https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/rekora-ramak-kaldi-euro-neden-yukseliyor-yeni-rekor-gelir-mi-1096512841.html
Rekora ramak kaldı: Euro neden yükseliyor? Yeni rekor gelir mi?
Rekora ramak kaldı: Euro neden yükseliyor? Yeni rekor gelir mi?
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euro rekor
2025-05-26T10:49+0300
2025-05-26T10:49+0300
2025-05-26T11:54+0300
ekonomi̇
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Euro'da uzun süredir devam eden yükseliş eğilimi sürüyor. ABD ekseninde gerçekleşen gelişmeler ışığında para birimleri, değerli metaller, tahvil faizleri gibi birçok piyasa enstrümanı volatil seyrediyor.Avrupa Birliği para birimi euro da etkilenenler arasında yer alıyor.ABD’nin AB’ye yönelik yüzde 50 gümrük vergisi tarifesini 9 Temmuz 2025 tarihine kadar ertelemesi nedeniyle euro güç kazandı. Ayrıca ABD ekonomisine yönelik endişelerin artması da AB bölgesine olan sermaye kayışını artırdı.Euro'da en son rekorEuro 19 Mart 2025 tarihinde 448802 liraya kadar yükselmişti. Euro'da rekor gelir mi?Bugün ise 44 liranın üzerinde. Şu sıralarda 444693 liradan işlem görüyor. Böylece euro tarihi zirvesine neredeyse ulaştı.Dolar 26 Mayıs'ta ne kadar?Dolar kuru ise şu sıralar 39 bin 0162 lira seviyesinde işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dolar-ve-euro-gune-rekorla-basladi-gram-altin-zirveyi-tazeledi--1094643749.html
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euro ne kadar, euro alış, euro satış, euro rekor
euro ne kadar, euro alış, euro satış, euro rekor
Rekora ramak kaldı: Euro neden yükseliyor? Yeni rekor gelir mi?
10:49 26.05.2025 (güncellendi: 11:54 26.05.2025)
Euro kuru hızlı yükselişe girdi. ABD doları karşısında da güç kazanan euro tarihi yüksek seviyesini görmeye ramak kaldı.
Euro'da uzun süredir devam eden yükseliş eğilimi sürüyor.
ABD ekseninde gerçekleşen gelişmeler ışığında para birimleri, değerli metaller, tahvil faizleri gibi birçok piyasa enstrümanı volatil seyrediyor.
Avrupa Birliği para birimi euro da etkilenenler arasında yer alıyor.
ABD’nin AB’ye yönelik yüzde 50 gümrük vergisi tarifesini 9 Temmuz 2025 tarihine kadar ertelemesi nedeniyle euro güç kazandı. Ayrıca ABD ekonomisine yönelik endişelerin artması da AB bölgesine olan sermaye kayışını artırdı.
Euro 19 Mart 2025 tarihinde 448802 liraya kadar yükselmişti.
Bugün ise 44 liranın üzerinde. Şu sıralarda 444693 liradan işlem görüyor. Böylece euro tarihi zirvesine neredeyse ulaştı.
Dolar 26 Mayıs'ta ne kadar?
Dolar kuru ise şu sıralar 39 bin 0162 lira seviyesinde işlem görüyor.