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Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
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Dolar 40 liraya ulaştı, Euro 47 liranın üzerinde seyrediyor. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
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Dolar haftaya değer kazanarak başladı.Dolar ne kadar?ABD'nin gümrük tarifelerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği ve bu zamana kadar da birçok ülkeyle müzakere yapılıp anlaşma sağlanacağı düşüncesiyle dolar değer kazanmayı sürdürüyor.Dolar 40 TL'yi gördüDolar kuru 40.0002 lirayla 19 Mart'tan sonra en yüksek seviyelerine yaklaşmaya başladı. Dolar'da rekor ne?Dolar 19 Mart'ta hızlı yükselmiş ve 41.5297 liraya kadar çıkmıştı.Şu sıralar yüzde 0.35 oranında primle 39.9878 liradan işlem geçiyor.Euro ne kadar?Euro geçen hafta 47 liranın üzerine çıkarak rekor tazelemişti. 47 TL'nin üzerindeki yerini koruyan Euro haftaya 47,03 TL'den başladı.2025 ilk 6 ayında Euro ortalama ne kadar oldu?10 Ocak’ta 1 Euro 36.336 TL1 Şubat 2025 38–40 TLMart 2025 41 TL Nisan 2025 43–44 TL Mayıs 2025 44–45 TL Haziran 2025 46–47 TL
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Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

10:28 07.07.2025
Dolar Euro
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
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Dolar 40 liraya ulaştı, Euro 47 liranın üzerinde seyrediyor.
Dolar haftaya değer kazanarak başladı.

Dolar ne kadar?

ABD'nin gümrük tarifelerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği ve bu zamana kadar da birçok ülkeyle müzakere yapılıp anlaşma sağlanacağı düşüncesiyle dolar değer kazanmayı sürdürüyor.

Dolar 40 TL'yi gördü

Dolar kuru 40.0002 lirayla 19 Mart'tan sonra en yüksek seviyelerine yaklaşmaya başladı.

Dolar'da rekor ne?

Dolar 19 Mart'ta hızlı yükselmiş ve 41.5297 liraya kadar çıkmıştı.

Şu sıralar yüzde 0.35 oranında primle 39.9878 liradan işlem geçiyor.

Euro ne kadar?

Euro geçen hafta 47 liranın üzerine çıkarak rekor tazelemişti. 47 TL'nin üzerindeki yerini koruyan Euro haftaya 47,03 TL'den başladı.

2025 ilk 6 ayında Euro ortalama ne kadar oldu?

10 Ocak’ta 1 Euro 36.336 TL
1 Şubat 2025 38–40 TL
Mart 2025 41 TL
Nisan 2025 43–44 TL
Mayıs 2025 44–45 TL
Haziran 2025 46–47 TL
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
EKONOMİ
Euro rekor kırdı: Bir seviye daha geride kaldı
1 Temmuz, 15:19
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