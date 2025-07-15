https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/fransiz-gazeteci-trumpin-amaci-abd-silah-sanayisini-ayakta-tutmak-1097887617.html

Fransız gazeteci: Trump’ın amacı ABD silah sanayisini ayakta tutmak

Fransız gazeteci: Trump’ın amacı ABD silah sanayisini ayakta tutmak

Sputnik Türkiye

Donbass’ta faaliyet gösteren Fransız gazeteci Neant, Kiev rejimine yeni silah sevkiyatının Washington’un işine geldiğini söyledi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T07:59+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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gazeteci

abd

ukrayna

silah sevkiyatı

donbass

rusya

özel askeri harekat

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Trump’ın, Avrupalıları bu silahların bedelini ödemeye zorlayarak, Biden'ın silahları bedava verme politikasından uzaklaştığını göstereceğini dile getiren Fransız gazeteci Christelle Neant, şunu dedi:Öte yandan Avrupa için faturanın ağır olması muhtemel olduğunu kaydeden gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü:Bir paradoksa da dikkat çeken Neant, Ukrayna’ya sağlanan silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini belirterek, “Batı teçhizatı oldukça dikkat çeken bir hızla yok ediliyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/sirp-uzman-mitrovic-trumpin-rusya-tehdidi-taktiginin-bir-parcasi-1097886794.html

fransa

ukrayna

donbass

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fransa, gazeteci, abd, ukrayna, silah sevkiyatı, donbass, rusya, özel askeri harekat