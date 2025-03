Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova , Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Zelenskiy 'in 28 Şubat'ta Washington'a yaptığı ziyareti eleştirerek, “Neo-Nazi rejiminin lideri Zelenskiy'in bu ziyareti, Kiev rejiminin siyasi ve diplomatik açıdan tam anlamıyla çöküşüdür” cümlesini kaydetti.

Zaharova, Rus tarafının Zelenskiy'in yetersizliği, yolsuzlukları ve güvensizliği konusundaki eleştirilerini her düzeyde dile getirdiğini hatırlatarak, "Washington'da bulunduğu süre boyunca sergilediği çirkin davranışlarla, büyük bir savaşın sorumsuz bir kışkırtıcısı olarak dünya toplumu için en tehlikeli tehdit olduğunu teyit etmiştir. Bu tür açıklamaların ne kadar ciddiyetle algılandığını herkes anlamalıdır" diyerek Zelenskiy'in tek amacının gasp ettiği gücü korumak olduğunu belirtti.