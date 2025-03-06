CHP’li Oğuz Kaan Salıcı: CHP Türkiye’nin siyasi atık merkezi değil

“Adnan Beyi çok tanımam, şahsen bir sorunum da yok. Ama şu benim için büyük bir sorun; eğer siz Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 6’lı masanın bir üyesi olan bir partinin mensubuysanız, önemli bir mensubuysanız, 6’lı masada İYİ Parti önemli bir yer alıyorsa, o zamanki lideri Meral Akşener ortak mutabakat metnine imza attıysa, sonra da bir aday konusunda mutabakat sağladıysa, sonra siz ‘Ben 14 Mayıs’ta Milletvekili oldum, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermedim. Sonra da gittim Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdim’ deyip bunu da gururla ‘Başka aday mı vardı?’ diye televizyonda gururla anlatırsanız, sonra insanların sizden beklentisi sizin Adalet ve Kalkınma Partisi’ne gitmeniz gerektiği olur. Tam tersi bir durum söz konusu olur, siz Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelirseniz o zaman size ‘Hayırdır kardeşim’ derler. Gelmesi yanlıştır. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili oluyor olması yanlıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’ni hak etmediği bir şey ile karşı karşıya bırakıyoruz. Adnan Beyin katılımına ön ayak olunması, rozet takılması da yanlıştır.

Adnan Beker şunu yapmalıdır; eğer o günkü görüşleri ile bugünkü görüşleri arasında bir fark varsa biz sosyal demokrat bir partisiyiz, çıkarsınız kamuoyu önünde ‘Ben böyle düşünmüyorum. Başka adam mı vardı, başka aday mı vardı derken ben çok büyük bir yanlışın içindeymişim. Bugün başka bir kanaatteyim. Hatta bu kanaatim de bir gecede oluşmadı. Süreç içinde ben böyle düşündüm’ derseniz. Bu açıklamadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi size rozet takıp, takmamayı tartışır, kabul eder.

Sadece sayısal olarak partimizin milletvekili sayısını artıralım diye düşünüyorsak Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ettirilen 3 milletvekili var. Altın kaçakçılığı iddiası ile istifa ettirildiler. Eğer mesele siyasi bir mesele değilse o zaman o arkadaşlarımızın günahı ne? Onlar da gelsinler Cumhuriyet Halk Partisi’ne. Onlara da rozet takalım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin siyasi atık merkezi değil. Cumhuriyet Halk Partisi iktidardayken de muhalefetteyken de önemli bir siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hükmî Şahsiyetini, programını, tarihini kimse küçümsemesin.”