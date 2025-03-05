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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/macron-muttefiklerimizi-nukleer-silahlarimizla-koruma-konusunda-stratejik-bir-tartisma-1094230430.html
Macron: Müttefiklerimizi nükleer silahlarımızla koruma konusunda stratejik bir tartışma başlatmaya karar verdim
Macron: Müttefiklerimizi nükleer silahlarımızla koruma konusunda stratejik bir tartışma başlatmaya karar verdim
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in nükleer silahlarının tüm AB'nin savunması için kullanılmasına ilişkin bir tartışma başlatacağını dile getirdi. 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T23:40+0300
2025-03-05T23:40+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
abd
paris
tucker carlson
donald trump
avrupa
vladimir putin
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı konuşmada, Fransa'nın nükleer silahlarının tüm AB'nin savunması için kullanılması konusunda bir tartışma başlatmaya karar verdiğini söyledi.Macron konuşmasında, “Avrupa kıtasındaki müttefiklerimizi nükleer silahlarımızla savunma konusunda stratejik bir tartışma başlatmaya karar verdim. Ancak ne olursa olsun kullanımına ilişkin karar her zaman liderlerde kalacaktır” dedi.'Fransa için Rusya bir tehdit haline geldi'Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuşmasında Rusya'nın Fransa ve Avrupa için bir 'tehdit' haline geldiğini iddia etti.Macron “Rusya'nın saldırganlığı sınır tanımıyor. Rusya şimdi ve önümüzdeki yıllarda Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi” diyerek Rusya'nın Avrupa'ya hava, sosyal medya ve siber uzay alanlarında tehdit oluşturduğuna inandığını da sözlerine ekledi. Macron ayrıca Rusya'nın 'yeniden silahlanmaya devam ettiği' iddiasında bulundu.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun mantıklı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını ancak 'akıllı insanların bunun sahte olduğunu çok iyi anladığını' belirtmişti.Rusya son yıllarda NATO'nun Batı sınırları yakınında eşi benzeri görülmemiş bir faaliyet gösterdiğini gözlemlediğini belirterek Atlantik İttifakı'nın girişimlerini genişlettiğini ve bunu 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak adlandırdığını dile getirmişti. Moskova, İttifak'ın Avrupa'da yığınak yapmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmiş ve Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın NATO ile diyaloğa açık olduğunu ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini, Batı'nın ise kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulamıştı.'ABD'ye misilleme tedbirleri hazırlıyoruz'Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuşmasında, Avrupa Birliği'nin ABD'nin mallarına gümrük vergisi uygulaması durumunda misilleme tedbirleri hazırladığını ancak hala Donald Trump'ı ikna etmeye ve caydırmaya çalıştığını söyledi.Macron konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Trump daha önce yaptığı açıklamada, otomobiller de dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nden gelen mallara yüzde 25 vergi uygulamaya karar vereceğini söylemişti. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill yaptığı açıklamada, AB'nin Washington'u ticaret konusunda diyalog kurmaya çağırdığını ve 'birbirlerinin aleyhine' çalışmak istemediğini söylemişti. Gill aynı zamanda AB'nin serbest ve adil ticaretin önündeki haksız engellere sert bir şekilde ve derhal karşılık vereceğini de eklemişti.'Ukrayna'ya yönelik garantileri görüşmek üzere AB genelkurmay başkanlarını toplayacağız'Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın önümüzdeki hafta Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almak için bir barış operasyonuna katılmak isteyen AB ülkelerinin ordu komutanlarını bir araya getireceğini söyledi.Macron konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Fransa askeri bütçesini arttıracak ve savunmaya yatırım yapacak'Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın askeri bütçesini arttırmaya ve savunmaya daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğini belirterek bunun vergi artışları açısından halkı etkilemeyeceği sözünü verdi.Macron yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:Macron mevcut tehditler göz önüne alındığında, seyirci kalmanın delilik olduğunu ve AB ile Ukrayna'nın güvenliği için ‘kararlar alınması gerektiğini’ öne sürerek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Fransa'nın 2025 bütçesinde kamu harcamalarında büyük kesintiler yapılmıştı.Daha önce Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da Fransa'nın savunmaya ayırdığı bütçeyi neredeyse iki katına çıkararak yılda 100 milyar euroya ulaştırmak istediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/fransada-doktorlardan-aclik-grevi-guvencesiz-durumdayiz-1094229959.html
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emmanuel macron, fransa, abd, paris, tucker carlson, donald trump, avrupa, vladimir putin
emmanuel macron, fransa, abd, paris, tucker carlson, donald trump, avrupa, vladimir putin

Macron: Müttefiklerimizi nükleer silahlarımızla koruma konusunda stratejik bir tartışma başlatmaya karar verdim

23:40 05.03.2025
© AP Photo / Ludovic MarinFrance's President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with President Donald Trump in the East Room of the White House in Washington, Monday, Feb. 24, 2025.
France's President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with President Donald Trump in the East Room of the White House in Washington, Monday, Feb. 24, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in nükleer silahlarının tüm AB'nin savunması için kullanılmasına ilişkin bir tartışma başlatacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı konuşmada, Fransa'nın nükleer silahlarının tüm AB'nin savunması için kullanılması konusunda bir tartışma başlatmaya karar verdiğini söyledi.
Macron konuşmasında, “Avrupa kıtasındaki müttefiklerimizi nükleer silahlarımızla savunma konusunda stratejik bir tartışma başlatmaya karar verdim. Ancak ne olursa olsun kullanımına ilişkin karar her zaman liderlerde kalacaktır” dedi.

