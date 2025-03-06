https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/rus-disislerinden-macronun-aciklamalarina-yanit-nukleer-santaj-notalari-acikca-duyuluyor-1094263084.html
Rus Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına yanıt: 'Nükleer şantaj notaları açıkça duyuluyor'
Rus Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına yanıt: 'Nükleer şantaj notaları açıkça duyuluyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son açıklamalarının Rusya'nın savunma planlamasında dikkate alınacağını ve Macron'un sözlerinin... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T18:09+0300
2025-03-06T18:09+0300
2025-03-06T18:14+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çarşamba günü Ukrayna krizi ve Rusya ile yaşanan çatışmalarla ilgili tertip edilmesi planlanan Avrupa Birliği Zirvesi'nin arifesinde bir açıklama yapmıştı.Söz konusu bu açıklamayı yapılacak toplantının gidişatını belirleme çabası olarak 'agresif Rusya karşıtı bir konuşma' olarak nitelendiren Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizi kaçıncı kez 'Fransa ve Avrupa için bir tehdit' olarak nitelendirdi ve her zamanki gibi siber saldırılardan seçimlere müdahaleye ve neredeyse diğer Avrupa ülkelerine saldırma arzusuna kadar tüm ölümcül günahlarla suçladı. Bu tür uydurmalar ve provokatif tezler daha önce de ağzından çıkmıştı. Ancak belki de ilk kez bu kadar yoğun ve uzlaşmaz bir biçimde dile getirildiler" cümlesini kaydetti.Fransa Cumhuraşkanı Macron'un yine kamuoyunda 'yüksek sesle konuşma taktiğini' tercih ettiğini belirten Dışişleri, Fransız liderin Ukrayna'da barışçıl bir çözüm ve Avrupa'da güvenliğin sağlanması yollarını görüşmek üzere Rusya Federasyonu Başkanı Putin'i arama niyetine atıf yaparak Rus tarafının böyle bir görüşmeye her zaman açık olduğunu dile getirdi.'Macron'un açıklamaları aslında Rusya'ya yönelik bir tehdit'Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendi vatandaşlarını Rusya'dan gelen 'hayali bir varoluşsal tehdit' olduğuna ikna etmeye çalıştığı dile getirilen açıklamada, "Aslında Rusya Fransa'yı hiçbir zaman tehdit etmemiş, aksine iki dünya savaşında bağımsızlığını ve egemenliğini savunmasına yardımcı olmuştur. Ancak Macron'un açıklamaları aslında Rusya'ya yönelik bir tehdittir" cümlesine yer verildi.Fransız lider Macron ülkesinin dış politika geleneklerine atıfta bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu bu atıfların geleneklere ve Gaullizm'in ideolojik mirasına ters düştüğü not edilerek şu cümleler dile getirildi:Fransız lider 'hangi barış' yolunu öneriyor?'Rusya'nın Minsk Anlaşmaları'nı ihlal ettiği yönündeki tartışmasız iddialara da yer verilen açıklamada, bu hususun bir hasta kafadan diğerine geçmekten başka bir şey olmadığı yönünde değerlendirildi.Açıklamada şu cümleler yer aldı:'Nükleer şantaj notaları açıkça duyuluyor'Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Macron'un açıklamasındaki 'nükleer şantaj notalarının' açıkça duyulduğu belirtildi.Söz konusu açıklama şu cümleler ile sürdürüldü:Kendisini 'özgür dünyanın' bir tür yeni lideri olarak sunmaya çalışan Macron'un Konuşmasının kendisinde utanç duygusu yarattığı belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu durumun mevcut Avrupa elitlerinin hayata küskün bir hale geldiğinin göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki normalleşmenin henüz ortaya çıkmaya başlayan detaylarının Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik hareketlilik yaratmasının Avrupa'yı paniğe sürüklediği belirtilen açıklamada, "Soğuk Savaş döneminde süper güçler arasındaki çatışmanın merkezinde yer alan Avrupalıların, ABD-Rusya ilişkilerinin yönünü değiştirmek, gerilimi azaltmak ve Moskova ile Washington arasında yapıcı bir diyaloğu teşvik etmekle herkesten daha fazla ilgilenmeleri gerekirdi" cümlesine yer verildi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu cümlelerle tamamlandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/macron-muttefiklerimizi-nukleer-silahlarimizla-koruma-konusunda-stratejik-bir-tartisma-1094230430.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ab, nato, batı, fransa, ukrayna, avrupa, emmanuel macron, nükleer, charles de gaulle
Rus Dışişleri'nden Macron'un açıklamalarına yanıt: 'Nükleer şantaj notaları açıkça duyuluyor'
18:09 06.03.2025 (güncellendi: 18:14 06.03.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son açıklamalarının Rusya'nın savunma planlamasında dikkate alınacağını ve Macron'un sözlerinin 'nükleer şantaj notları' içerdiğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çarşamba günü Ukrayna krizi ve Rusya ile yaşanan çatışmalarla ilgili tertip edilmesi planlanan Avrupa Birliği Zirvesi'nin arifesinde bir açıklama yapmıştı.
