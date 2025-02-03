Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/dolar-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-36-lira-sinirinda-1093314123.html
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında
Sputnik Türkiye
Dolar haftaya yükseliş eğilimi ile başladı. Saat 16 itibarıyla hız kazanan dolar 36.99 lirayı gördü. Bu seviye ile rekora imza atmış oldu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T16:54+0300
2025-02-03T17:15+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64f59f44281ed838ac50275fde22fa8.jpg
Dolar/TL kuru yılın ilk enflasyon rakamları sonrasında rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 35,99 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.Dolar ne kadar?Dolar şu sıralarda 35.99 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro ne kadar?Euro ise haftanın ilk günü 37 lira sınırına yaklaştı. 36.96 liradan piyasada işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gram-altinda-yeni-rekor-piyasalarda-hareketlilik-artti-1093314011.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085742078_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c63c75ab8724d51fc514df79203e1460.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dolar ,dolar rekor, dolar rekor son dakika, dolar ne kadar 3 şubat, dolar 3 şubat, euro ne kadar?
dolar ,dolar rekor, dolar rekor son dakika, dolar ne kadar 3 şubat, dolar 3 şubat, euro ne kadar?

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında

16:54 03.02.2025 (güncellendi: 17:15 03.02.2025)
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA
Abone ol
Dolar haftaya yükseliş eğilimi ile başladı. Saat 16 itibarıyla hız kazanan dolar 36.99 lirayı gördü. Bu seviye ile rekora imza atmış oldu.
Dolar/TL kuru yılın ilk enflasyon rakamları sonrasında rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 35,99 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar ne kadar?

Dolar şu sıralarda 35.99 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro ne kadar?

Euro ise haftanın ilk günü 37 lira sınırına yaklaştı. 36.96 liradan piyasada işlem görüyor.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
EKONOMİ
Gram altında yeni rekor: Piyasalarda hareketlilik arttı
16:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала