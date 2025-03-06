Rus Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına yanıt: 'Nükleer şantaj notaları açıkça duyuluyor'

Fransa'nın uluslararası arenadaki otoritesinin onlarca yıldır seleflerinin dünya meselelerinde dengeleyici bir rol oynama ve Rusya ile Batı arasındaki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunma arzusuna dayandığını bilmiyor olamaz. De Gaulle zamanında, Atlantik'ten Urallara kadar bölünmez güvenlik kavramını ortaya atan, kıtadaki tüm devletlerin görüş ve çıkarlarını dikkate alarak uzlaşmaya dayanan de Gaulle idi. Ancak bugün, resmi Paris ile Fransız dış politikasının bu temel ilkeleri arasında bir kopuşa tanık oluyoruz.

Macron'un konuşmasına Ukrayna için güvenlik garantileri sağlanması teması nüfuz etmiştir. Rusya'ya yönelik güvenlik garantileri hakkında ise tek kelime yok. Ancak mevcut krize yol açan, tam da bu tür garantilerin eksikliği, Batı'nın ülkemize yönelik sürekli tehditler yaratması, bilhassa da verilen sözlerin aksine NATO'nun sınırsız genişlemesi ve Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir köprübaşına dönüştürme arzusudur. Sayın Macron'un kendisi de dahil olmak üzere Batılı liderleri bu konuda defalarca ve uzun yıllar boyunca uyardık. Paris'te hala ülkemizin hayati çıkarlarını dikkate alma niyetinde olmadıklarına ve Batı'nın istediği kararları almaya 'zorlamayı' amaçladıklarına bir kez daha ikna olduk. Elbette bundan bir şey çıkmayacaktır.

Sayın Macron'un argümanlarına tepki olarak Ukrayna trajedisinin 2014 yılında, bir darbe sonucunda açıkça neo-Nazi güçlerin, Batı'nın göz yumması ve desteğiyle ülkede iktidarı ele geçirerek Rus ve Rusça konuşan nüfusa karşı ayrımcılık yapmaya; Rus dilini, kültürünü ve Ortodoksluğu ortadan kaldırmaya ve Donbass'ta kanlı bir iç çatışmayı kışkırtmaya başlamasıyla başladığını bir kez daha hatırlamalıyız.