Söz konusu bu açıklamayı yapılacak toplantının gidişatını belirleme çabası olarak 'agresif Rusya karşıtı bir konuşma' olarak nitelendiren Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizi kaçıncı kez 'Fransa ve Avrupa için bir tehdit' olarak nitelendirdi ve her zamanki gibi siber saldırılardan seçimlere müdahaleye ve neredeyse diğer Avrupa ülkelerine saldırma arzusuna kadar tüm ölümcül günahlarla suçladı. Bu tür uydurmalar ve provokatif tezler daha önce de ağzından çıkmıştı. Ancak belki de ilk kez bu kadar yoğun ve uzlaşmaz bir biçimde dile getirildiler" cümlesini kaydetti.
Fransa Cumhuraşkanı Macron'un yine kamuoyunda 'yüksek sesle konuşma taktiğini' tercih ettiğini belirten Dışişleri, Fransız liderin Ukrayna'da barışçıl bir çözüm ve Avrupa'da güvenliğin sağlanması yollarını görüşmek üzere Rusya Federasyonu Başkanı Putin'i arama niyetine atıf yaparak Rus tarafının böyle bir görüşmeye her zaman açık olduğunu dile getirdi.
'Macron'un açıklamaları aslında Rusya'ya yönelik bir tehdit'
Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendi vatandaşlarını Rusya'dan gelen 'hayali bir varoluşsal tehdit' olduğuna ikna etmeye çalıştığı dile getirilen açıklamada, "Aslında Rusya Fransa'yı hiçbir zaman tehdit etmemiş, aksine iki dünya savaşında bağımsızlığını ve egemenliğini savunmasına yardımcı olmuştur. Ancak Macron'un açıklamaları aslında Rusya'ya yönelik bir tehdittir" cümlesine yer verildi.
Fransız lider Macron ülkesinin dış politika geleneklerine atıfta bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu bu atıfların geleneklere ve Gaullizm'in ideolojik mirasına ters düştüğü not edilerek şu cümleler dile getirildi:
Fransa'nın uluslararası arenadaki otoritesinin onlarca yıldır seleflerinin dünya meselelerinde dengeleyici bir rol oynama ve Rusya ile Batı arasındaki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunma arzusuna dayandığını bilmiyor olamaz. De Gaulle zamanında, Atlantik'ten Urallara kadar bölünmez güvenlik kavramını ortaya atan, kıtadaki tüm devletlerin görüş ve çıkarlarını dikkate alarak uzlaşmaya dayanan de Gaulle idi. Ancak bugün, resmi Paris ile Fransız dış politikasının bu temel ilkeleri arasında bir kopuşa tanık oluyoruz.
Macron'un konuşmasına Ukrayna için güvenlik garantileri sağlanması teması nüfuz etmiştir. Rusya'ya yönelik güvenlik garantileri hakkında ise tek kelime yok. Ancak mevcut krize yol açan, tam da bu tür garantilerin eksikliği, Batı'nın ülkemize yönelik sürekli tehditler yaratması, bilhassa da verilen sözlerin aksine NATO'nun sınırsız genişlemesi ve Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir köprübaşına dönüştürme arzusudur. Sayın Macron'un kendisi de dahil olmak üzere Batılı liderleri bu konuda defalarca ve uzun yıllar boyunca uyardık. Paris'te hala ülkemizin hayati çıkarlarını dikkate alma niyetinde olmadıklarına ve Batı'nın istediği kararları almaya 'zorlamayı' amaçladıklarına bir kez daha ikna olduk. Elbette bundan bir şey çıkmayacaktır.
Sayın Macron'un argümanlarına tepki olarak Ukrayna trajedisinin 2014 yılında, bir darbe sonucunda açıkça neo-Nazi güçlerin, Batı'nın göz yumması ve desteğiyle ülkede iktidarı ele geçirerek Rus ve Rusça konuşan nüfusa karşı ayrımcılık yapmaya; Rus dilini, kültürünü ve Ortodoksluğu ortadan kaldırmaya ve Donbass'ta kanlı bir iç çatışmayı kışkırtmaya başlamasıyla başladığını bir kez daha hatırlamalıyız.
Fransız lider 'hangi barış' yolunu öneriyor?'
Rusya'nın Minsk Anlaşmaları'nı ihlal ettiği yönündeki tartışmasız iddialara da yer verilen açıklamada, bu hususun bir hasta kafadan diğerine geçmekten başka bir şey olmadığı yönünde değerlendirildi.
