https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/eurotl-yeniden-44-lirayi-asti-1095557243.html
Euro/TL yeniden 44 lirayı aştı
Euro/TL yeniden 44 lirayı aştı
Sputnik Türkiye
Dolar/TL kuru haftaya yükselişle başlayarak 38,20 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise yeniden 44,00 lira seviyesinin üstüne çıktı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T14:39+0300
2025-04-21T14:39+0300
2025-04-21T14:39+0300
ekonomi̇
euro
rekor
dolar
dolar/tl
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084781048_44:0:855:456_1920x0_80_0_0_e831cac118a2cb5151608b7cf9980cc7.png
Yeni haftanın ilk gününde euro yeniden 44 liranın üzerine çıktı. Şu sıralarda ise Euro 44 lira 15 kuruştan işlem görüyor.Euro 44 lira seviyesini görmüştüEuro son olarak 19 Mart'ta 44 lira seviyesinin üzerine çıkmış sonrasında ise 42 lira düzeyine geri inmişti.Dolar ne kadar?İstanbul serbest piyasada dolar 38.1990 liradan satılıyor.Borsa İstanbul'da son durumBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 9.314,41 puana indi.Cuma günü 9.317,24 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puandan başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/altin-bu-haftaya-da-rekorla-girdi-tarihi-zirve-degisti-1095539744.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084781048_146:0:754:456_1920x0_80_0_0_23afffce4b59275e7b58fc2357d4d370.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
euro, rekor, dolar, dolar/tl, ekonomi
euro, rekor, dolar, dolar/tl, ekonomi
Euro/TL yeniden 44 lirayı aştı
Ayrıntılar geliyor
Dolar/TL kuru haftaya yükselişle başlayarak 38,20 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise yeniden 44,00 lira seviyesinin üstüne çıktı.
Yeni haftanın ilk gününde euro yeniden 44 liranın üzerine çıktı. Şu sıralarda ise Euro 44 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
Euro 44 lira seviyesini görmüştü
Euro son olarak 19 Mart'ta 44 lira seviyesinin üzerine çıkmış sonrasında ise 42 lira düzeyine geri inmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 38.1990 liradan satılıyor.
Borsa İstanbul'da son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 9.314,41 puana indi.
Cuma günü 9.317,24 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puandan başladı.