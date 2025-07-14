https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-50-gun-icinde-anlasmaya-varilmazsa-rusya-ve-ortaklarina-yaptirim-uygulanacak-1097878423.html

Trump: Ukrayna konusunda 50 gün içinde anlaşmaya varılmazsa Rusya ve ticaret ortaklarına yaptırım uygulanacak

Trump: Ukrayna konusunda 50 gün içinde anlaşmaya varılmazsa Rusya ve ticaret ortaklarına yaptırım uygulanacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki krizin 50 gün içinde sona ermemesi durumunda Rusya’ya yeni gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulundu. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T18:24+0300

2025-07-14T18:24+0300

2025-07-14T19:13+0300

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Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle bir araya geldi.ABD Başkanı Donald Trump, toplantıda yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söyledi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda 50 gün içinde anlaşmaya varılmazsa Rusya ve ticaret ortaklarına yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu.ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını söyledi.Trump ayrıca ABD ve AB'nin Kiev'e silah sevkiyatı konusunda anlaşmaya vardığını, bunun maliyetinin Avrupa'ya ait olacağını ifade etti.ABD Başkanı, Ukrayna ile ilgili ilerleme olmaması durumunda ABD'nin ikincil tarifeleri uygulaması için Kongre onayına gerek duyulmayacağına dikkat çekti. Trump, Kiev'e Amerikan silahlarının tedarikinin koordinasyonunu NATO ve ABD'nin Daimi Temsilcisi Matt Whitaker tarafından sağlanacağını ifade etti.Kiev'e yapılacak askeri yardımın sadece Patriot füzeleri değil, bataryalarını da içereceğini söyleyen Trump, toplamda 17 adet Patriot sistemini tedarik etme ihtimalinin değerlendirildiği, bazı ülkelerin Patriot hava savunma sistemlerini Kiev'e teslim edeceğini, ABD'nin ise bu ülkelere yeni sistemler tedarik edileceği bilgisini verdi.ABD Başkanı, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın çözüme doğru adım atacağından ve ABD'nin yeni yaptırımlar uygulamayacağından emin olduğunun altını çizdi.Trump, ABD'nin Rusya ve ortaklarına yönelik yüzde 500 oranında gümrük vergisi öngören yeni yaptırım tasarısının bir anlamı olmayacağını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/trump-yonetimi-kieve-f-16larda-kullanilan-jassm-seyir-fuzelerini-ilk-kez-gondermeyi-gorusuyor-1097877806.html

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