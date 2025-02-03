https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/dolar-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-36-lira-sinirinda-1093314123.html
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında
Sputnik Türkiye
Dolar haftaya yükseliş eğilimi ile başladı. Saat 16 itibarıyla hız kazanan dolar 36.99 lirayı gördü. Bu seviye ile rekora imza atmış oldu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T16:54+0300
2025-02-03T16:54+0300
2025-02-03T17:15+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
rekor
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Dolar/TL kuru yılın ilk enflasyon rakamları sonrasında rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 35,99 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.Dolar ne kadar?Dolar şu sıralarda 35.99 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro ne kadar?Euro ise haftanın ilk günü 37 lira sınırına yaklaştı. 36.96 liradan piyasada işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gram-altinda-yeni-rekor-piyasalarda-hareketlilik-artti-1093314011.html
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Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında
16:54 03.02.2025 (güncellendi: 17:15 03.02.2025)
Dolar haftaya yükseliş eğilimi ile başladı. Saat 16 itibarıyla hız kazanan dolar 36.99 lirayı gördü. Bu seviye ile rekora imza atmış oldu.
Dolar/TL kuru yılın ilk enflasyon rakamları sonrasında rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 35,99 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Dolar şu sıralarda 35.99 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro ise haftanın ilk günü 37 lira sınırına yaklaştı. 36.96 liradan piyasada işlem görüyor.