine ve savunma ve güvenlikle ilgili harcamalara yatırma taahhüdünde bulunmuşlardır."
Avrupa'yı Ukrayna ile korkutan hem de ek gümrük vergileriyle sıkıştıran Trump, NATO üzerinden Ukrayna’ya milyarlarca silah satma planında ilerlemeye ve adımlar atmaya devam etti.
Rusya baştan itibaren aynı duruşu sergiliyor, Trump bir ileri bir geri
Rusya baştan itibaren barış görüşmelerine açık olduğunu ifade edip hep aynı noktada dururken, her müzakereye eksiksiz katılım sağlarken Trump, Rusya’ya karşı bir ileri bir geri açıklamalarıyla NATO ülkelerini istediği noktaya getirdi.
Fransız gazeteci Christelle Neant bu amacı “Amaç, silah sanayisinin ayakta kalmasını sağlamak
” ifadeleriyle açıklıyor.
Kiev'e sevkiyatın maliyeti Avrupalılara ait
NATO Genel Sekreteri Rutte ile dün Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda 50 gün içinde anlaşmaya varılmazsa
Rusya ve ticaret ortaklarına yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu.
Trump ayrıca ABD ve AB'nin Kiev'e silah sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını, bunun maliyetinin Avrupa'ya ait olacağını ifade etti.
"En üst düzey silahlar üreteceğiz ve bunlar NATO'ya gönderilecek" diyen Trump, Washington'ın NATO müttefiklerinin silahların parasını ödeyeceğini de sözlerine ekledi. Silahlar arasında, Patriot hava savunma füzeleri de yer alacak.