https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/elektrik-dagitim-sirketinden-izmir-ve-manisadaki-yanginlarin-sebebine-iliskin-aciklama-1097583284.html
Elektrik dağıtım şirketinden yangınların sebebine ilişkin açıklama:'Somut bulgu bulunmamaktadır'
Elektrik dağıtım şirketinden yangınların sebebine ilişkin açıklama:'Somut bulgu bulunmamaktadır'
Sputnik Türkiye
Manisa'nın ardından İzmir'de başlayan ve önü alınamayan orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair yapılan değerlendirmelere ilişkin bölgenin elektrik... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T21:31+0300
2025-07-03T21:31+0300
2025-07-03T21:39+0300
türki̇ye
i̇zmir
manisa
elektrik
elektrik hattı
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097540879_0:405:2835:2000_1920x0_80_0_0_2a467fb5c03578ec2c99bf0019ceda31.jpg
Gdz Elektrik Dağıtım, bölgesinde devam eden yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialar sonrası bir yazılı açıklamada bulundu.Açıklamada "Sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.Dağıtım şirketi elektrik kaynaklı yangınların yalnızca yaz aylarında oluşabilecek olaylar olmadığını, ancak yaz aylarında, sıcaklıkların çok arttığı, nem oranının düştüğü ve yüksek hızlı rüzgarların olduğu dönemlerde yangın riskinin her zamankinden fazla olduğunu belirtti.Açıklamada bu durumun, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi özellikle Akdeniz kuşağı ülkelerinde ve Türkiye'de bu dönemlerde gözlenen hava koşullarındaki ciddi değişimin bir sonucu olduğu vurgulandı.Gdz Elektrik Dağıtım, yangın bölgelerinde yapılan ilk incelemelere göre yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmadığını şu ifadelerle aktardı:"Yangınla cansiperane mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" ifadesine yer verieln açıklamada, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.*Gdz Elektrik Dağıtım, İzmir ve Manisa illerinde elektirik dağıtım ve altyapı hizmeti sunan bir şirket.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bucada-orman-yangini-cikti-3-orman-iscisi-hastaneye-kaldirildi-1097580350.html
türki̇ye
i̇zmir
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097540879_84:0:2751:2000_1920x0_80_0_0_64bd74d4c719075b9d3a3f65bdc5fc5e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, manisa, elektrik, elektrik hattı, orman yangını
i̇zmir, manisa, elektrik, elektrik hattı, orman yangını
Elektrik dağıtım şirketinden yangınların sebebine ilişkin açıklama:'Somut bulgu bulunmamaktadır'
21:31 03.07.2025 (güncellendi: 21:39 03.07.2025)
Manisa'nın ardından İzmir'de başlayan ve önü alınamayan orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair yapılan değerlendirmelere ilişkin bölgenin elektrik dağıtım şirketi, yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu olmadığını açıkladı.
Gdz Elektrik Dağıtım, bölgesinde devam eden yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialar sonrası bir yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada "Sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.
Dağıtım şirketi elektrik kaynaklı yangınların yalnızca yaz aylarında oluşabilecek olaylar olmadığını, ancak yaz aylarında, sıcaklıkların çok arttığı, nem oranının düştüğü ve yüksek hızlı rüzgarların olduğu dönemlerde yangın riskinin her zamankinden fazla olduğunu belirtti.
Açıklamada bu durumun, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi özellikle Akdeniz kuşağı ülkelerinde ve Türkiye'de bu dönemlerde gözlenen hava koşullarındaki ciddi değişimin bir sonucu olduğu vurgulandı.
Gdz Elektrik Dağıtım, yangın bölgelerinde yapılan ilk incelemelere göre yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmadığını şu ifadelerle aktardı:
"Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialara yer verildiği görülmektedir. Öncelikle kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki, sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır. Son bir haftada ülkemizde ve komşu ülkelerde havanın aşırı ısınması ve nem oranının aşırı düşmesi nedeniyle yüzlerce orman yangını çıkmıştır. Bölgenin elektrik dağıtım altyapı işletmecisi olarak, süreci yakından takip etmekte ve ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde sahada çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."
"Yangınla cansiperane mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" ifadesine yer verieln açıklamada, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
*Gdz Elektrik Dağıtım, İzmir ve Manisa illerinde elektirik dağıtım ve altyapı hizmeti sunan bir şirket.