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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dakikalar içinde rekor üstüne rekor kırıldı: Euro 45 lira, dolar 41 lirayı, gram altın 4 bin lirayı gördü
Dakikalar içinde rekor üstüne rekor kırıldı: Euro 45 lira, dolar 41 lirayı, gram altın 4 bin lirayı gördü
Sputnik Türkiye
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası altın ve dolar rekor tazeledi. Gram altın sabah saatlerinden itibaren rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar ve Euro'da ise... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T09:27+0300
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Altın fiyatları, bugüne de rekor serisi ile başladı.Gram altın ne kadar? 4 bin lirayı aştıGram altın 3 bin 587 lira seviyesinde güne başlamıştı. Piyasaların açılmasından bir saat sonra altın fiyatları 3 bin 638 seviyesine yükseldi. Şu sıralarda ise 3 bin 700 liranın üzerine çıktı. Saat 10:42 ise gram altın 4 bin lira seviyesini aştı. ONS altın 19 Mart fiyatlarıGüne yükselişle başlayan ons altın, 3 bin 39 dolar ile rekor kırdı. Altın, yıl başından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.Çeyrek altın fiyatları 19 Mart Çeyrek altın 6 bin 465 liraya kadar yükseldi.Euro 45 liranın üzerine çıktıDöviz piyasasında yeni zirveler görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkındaki gözaltı kararı sonrasında dolar/TL ve euro/TL yeni zirve ile güne başladı.Euro sabah saatlerinde dakikalar içinde 45 TL'yi gördü. hızlı yükselişin ardından Euro 43.18 seviyesine indi.Dolar 41 lirayı aştıDolar/TL de güne rekorla başlamıştı. Dolar hızlı bir yükselişle 41 liranın hemen üzerini gördü. Sonrasında ise 39 liranın hemen üzerine sabitlendi.Dolar ve Euro ne kadar oldu?Dolar alış fiyatı: 39.07 TL / satış fiyatı: 39.30 TLEuro alış fiyatı: 43.25 TL / satış fiyatı: 43.90 TLSterlin alış fiyatı: 50.47 TL / satış fiyatı: 51.41 TLBorsada devre kesici uygulandıBorsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 10.30'da yeniden başlayacağı bildirildi.Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Devre kesici neden uygulandı?BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 5'i aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.55.19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi:
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Dakikalar içinde rekor üstüne rekor kırıldı: Euro 45 lira, dolar 41 lirayı, gram altın 4 bin lirayı gördü

09:27 19.03.2025 (güncellendi: 11:04 19.03.2025)
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası altın ve dolar rekor tazeledi. Gram altın sabah saatlerinden itibaren rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar ve Euro'da ise tarihi zirveler görüldü.
Altın fiyatları, bugüne de rekor serisi ile başladı.

Gram altın ne kadar? 4 bin lirayı aştı

Gram altın 3 bin 587 lira seviyesinde güne başlamıştı. Piyasaların açılmasından bir saat sonra altın fiyatları 3 bin 638 seviyesine yükseldi. Şu sıralarda ise 3 bin 700 liranın üzerine çıktı. Saat 10:42 ise gram altın 4 bin lira seviyesini aştı.

ONS altın 19 Mart fiyatları

Güne yükselişle başlayan ons altın, 3 bin 39 dolar ile rekor kırdı. Altın, yıl başından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Çeyrek altın fiyatları 19 Mart

Çeyrek altın 6 bin 465 liraya kadar yükseldi.

Euro 45 liranın üzerine çıktı

Döviz piyasasında yeni zirveler görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişiler hakkındaki gözaltı kararı sonrasında dolar/TL ve euro/TL yeni zirve ile güne başladı.
Euro sabah saatlerinde dakikalar içinde 45 TL'yi gördü. hızlı yükselişin ardından Euro 43.18 seviyesine indi.

Dolar 41 lirayı aştı

Dolar/TL de güne rekorla başlamıştı. Dolar hızlı bir yükselişle 41 liranın hemen üzerini gördü. Sonrasında ise 39 liranın hemen üzerine sabitlendi.

Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar alış fiyatı: 39.07 TL / satış fiyatı: 39.30 TL
Euro alış fiyatı: 43.25 TL / satış fiyatı: 43.90 TL
Sterlin alış fiyatı: 50.47 TL / satış fiyatı: 51.41 TL
Dilek İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı anları anlattı: Sahurdan sonra kapımız çalındı
09:11

Borsada devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 10.30'da yeniden başlayacağı bildirildi.
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Devre kesici neden uygulandı?

BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 5'i aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.55.19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi:
"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama, 10.25.00'te eşleştirme yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10.30.00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."
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