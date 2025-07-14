https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/nato-gene-sekreteri-ruttenin-rus-muzakerecilerle-ilgili-aciklamalarina-zaharovadan-yanit-1097882564.html

NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Rus müzakerecilerle ilgili açıklamalarına Zaharova’dan yanıt

NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Rus müzakerecilerle ilgili açıklamalarına Zaharova’dan yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere ‘ciddi’ bir heyet göndermediği, heyetin içinde... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T22:32+0300

2025-07-14T22:32+0300

2025-07-14T22:44+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere ‘ciddi’ bir heyet göndermediği, heyetin içinde bir tarihçi olduğu’ yönündeki açıklamalarına Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.Zaharova, "Yukarıdaki zırvaya ilişkin iki açıklama: 1. Bu ‘tarihçi’ bir uluslararası ilişkiler uzmanı, bilim insanı, devlet adamı (Vladimir) Medinskiy. 2. Konunun geçmişi bilinmeden hiçbir sorun çözülemez, ancak daha da kötüleştirilir. NATO yetkililerinin cahilliği, dünyada birçok can kaybına yol açmış durumda" ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca Ukrayna'dan gelen ‘ciddi’ heyete, orduda görev yapmamış ve hayatı boyunca bir telefon şirketinde yönetici olarak görev almış Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un başkanlık ettiğini de hatırlattı.Daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere 'ciddi kişiler' göndermediğini söyleyerek, Rusların 'bir tarihçiyle geldiğini' dile getirmişti.Rusya ve Ukrayna heyetleri şimdiye kadar iki kez müzakere için İstanbul’da bir araya gelmiş, her iki müzakere turu, kapsamlı esir takasıyla sonuçlanmıştı. Rusya ayrıca ölen Ukrayna askerlerin cenazelerini de Kiev’e teslim etmişti. Bununla birlikte taraflar birbirilerine ihtilafın çözümüne ilişkin mutabakat taslaklarını da iletmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/rus-uzman-rusya-istanbuldaki-gorusmelerle-muzakere-yetenegini-ortaya-koydu-1096743557.html

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