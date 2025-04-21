https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/eurotl-yeniden-44-lirayi-asti-1095557243.html

Euro/TL yeniden 44 lirayı aştı

Euro/TL yeniden 44 lirayı aştı

Sputnik Türkiye

Dolar/TL kuru haftaya yükselişle başlayarak 38,20 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise yeniden 44,00 lira seviyesinin üstüne çıktı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T14:39+0300

2025-04-21T14:39+0300

2025-04-21T14:39+0300

ekonomi̇

euro

rekor

dolar

dolar/tl

ekonomi

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Yeni haftanın ilk gününde euro yeniden 44 liranın üzerine çıktı. Şu sıralarda ise Euro 44 lira 15 kuruştan işlem görüyor.Euro 44 lira seviyesini görmüştüEuro son olarak 19 Mart'ta 44 lira seviyesinin üzerine çıkmış sonrasında ise 42 lira düzeyine geri inmişti.Dolar ne kadar?İstanbul serbest piyasada dolar 38.1990 liradan satılıyor.Borsa İstanbul'da son durumBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 9.314,41 puana indi.Cuma günü 9.317,24 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puandan başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/altin-bu-haftaya-da-rekorla-girdi-tarihi-zirve-degisti-1095539744.html

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