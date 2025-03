https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/rus-disislerinden-macronun-aciklamalarina-yanit-nukleer-santaj-notalari-acikca-duyuluyor-1094263084.html

Rus Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına yanıt: 'Nükleer şantaj notaları açıkça duyuluyor'

Rus Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına yanıt: 'Nükleer şantaj notaları açıkça duyuluyor'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son açıklamalarının Rusya'nın savunma planlamasında dikkate alınacağını ve Macron'un sözlerinin... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T18:09+0300

2025-03-06T18:09+0300

2025-03-06T18:14+0300

poli̇ti̇ka

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

ab

nato

batı

fransa

ukrayna

avrupa

emmanuel macron

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985730_0:124:3198:1923_1920x0_80_0_0_cc4977fac202516564ec30c2bf4077c7.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çarşamba günü Ukrayna krizi ve Rusya ile yaşanan çatışmalarla ilgili tertip edilmesi planlanan Avrupa Birliği Zirvesi'nin arifesinde bir açıklama yapmıştı.Söz konusu bu açıklamayı yapılacak toplantının gidişatını belirleme çabası olarak 'agresif Rusya karşıtı bir konuşma' olarak nitelendiren Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizi kaçıncı kez 'Fransa ve Avrupa için bir tehdit' olarak nitelendirdi ve her zamanki gibi siber saldırılardan seçimlere müdahaleye ve neredeyse diğer Avrupa ülkelerine saldırma arzusuna kadar tüm ölümcül günahlarla suçladı. Bu tür uydurmalar ve provokatif tezler daha önce de ağzından çıkmıştı. Ancak belki de ilk kez bu kadar yoğun ve uzlaşmaz bir biçimde dile getirildiler" cümlesini kaydetti.Fransa Cumhuraşkanı Macron'un yine kamuoyunda 'yüksek sesle konuşma taktiğini' tercih ettiğini belirten Dışişleri, Fransız liderin Ukrayna'da barışçıl bir çözüm ve Avrupa'da güvenliğin sağlanması yollarını görüşmek üzere Rusya Federasyonu Başkanı Putin'i arama niyetine atıf yaparak Rus tarafının böyle bir görüşmeye her zaman açık olduğunu dile getirdi.'Macron'un açıklamaları aslında Rusya'ya yönelik bir tehdit'Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendi vatandaşlarını Rusya'dan gelen 'hayali bir varoluşsal tehdit' olduğuna ikna etmeye çalıştığı dile getirilen açıklamada, "Aslında Rusya Fransa'yı hiçbir zaman tehdit etmemiş, aksine iki dünya savaşında bağımsızlığını ve egemenliğini savunmasına yardımcı olmuştur. Ancak Macron'un açıklamaları aslında Rusya'ya yönelik bir tehdittir" cümlesine yer verildi.Fransız lider Macron ülkesinin dış politika geleneklerine atıfta bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu bu atıfların geleneklere ve Gaullizm'in ideolojik mirasına ters düştüğü not edilerek şu cümleler dile getirildi:Fransız lider 'hangi barış' yolunu öneriyor?'Rusya'nın Minsk Anlaşmaları'nı ihlal ettiği yönündeki tartışmasız iddialara da yer verilen açıklamada, bu hususun bir hasta kafadan diğerine geçmekten başka bir şey olmadığı yönünde değerlendirildi.Açıklamada şu cümleler yer aldı:'Nükleer şantaj notaları açıkça duyuluyor'Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Macron'un açıklamasındaki 'nükleer şantaj notalarının' açıkça duyulduğu belirtildi.Söz konusu açıklama şu cümleler ile sürdürüldü:Kendisini 'özgür dünyanın' bir tür yeni lideri olarak sunmaya çalışan Macron'un Konuşmasının kendisinde utanç duygusu yarattığı belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu durumun mevcut Avrupa elitlerinin hayata küskün bir hale geldiğinin göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki normalleşmenin henüz ortaya çıkmaya başlayan detaylarının Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik hareketlilik yaratmasının Avrupa'yı paniğe sürüklediği belirtilen açıklamada, "Soğuk Savaş döneminde süper güçler arasındaki çatışmanın merkezinde yer alan Avrupalıların, ABD-Rusya ilişkilerinin yönünü değiştirmek, gerilimi azaltmak ve Moskova ile Washington arasında yapıcı bir diyaloğu teşvik etmekle herkesten daha fazla ilgilenmeleri gerekirdi" cümlesine yer verildi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu cümlelerle tamamlandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/macron-muttefiklerimizi-nukleer-silahlarimizla-koruma-konusunda-stratejik-bir-tartisma-1094230430.html

rusya

batı

fransa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ab, nato, batı, fransa, ukrayna, avrupa, emmanuel macron, nükleer, charles de gaulle