Açıklamada şu cümleler yer aldı:
Ülkemiz bu anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanmasını isterken Kiev, Batılı idarecilerinin zımni mutabakatı ve kışkırtmasıyla, taahhütlerini mümkün olan her şekilde sabote etmiştir. Fransa, Almanya ve Ukrayna'nın eski liderleri bu anlaşmaları sadece savaşa hazırlanmak için kullandıklarını defalarca kamuoyu önünde itiraf etmişlerdir.
Fransız lider hangi 'barış yolunu' öneriyor?
Tarifler aynı: Batı silahlarının Ukrayna'ya daha fazla pompalanması ve düşmanlıkların devam etmesi, NATO ve AB'nin Avrupalı üye devletleri tarafından askeri harcamalarda benzeri görülmemiş bir şekilde artışı.
Bu bağlamda, Rusya'nın askeri ödenekleri ve silahlı kuvvetlerin sayısını arttırma suçlamaları 'saçma' görünüyor. Ne de olsa NATO ülkelerinin toplam askeri bütçesi dünyadaki diğer tüm ülkelerin savunma harcamalarının iki katı ve AB ülkelerinin askeri bütçesi Rusya'nın savunma harcamalarından kat kat fazladır. Rusya'nın askeri inşa programının, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka zorla dahil edilmesi de dahil olmak üzere NATO'nun saldırgan politikasına zorunlu bir yanıt olduğu da vurgulanmalıdır.
Sayın Macron tarafından desteklenen, Ukrayna topraklarına barışı koruma gücü adı altında Batılı askeri birliklerin konuşlandırılması fikrine gelince, bunun kabul edilemez olduğunu defalarca ifade ettik. Ukrayna'nın bu şekilde işgal edilmesi kaçınılmaz olarak son derece tehlikeli bir tırmanmaya yol açacaktır.
'Nükleer şantaj notaları açıkça duyuluyor'
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Macron'un açıklamasındaki 'nükleer şantaj notalarının' açıkça duyulduğu belirtildi.
Söz konusu açıklama şu cümleler ile sürdürüldü:
Paris'in, Amerikan nükleer şemsiyesinin yerini alacak şekilde kendi 'nükleer şemsiyesini' sağlayarak tüm Avrupa'nın nükleer 'hamisi' olma arzusu su yüzüne çıkmıştır. Bunun ne Fransa'nın ne de müttefiklerinin güvenliğini güçlendirmeyeceğini söylemeye gerek yok. Ayrıca Fransız nükleer kuvvetlerinin potansiyeli ABD ile kıyaslanamaz. ABD'nin 898 nükleer başlığı varken Fransa'nın sadece 56 nükleer başlık taşıyıcısı vardır. Fransız silahlı kuvvetlerinin nükleer bileşeninin toplam kapasitesi 67.2 megawatt iken ABD'nin bin 814 megawatt'tır. Ancak elbette Fransa Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri Rusya tarafından savunma planlamalarında dikkate alınacaktır.
Kendisini 'özgür dünyanın' bir tür yeni lideri olarak sunmaya çalışan Macron'un Konuşmasının kendisinde utanç duygusu yarattığı belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu durumun mevcut Avrupa elitlerinin hayata küskün bir hale geldiğinin göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki normalleşmenin henüz ortaya çıkmaya başlayan detaylarının Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik hareketlilik yaratmasının Avrupa'yı paniğe sürüklediği belirtilen açıklamada, "Soğuk Savaş döneminde süper güçler arasındaki çatışmanın merkezinde yer alan Avrupalıların, ABD-Rusya ilişkilerinin yönünü değiştirmek, gerilimi azaltmak ve Moskova ile Washington arasında yapıcı bir diyaloğu teşvik etmekle herkesten daha fazla ilgilenmeleri gerekirdi" cümlesine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu cümlelerle tamamlandı:
Fransa Cumhurbaşkanı'nın gösterişçi militarizminin de iç gündem tarafından belirlendiğini söylemeye gerek yok. Bunun arkasında, kendi halkını Fransa'da ve Avrupa Birliği'nde giderek ağırlaşan sosyo-ekonomik sorunlardan uzaklaştırma, dikkatlerini dış kaynaklı sözde tehditlere yöneltme ve geçtiğimiz yıl boyunca sarsılan siyasi konumunu bir şekilde güçlendirme arzusu yatıyor.
Macron'un konuşması nihayet maskeleri düşürerek 'savaş partisine' kimin liderlik ettiğini, kimin aslında ateşkese karşı olduğunu, kimin Ukrayna çatışmasının devamına ve daha da tırmanmasına bahis oynadığını gösterdi.