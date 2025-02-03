https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/dolar-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-36-lira-sinirinda-1093314123.html

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında

Sputnik Türkiye

Dolar haftaya yükseliş eğilimi ile başladı. Saat 16 itibarıyla hız kazanan dolar 36.99 lirayı gördü. Bu seviye ile rekora imza atmış oldu. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T16:54+0300

2025-02-03T16:54+0300

2025-02-03T17:15+0300

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Dolar/TL kuru yılın ilk enflasyon rakamları sonrasında rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 35,99 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.Dolar ne kadar?Dolar şu sıralarda 35.99 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro ne kadar?Euro ise haftanın ilk günü 37 lira sınırına yaklaştı. 36.96 liradan piyasada işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gram-altinda-yeni-rekor-piyasalarda-hareketlilik-artti-1093314011.html

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