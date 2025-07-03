İstanbul'da orman yangını çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi

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Türkiye'de başta Çeşme olmak üzere birçok bölgeden orman yangını haberleri geliyor. İstanbul Sultangazi'de de orman yangını çıktı. Kent ormanına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.