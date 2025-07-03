https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/istanbulda-orman-yangini-cikti-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1097566097.html
İstanbul'da orman yangını çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da orman yangını çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de başta Çeşme olmak üzere birçok bölgeden orman yangını haberleri geliyor. İstanbul Sultangazi'de de orman yangını çıktı. Kent ormanına çok sayıda... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T13:35+0300
2025-07-03T13:35+0300
2025-07-03T13:41+0300
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İstanbul'da orman yangını çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi
13:35 03.07.2025 (güncellendi: 13:41 03.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de başta Çeşme olmak üzere birçok bölgeden orman yangını haberleri geliyor. İstanbul Sultangazi'de de orman yangını çıktı. Kent ormanına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.