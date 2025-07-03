https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bucada-orman-yangini-cikti-3-orman-iscisi-hastaneye-kaldirildi-1097580350.html

Buca'da orman yangını çıktı: 3 orman işçisi hastaneye kaldırıldı

Buca'da orman yangını çıktı: 3 orman işçisi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İzmir Buca'da ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle zorlaşan çalışmalarda dumandan etkilenen 3 orman işçisi... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T19:26+0300

2025-07-03T19:26+0300

2025-07-03T19:26+0300

türki̇ye

buca

i̇zmir

i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

i̇zmir büyükşehir belediyesi

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tarım ve orman bakanlığı

tarım orman-i̇ş sendikası

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İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.Bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürerken, halk da ekiplerin yardımına koştu. Yangına müdahale sırasında dumandan zehirlenen 3 orman işçisi ambulanslarda tedavi altına alındı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/odemisteki-yanginda-can-kaybi-dozer-operatoru-hayatini-kaybetti-1097578419.html

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