'Fransa için Rusya bir tehdit haline geldi'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuşmasında Rusya'nın Fransa ve Avrupa için bir 'tehdit' haline geldiğini iddia etti.
Macron Rusya'nın saldırganlığı sınır tanımıyor. Rusya şimdi ve önümüzdeki yıllarda Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi” diyerek Rusya'nın Avrupa'ya hava, sosyal medya ve siber uzay alanlarında tehdit oluşturduğuna inandığını da sözlerine ekledi. Macron ayrıca Rusya'nın 'yeniden silahlanmaya devam ettiği' iddiasında bulundu.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun mantıklı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını ancak 'akıllı insanların bunun sahte olduğunu çok iyi anladığını' belirtmişti.
Rusya son yıllarda NATO'nun Batı sınırları yakınında eşi benzeri görülmemiş bir faaliyet gösterdiğini gözlemlediğini belirterek Atlantik İttifakı'nın girişimlerini genişlettiğini ve bunu 'Rus saldırganlığını caydırmak' olarak adlandırdığını dile getirmişti. Moskova, İttifak'ın Avrupa'da yığınak yapmasından duyduğu endişeyi defalarca dile getirmiş ve Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın NATO ile diyaloğa açık olduğunu ancak bunun eşitlik temelinde olması gerektiğini, Batı'nın ise kıtayı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulamıştı.

'ABD'ye misilleme tedbirleri hazırlıyoruz'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuşmasında, Avrupa Birliği'nin ABD'nin mallarına gümrük vergisi uygulaması durumunda misilleme tedbirleri hazırladığını ancak hala Donald Trump'ı ikna etmeye ve caydırmaya çalıştığını söyledi.
Macron konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
ABD'nin, Kanada ve Meksika ile ilgili olarak teyit ettiği gibi Avrupa mallarına da gümrük vergisi uygulamaya karar vermesine hazırlıklı olmalıyız. Hem Amerikan hem de bizim ekonomimiz için anlaşılmaz olan bu karar, bazı sektörlerimiz için sonuçlar doğuracak ancak bizim tarafımızdan yanıtsız bırakılmayacaktor. Avrupalı meslektaşlarımızla birlikte yanıtımızı hazırlarken ABD Başkanı'nı ikna etmek ve caydırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.
Trump daha önce yaptığı açıklamada, otomobiller de dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nden gelen mallara yüzde 25 vergi uygulamaya karar vereceğini söylemişti. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill yaptığı açıklamada, AB'nin Washington'u ticaret konusunda diyalog kurmaya çağırdığını ve 'birbirlerinin aleyhine' çalışmak istemediğini söylemişti. Gill aynı zamanda AB'nin serbest ve adil ticaretin önündeki haksız engellere sert bir şekilde ve derhal karşılık vereceğini de eklemişti.

'Ukrayna'ya yönelik garantileri görüşmek üzere AB genelkurmay başkanlarını toplayacağız'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın önümüzdeki hafta Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almak için bir barış operasyonuna katılmak isteyen AB ülkelerinin ordu komutanlarını bir araya getireceğini söyledi.
Macron konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

Ukrayna'da barış muhtemelen Avrupa güçlerinin konuşlandırılmasını içerecektir. Bugün ve cephede savaşmaya gitmeyecekler, aksine barış imzalanır imzalanmaz ona tam olarak uyulmasını garanti altına almak için orada olacaklar. Önümüzdeki haftadan itibaren, bu konuda sorumluluk almak isteyen ülkelerin genelkurmay başkanlarını Paris'te toplayacağız.

'Fransa askeri bütçesini arttıracak ve savunmaya yatırım yapacak'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın askeri bütçesini arttırmaya ve savunmaya daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğini belirterek bunun vergi artışları açısından halkı etkilemeyeceği sözünü verdi.
Macron yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:
Yeni bütçe tercihleri ve artık gerekli hale gelen ek yatırımlar yapmak zorunda kalacağız. Bunlar sadece özel finansman değil, aynı zamanda vergileri arttırmadan kamu finansmanı da gerektiren yeni yatırımlar olacaktır. Bunun için reformlar, seçimler ve cesaret gerekecek.
Macron mevcut tehditler göz önüne alındığında, seyirci kalmanın delilik olduğunu ve AB ile Ukrayna'nın güvenliği için ‘kararlar alınması gerektiğini’ öne sürerek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Avrupalılar olarak birlik içinde, kendimizi savunmaya kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz. İşte bu nedenle anavatanın size, sizin bağlılığınıza ihtiyacı var. Siyasi çözümler, askeri donanım, bütçeler bir şeydir ancak asla ulusun ruhunun gücünün yerini alamazlar. Bizim neslimiz artık barış getirisi elde edemeyecek. Yarın çocuklarımızın bağlılığımızın meyvelerini toplamasını sağlamak bizim elimizde.
Fransa'nın 2025 bütçesinde kamu harcamalarında büyük kesintiler yapılmıştı.
Daha önce Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da Fransa'nın savunmaya ayırdığı bütçeyi neredeyse iki katına çıkararak yılda 100 milyar euroya ulaştırmak istediğini söylemişti.
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