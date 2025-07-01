https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/euro-rekor-kirdi-bir-seviye-daha-geride-kaldi-1097495183.html

Euro rekor kırdı: Bir seviye daha geride kaldı

Euro rekor kırdı: Bir seviye daha geride kaldı

Sputnik Türkiye

Geçen haftayı rekor seviyelerde kapatan Euro'dan bir rekor daha geldi. Uzun süre 46 lira seviyesinde konumlanan Euro 47 TL seviyesinin üzerine yerleşti. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T15:19+0300

2025-07-01T15:19+0300

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dolar

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Euro rekor kırdı. 1 Temmuz itibarıyla Euro 47.14 liradan işlem görüyor.Euro alış ve satış fiyatıEuro alış: 47.10Euro satış: 47.142025 ilk 6 ayında Euro ortalama ne kadar oldu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dolar-ve-euro-gune-rekorla-basladi-gram-altin-zirveyi-tazeledi--1094643749.html

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Sputnik Türkiye

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