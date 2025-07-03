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Orman yangınlarında son durum: Ödemişte alevler ilerliyor, Çeşme kontrol altına alınamadı
Orman yangınlarında son durum: Ödemişte alevler ilerliyor, Çeşme kontrol altına alınamadı
Sputnik Türkiye
İzmir Ödemiş ve Çeşme'de başlayan orman yangınları rüzgarın etkisiyle devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş'teki yangında alevlerin ilerlediğini... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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i̇zmir
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İzmir'in Ödemiş ve Çeşme ilçesinde başlayan yangınlarda çalışmalar devam ediyor. Gece geç saatte açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, Tosunlar ve Suçıktı mahallerinin tahliye edildiğini belirterek şunları kaydetti:Çeşme'de 3 mahalle tahliye edildiÖte yandan Çeşme'deki orman yangınında alevler, kuvvetli rüzgarların etkisiyle ilerleyişini sürdürüyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını açıkladı.Elban, Germiyan Mahallesi yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başladığını ve saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldığını belirtti. Vali Elban Çeşme'deki son durumla ilgili şunları kaydetti:
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çeşme, ödemiş, i̇zmir, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
çeşme, ödemiş, i̇zmir, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi

Orman yangınlarında son durum: Ödemişte alevler ilerliyor, Çeşme kontrol altına alınamadı

08:35 03.07.2025
© AA / Mahmut Serdar AlakuşÇeşme ilçesi
Çeşme ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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İzmir Ödemiş ve Çeşme'de başlayan orman yangınları rüzgarın etkisiyle devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş'teki yangında alevlerin ilerlediğini ancak yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı. Çeşme'deki yangının ise ....
İzmir'in Ödemiş ve Çeşme ilçesinde başlayan yangınlarda çalışmalar devam ediyor. Gece geç saatte açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, Tosunlar ve Suçıktı mahallerinin tahliye edildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Her iki mahallemizde de yangından kaynaklı evlerimizde bazı hasarlar var. Yarın yangınla ilgili durum netleştikten sonra hasar tespitleriyle son durum ortaya çıkacak. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınabilmiş değil."

Çeşme'de 3 mahalle tahliye edildi

Öte yandan Çeşme'deki orman yangınında alevler, kuvvetli rüzgarların etkisiyle ilerleyişini sürdürüyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını açıkladı.
Elban, Germiyan Mahallesi yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başladığını ve saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldığını belirtti. Vali Elban Çeşme'deki son durumla ilgili şunları kaydetti:
"Yangın 3 mahalleyi tehdit etti, bu 3 mahalleyi boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yangının başladığı Ildır mevkisinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor."
Marmara - rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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