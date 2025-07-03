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Putin-Trump görüşmesi sona erdi
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Buca'da orman yangını çıktı: 3 orman işçisi hastaneye kaldırıldı
Buca'da orman yangını çıktı: 3 orman işçisi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir Buca'da ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle zorlaşan çalışmalarda dumandan etkilenen 3 orman işçisi... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.Bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürerken, halk da ekiplerin yardımına koştu. Yangına müdahale sırasında dumandan zehirlenen 3 orman işçisi ambulanslarda tedavi altına alındı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/odemisteki-yanginda-can-kaybi-dozer-operatoru-hayatini-kaybetti-1097578419.html
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buca, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, tarım orman-i̇ş sendikası, orman genel müdürlüğü
buca, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, tarım orman-i̇ş sendikası, orman genel müdürlüğü

Buca'da orman yangını çıktı: 3 orman işçisi hastaneye kaldırıldı

19:26 03.07.2025
© AA / Günay PabuşçuBuca yangını
Buca yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA / Günay Pabuşçu
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İzmir Buca'da ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle zorlaşan çalışmalarda dumandan etkilenen 3 orman işçisi hastaneye kaldırıldı.
İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürerken, halk da ekiplerin yardımına koştu.
Yangına müdahale sırasında dumandan zehirlenen 3 orman işçisi ambulanslarda tedavi altına alındı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
Ödemiş orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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