Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı: Sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi

Mersin'de meme kanseri olan komşusunun tavsiyesi üzerine başvurduğu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezindeki (KETEM) tetkikler sonucu aynı hastalığa... 01.04.2025, Sputnik Türkiye

Komşu tavsiyesiyle sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi.Toroslar ilçesinde oturan bir çocuk annesi 58 yaşındaki Filiz Taş, 2023'te meme kanseri olan komşusunu ziyaret etti. Burada, herhangi bir şikayeti olmadığı halde komşusundan aldığı tavsiye üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM'e müracaatta bulunan Taş'a, tetkikler sonucunda meme kanseri teşhisi konuldu.Hemen ameliyata alındıDr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de mamografi, ultrason ve biyopsi yapılan Taş, erken evrede teşhis edilen meme kanseri nedeniyle ameliyata alındı.Bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Taş, meme kanserini 1,5 yıllık zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenerek sağlığına kavuştu.'Hiçbir belirti ve ağrım yoktu'Taş, erken teşhisin hayat kurtardığının unutulmaması gerektiğini söyledi.Bu süreçte ailesinin desteğini hep yanında gördüğünü anlatan Taş, "Hiçbir belirti ve ağrım yoktu. Eğer biraz daha geç kalsaydım her şey daha farklı olurdu. Kontrollere gelmek gerekiyormuş çünkü beni doktor 'acil' koduyla gönderdi." dedi.Taş, moral ve motivasyonunu yüksek tutması için doktorunun ricası üzerine kanser yerine "Rıfkı" ifadesini kullanmaya karar verdiğini belirtti.Mücadelede azmin ve kararlılığın önemli olduğunu ifade eden Taş, "Önce hastalığımı kabul ettim, ardından tedavisine başladık. Tedavi sürecindeki tüm doktorlar çok iyiydi, hepsi benimle güzel şekilde ilgilendi. Tedavimi başarılı bir şekilde bitirdim. Şu an çok şükür iyim, herhangi bir problemim yok. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. 40 yaşından büyük her kadının kontrol için KETEM'e uğraması gerekiyor." diye konuştu.Akdeniz Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Sorumlusu Dr. Özlem Abdulhayoğlu da kanser tarama merkezlerinin erken teşhis için önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:Abdulhayoğlu, KETEM'de rahim ağzı, meme ve kolon kanserlerinin taramalarını ücretsiz yaptıklarını kaydetti.

