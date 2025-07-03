https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/elektrik-dagitim-sirketinden-izmir-ve-manisadaki-yanginlarin-sebebine-iliskin-aciklama-1097583284.html

Elektrik dağıtım şirketinden yangınların sebebine ilişkin açıklama:'Somut bulgu bulunmamaktadır'

Elektrik dağıtım şirketinden yangınların sebebine ilişkin açıklama:'Somut bulgu bulunmamaktadır'

Sputnik Türkiye

Manisa'nın ardından İzmir'de başlayan ve önü alınamayan orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair yapılan değerlendirmelere ilişkin bölgenin elektrik... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T21:31+0300

2025-07-03T21:31+0300

2025-07-03T21:39+0300

türki̇ye

i̇zmir

manisa

elektrik

elektrik hattı

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097540879_0:405:2835:2000_1920x0_80_0_0_2a467fb5c03578ec2c99bf0019ceda31.jpg

Gdz Elektrik Dağıtım, bölgesinde devam eden yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialar sonrası bir yazılı açıklamada bulundu.Açıklamada "Sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.Dağıtım şirketi elektrik kaynaklı yangınların yalnızca yaz aylarında oluşabilecek olaylar olmadığını, ancak yaz aylarında, sıcaklıkların çok arttığı, nem oranının düştüğü ve yüksek hızlı rüzgarların olduğu dönemlerde yangın riskinin her zamankinden fazla olduğunu belirtti.Açıklamada bu durumun, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi özellikle Akdeniz kuşağı ülkelerinde ve Türkiye'de bu dönemlerde gözlenen hava koşullarındaki ciddi değişimin bir sonucu olduğu vurgulandı.Gdz Elektrik Dağıtım, yangın bölgelerinde yapılan ilk incelemelere göre yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmadığını şu ifadelerle aktardı:"Yangınla cansiperane mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" ifadesine yer verieln açıklamada, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.*Gdz Elektrik Dağıtım, İzmir ve Manisa illerinde elektirik dağıtım ve altyapı hizmeti sunan bir şirket.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bucada-orman-yangini-cikti-3-orman-iscisi-hastaneye-kaldirildi-1097580350.html

türki̇ye

i̇zmir

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, manisa, elektrik, elektrik hattı, orman yangını