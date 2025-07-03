İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
© AA / Berkan Çetinİzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
© AA / Berkan Çetin
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.
© AA / Berkan Çetinİzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
© AA / Berkan Çetin
Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.
© AA / Berkan Çetinİzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
© AA / Berkan Çetin
Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.