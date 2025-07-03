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İstanbul'da orman yangını çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi
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İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Alevler, ormana ve makiliğe sıçradı ve ulaşımda aksama... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye

İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

13:29 03.07.2025 (güncellendi: 13:42 03.07.2025)
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Alevler, ormana ve makiliğe sıçradı ve ulaşımda aksama yaşanıyor. Bazı yollar ulaşıma kapatıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
© AA / Berkan Çetinİzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
© AA / Berkan Çetin

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.
© AA / Berkan Çetinİzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
© AA / Berkan Çetin

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.
© AA / Berkan Çetinİzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
İzmir, Çeşme'de yangın nedeniyle otoyol ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
© AA / Berkan Çetin

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.
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