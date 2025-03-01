https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-zelenskiynin-washington-ziyareti-tam-anlamiyla-kiev-1094111693.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy'nin Washington ziyareti tam anlamıyla Kiev rejiminin çöküşü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy'nin Washington ziyareti tam anlamıyla Kiev rejiminin çöküşü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Washington'daki davranışlarını değerlendirerek onun büyük bir savaşın kışkırtıcısı olarak... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T17:58+0300
2025-03-01T17:58+0300
2025-03-01T17:59+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Zelenskiy'in 28 Şubat'ta Washington'a yaptığı ziyareti eleştirerek, “Neo-Nazi rejiminin lideri Zelenskiy'in bu ziyareti, Kiev rejiminin siyasi ve diplomatik açıdan tam anlamıyla çöküşüdür” cümlesini kaydetti.Zaharova, Rus tarafının Zelenskiy'in yetersizliği, yolsuzlukları ve güvensizliği konusundaki eleştirilerini her düzeyde dile getirdiğini hatırlatarak, "Washington'da bulunduğu süre boyunca sergilediği çirkin davranışlarla, büyük bir savaşın sorumsuz bir kışkırtıcısı olarak dünya toplumu için en tehlikeli tehdit olduğunu teyit etmiştir. Bu tür açıklamaların ne kadar ciddiyetle algılandığını herkes anlamalıdır" diyerek Zelenskiy'in tek amacının gasp ettiği gücü korumak olduğunu belirtti.'Zelenskiy Ukrayna'da muhalefeti yok etti ve bir diktatörlük inşa etti'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan yorumunda, Vladimir Zelenskiy'in tüm muhalefeti yok ettiğini ve çatışma devam etmeden yıkılacak totaliter bir devlet rejimi inşa ettiğini söyledi.Zaharova açıklamasında, “Bu uğurda muhalefeti yok etti, totaliter bir devlet inşa etti ve milyonlarca yurttaşını acımasızca ölüme gönderiyor. Kiev rejimi için giderek kötüleşen mevcut siyasi koşullarda, bu figür sorumluluk duygusu gösteremiyor ve bu nedenle çatışmayı sürdürmeyi saplantı haline getirerek kendisi için ölüm gibi olan barışı reddediyor” dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi için giderek kötüleşen siyasi koşullarda Zelenskiy'in sorumluluk duygusu gösteremediğini ve bu nedenle çatışmayı sürdürmeyi saplantı haline getirdiğini söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/medvedevden-avrupaya-huysuz-yasli-kadin-benzetmesi-abdnin-vesayetine-hayati-derecede-ihtiyaclari-1094109964.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, washington, vladimir zelenskiy, abd, donald trump
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, washington, vladimir zelenskiy, abd, donald trump
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Zelenskiy'nin Washington ziyareti tam anlamıyla Kiev rejiminin çöküşü
17:58 01.03.2025 (güncellendi: 17:59 01.03.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Vladimir Zelenskiy'in Washington'daki davranışlarını değerlendirerek onun büyük bir savaşın kışkırtıcısı olarak dünya için en tehlikeli tehdit olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Zelenskiy'in 28 Şubat'ta Washington'a yaptığı ziyareti eleştirerek, “Neo-Nazi rejiminin lideri Zelenskiy'in bu ziyareti, Kiev rejiminin siyasi ve diplomatik açıdan tam anlamıyla çöküşüdür” cümlesini kaydetti.
Zaharova, Rus tarafının Zelenskiy'in yetersizliği, yolsuzlukları ve güvensizliği konusundaki eleştirilerini her düzeyde dile getirdiğini hatırlatarak, "Washington'da bulunduğu süre boyunca sergilediği çirkin davranışlarla, büyük bir savaşın sorumsuz bir kışkırtıcısı olarak dünya toplumu için en tehlikeli tehdit olduğunu teyit etmiştir. Bu tür açıklamaların ne kadar ciddiyetle algılandığını herkes anlamalıdır" diyerek Zelenskiy'in tek amacının gasp ettiği gücü korumak olduğunu belirtti.
'Zelenskiy Ukrayna'da muhalefeti yok etti ve bir diktatörlük inşa etti'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan yorumunda, Vladimir Zelenskiy'in tüm muhalefeti yok ettiğini ve çatışma devam etmeden yıkılacak totaliter bir devlet rejimi inşa ettiğini söyledi.
Zaharova açıklamasında, “Bu uğurda muhalefeti yok etti, totaliter bir devlet inşa etti ve milyonlarca yurttaşını acımasızca ölüme gönderiyor. Kiev rejimi için giderek kötüleşen mevcut siyasi koşullarda, bu figür sorumluluk duygusu gösteremiyor ve bu nedenle çatışmayı sürdürmeyi saplantı haline getirerek kendisi için ölüm gibi olan barışı reddediyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi için giderek kötüleşen siyasi koşullarda Zelenskiy'in sorumluluk duygusu gösteremediğini ve bu nedenle çatışmayı sürdürmeyi saplantı haline getirdiğini söyledi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Kiev rejimi için giderek kötüleşen mevcut siyasi koşullarda Zelenskiy sorumluluk duygusu gösteremiyor ve bu nedenle çatışmayı sürdürmeyi saplantı haline getirerek kendisi için ölüm gibi olan barışı reddediyor. Uluslararası siyaset ve diplomasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş olan husus, ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'da Zelenskiy'e bu denli azarlamasıdır.