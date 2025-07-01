https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/euro-rekor-kirdi-bir-seviye-daha-geride-kaldi-1097495183.html
Euro rekor kırdı: Bir seviye daha geride kaldı
Euro rekor kırdı: Bir seviye daha geride kaldı
Sputnik Türkiye
Geçen haftayı rekor seviyelerde kapatan Euro'dan bir rekor daha geldi. Uzun süre 46 lira seviyesinde konumlanan Euro 47 TL seviyesinin üzerine yerleşti. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T15:19+0300
2025-07-01T15:19+0300
2025-07-01T15:20+0300
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Euro rekor kırdı. 1 Temmuz itibarıyla Euro 47.14 liradan işlem görüyor.Euro alış ve satış fiyatıEuro alış: 47.10Euro satış: 47.142025 ilk 6 ayında Euro ortalama ne kadar oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dolar-ve-euro-gune-rekorla-basladi-gram-altin-zirveyi-tazeledi--1094643749.html
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Euro rekor kırdı: Bir seviye daha geride kaldı
15:19 01.07.2025 (güncellendi: 15:20 01.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Geçen haftayı rekor seviyelerde kapatan Euro'dan bir rekor daha geldi. Uzun süre 46 lira seviyesinde konumlanan Euro 47 TL seviyesinin üzerine yerleşti.
Euro rekor kırdı. 1 Temmuz itibarıyla Euro 47.14 liradan işlem görüyor.
Euro alış ve satış fiyatı
Euro alış: 47.10
Euro satış: 47.14
2025 ilk 6 ayında Euro ortalama ne kadar oldu?