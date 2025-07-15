https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/fransiz-gazeteci-trumpin-amaci-abd-silah-sanayisini-ayakta-tutmak-1097887617.html
Fransız gazeteci: Trump’ın amacı ABD silah sanayisini ayakta tutmak
Fransız gazeteci: Trump’ın amacı ABD silah sanayisini ayakta tutmak
Sputnik Türkiye
Donbass’ta faaliyet gösteren Fransız gazeteci Neant, Kiev rejimine yeni silah sevkiyatının Washington’un işine geldiğini söyledi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T07:59+0300
2025-07-15T07:59+0300
2025-07-15T07:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
fransa
gazeteci
abd
ukrayna
silah sevkiyatı
donbass
rusya
özel askeri harekat
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Trump’ın, Avrupalıları bu silahların bedelini ödemeye zorlayarak, Biden'ın silahları bedava verme politikasından uzaklaştığını göstereceğini dile getiren Fransız gazeteci Christelle Neant, şunu dedi:Öte yandan Avrupa için faturanın ağır olması muhtemel olduğunu kaydeden gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü:Bir paradoksa da dikkat çeken Neant, Ukrayna’ya sağlanan silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini belirterek, “Batı teçhizatı oldukça dikkat çeken bir hızla yok ediliyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/sirp-uzman-mitrovic-trumpin-rusya-tehdidi-taktiginin-bir-parcasi-1097886794.html
fransa
ukrayna
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fransa, gazeteci, abd, ukrayna, silah sevkiyatı, donbass, rusya, özel askeri harekat
fransa, gazeteci, abd, ukrayna, silah sevkiyatı, donbass, rusya, özel askeri harekat
Fransız gazeteci: Trump’ın amacı ABD silah sanayisini ayakta tutmak
Donbass’ta faaliyet gösteren Fransız gazeteci Neant, Kiev rejimine yeni silah sevkiyatının Washington’un işine geldiğini söyledi.
Trump’ın, Avrupalıları bu silahların bedelini ödemeye zorlayarak, Biden'ın silahları bedava verme politikasından uzaklaştığını göstereceğini dile getiren Fransız gazeteci Christelle Neant, şunu dedi:
Amaç, silah sanayisinin ayakta kalmasını sağlamak. Ama burada bunun için para alacağız. Bu da seçmenleriyle olan anlaşmayı yumuşatmalı.
Öte yandan Avrupa için faturanın ağır olması muhtemel olduğunu kaydeden gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tüm bunları finanse etmek için ek vergiler koymamız veya kemer sıkma politikaları uygulamamız gerekecek. Bu da şimdiden felaketlere yol açıyor. Bunu Fransa'da hastanelerde, okullarda ve hayati altyapıda görüyoruz.
Bir paradoksa da dikkat çeken Neant, Ukrayna’ya sağlanan silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini belirterek, “Batı teçhizatı oldukça dikkat çeken bir hızla yok ediliyor” diye ekledi.