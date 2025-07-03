Orman yangınlarında son durum: Ödemişte alevler ilerliyor, Çeşme kontrol altına alınamadı

"Yangın 3 mahalleyi tehdit etti, bu 3 mahalleyi boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yangının başladığı Ildır mevkisinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor."