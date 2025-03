https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/medvedevden-avrupaya-huysuz-yasli-kadin-benzetmesi-abdnin-vesayetine-hayati-derecede-ihtiyaclari-1094109964.html

Medvedev'den Avrupa'ya 'huysuz yaşlı kadın' benzetmesi: 'ABD'nin vesayetine hayati derecede ihtiyaçları var'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, Zelenskiy'i destekleyen 'Avrupa ülkeleri ve liderlerini neyin beklediği' sorusuna verdiği... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev medyaya verdiği demeçte, Avrupa'nın ABD vesayetine hayati derecede ihtiyacı olduğunu, bu nedenle Vladimir Zelenskiy'i destekleyen liderlerinin kurul gürültür yapıp 'ahırlarına geri döneceklerini' söyledi.ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi başarısızlıkla sonuçlanan Zelenskiy'i destekledikten sonra Avrupalı liderleri ve ülkelerini nelerin beklediği sorulduğunda Medvedev şu cümleleri kaydetti:Medvedev açıklamasında ayrıca Rusya'nın kiminle konuşması gerektiği ve Ukrayna'da muhatapların olup olmadığı sorusuna da, “Sözde Ukrayna'da normal muhataplar yok” yanıtını verdi.'Rusya Ukrayna'da çözüm için müzakerelere her zaman hazır'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki durumun çözümüne ilişkin müzakerelere her zaman hazır olduğunu ve her türlü müzakerenin karşı adımlar anlamına geldiğini, ancak bunların sadece 'sahadaki' duruma ve Rusya Anayasası'na uygun adımlar olacağını söyledi.Medvedev Moskova'nın Ukrayna'da bir çözüme ulaşmak için taviz vermeye hazır olup olmadığının sorusuna, "Biz her zaman müzakerelere hazır olduk ve her müzakere karşı adımlar anlamına gelir. Ancak sadece sahadaki gerçek duruma ve Anayasamıza uygun karşı adımlar atılabilir" dedi.'Rusya iletişime açık olanlarla Ukrayna meselesini görüşmeye hazır'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki durumun çözümünü efendilerinin yemi için çalışan eğitimli hayvanlarla değil, iletişim kurmaya hazır olanlarla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.Medvedev konuşmasında, “Sadece iletişim kurmaya hazır olan insanlarla konuşulabilir, efendilerinin sevgisi ve vereceği yem için çabalayan eğitimli hayvanlarla değil” diyerek bilhassa da sahibinin bu tür mezbaya gönderilmek üzere beslenen sığırlar ile konuşulmayacağı dile getirdi.

