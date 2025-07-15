https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trumpin-nato-uzerinden-abd-savunma-sanayi-guclendirme-plani-yuzde-2den-yuzde-5e-giden-yol-1097888868.html

Trump’ın NATO üzerinden ABD savunma sanayisini güçlendirme planı: Yüzde 2’den yüzde 5’e giden yol

Trump’ın NATO üzerinden ABD savunma sanayisini güçlendirme planı: Yüzde 2’den yüzde 5’e giden yol

Sputnik Türkiye

ABD’de Trump’ın başkan seçilmesiyle başlayan yeni süreç netleşti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Washington’da bir araya gelen Trump’ın ‘önce gerginlik... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T09:42+0300

2025-07-15T09:42+0300

2025-07-15T09:59+0300

dünya

rusya

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ukrayna

donald trump

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savunma sanayi

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Trump'ın göreve gelmesiyle başlayan yeni NATO süreci üye ülkelerin daha fazla savunma harcaması yapma sözüyle sona erdi. Önce Ukrayna'ya silah sevkiyatını durduran ve Rusya ile barış konuşmaları yapan Trump, parasının Avrupalılar tarafından karşılanacağı kesinleşince Ukrayna'ya silah gönderileceğini açıkladı. Rutte ile dün basına açıklama yapan Trump, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla milyarlarca dolar değerindeki "en üst düzey silahların" "hızla savaş alanına dağıtılacağını" söyledi.Rusya'nın ticaret ortaklarına gümrük vergileri ne anlama geliyor?Gümrük vergileri konusunda Trump, Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa, ABD'nin Rusya'nın kalan ticaret ortaklarını hedef alan yüzde 100 ikincil gümrük vergileri uygulayacağını söyledi. Bu da Rusya ile ticaret yapan herhangi bir ülkenin ürünlerini ABD'ye satmak istemesi durumunda vergiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Örneğin, bir ülke Rusya'dan ticarete devam ederse, ABD'ye sattığı ürünler Amerika kıyılarına ulaştığında yüzde 100 ithalat vergisi veya gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak. Bu durum, malları o kadar pahalı hale getirecek ki, ABD'li işletmeler muhtemelen bunları başka yerlerden daha ucuza satın almayı tercih edecek.Yüzde 2’den yüzde 5’e giden yol32 NATO üyesinin 23’ü, 2014’te belirlenen “en az yüzde 2 GSYH” savunma harcaması sözü bazı ülkeler tarafından zaman içinde gerçekleştirilmiş ve bazıları da bu oranı yükseltmişti. ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak savunma sanayisini güçlendirme ve silah satma planının son aşamasını gerçekleştirmek Trump'a nasip oldu. ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonrası Avrupa’ya ‘Ukrayna’ya çok para veriyoruz’ mesajı verdi. Aralık 2024’te açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupalılara doğrudan seslenerek şu açıklamayı yaptı:"Özgürlük bedavaya olmaz" diyen Rutte, "NATO olarak hep birlikte bir milyar insanımızı güvende tutmaya devam edebileceğimizden eminim" ifadelerini kullandı. Yüzde 5 sözü alındıNATO ülkelerini Ukrayna’da daha fazla harcama yapmaya zorlayan ABD öncülüğündeki NATO Zirvesi’nde bu harcama payı yükseltildi. 2025 Lahey Zirvesi’nde NATO, 2035’e kadar yüzde 5 savunma harcaması hedefi koydu. NATO bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:Avrupa'yı Ukrayna ile korkutan hem de ek gümrük vergileriyle sıkıştıran Trump, NATO üzerinden Ukrayna’ya milyarlarca silah satma planında ilerlemeye ve adımlar atmaya devam etti.Rusya baştan itibaren aynı duruşu sergiliyor, Trump bir ileri bir geriRusya baştan itibaren barış görüşmelerine açık olduğunu ifade edip hep aynı noktada dururken, her müzakereye eksiksiz katılım sağlarken Trump, Rusya’ya karşı bir ileri bir geri açıklamalarıyla NATO ülkelerini istediği noktaya getirdi.Fransız gazeteci Christelle Neant bu amacı “Amaç, silah sanayisinin ayakta kalmasını sağlamak” ifadeleriyle açıklıyor. Kiev'e sevkiyatın maliyeti Avrupalılara aitNATO Genel Sekreteri Rutte ile dün Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda 50 gün içinde anlaşmaya varılmazsa Rusya ve ticaret ortaklarına yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu.Trump ayrıca ABD ve AB'nin Kiev'e silah sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını, bunun maliyetinin Avrupa'ya ait olacağını ifade etti."En üst düzey silahlar üreteceğiz ve bunlar NATO'ya gönderilecek" diyen Trump, Washington'ın NATO müttefiklerinin silahların parasını ödeyeceğini de sözlerine ekledi. Silahlar arasında, Patriot hava savunma füzeleri de yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/nato-gene-sekreteri-ruttenin-rus-muzakerecilerle-ilgili-aciklamalarina-zaharovadan-yanit-1097882564.html

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