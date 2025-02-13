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Devlet Bahçeli'den Trump'a Gazze tepkisi: 'Çok ağır suç ve skandal'
Devlet Bahçeli'den Trump'a Gazze tepkisi: 'Çok ağır suç ve skandal'
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına, “Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze açıklamalarını değerlendirdi ve şunları söyledi:
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Devlet Bahçeli'den Trump'a Gazze tepkisi: 'Çok ağır suç ve skandal'

15:16 13.02.2025
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına, “Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır.” sözleriyle tepki gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze açıklamalarını değerlendirdi ve şunları söyledi:
Filistinli kardeşlerimizi Gazze’den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmak küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek, esaret zincirine gönüllü kafa uzatmaktır. Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır. Böylesi bir gözü dönmüş aymazlığın bölgesel ve küresel volkan ağzının patlayışına çanak tutma riski hem çok fazla hem de sonuçları itibariyle dehşet atmosferini beslemesi kaçınılmazdır. Geldiğimiz bu aşamada 5 Ağustos 2024 tarihinde önerdiğim “Kudüs Paktı” teklifi mutlaka değerlendirilmeli, bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının teessüs ve tecellisi süratle temin edilmelidir. Gazze’nin Filistin’den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır. Gazze, Gazzelilerindir. Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir, nitekim şehit kanlarıyla sulanmış ve sahiplenilmiştir. İki devletli çözümden başka her yol ise uçurumdur. Harici ve dahili hiçbir mihrak bunun hilafına tarihin, coğrafyanın ve egemenliğin açık gerçeklerini güce ve zora dayalı olsa bile çiğneyemeyecektir. İslam ülkeleri aslına, kendine, köküne dönmelidir. Ürdün Kralı’nın aciz ve boyun eğmiş haline bakıp da bu teslimiyetin hakim olduğuna dair hiç kimse, hiçbir ülke yanlış hesap yapmamalıdır. Tövbe ve istiğfarla geçireceğimiz bu mübarek gecede Cenab-ı Allah’tan niyazım; Müslüman gönüllere daha çok hidayet nasip etmesi, tefrika, tezvirat ve fitne tehdidinden cümlemizi muhafaza etmesidir. Günahlardan arına arına, dua ve ibadetlerin kudretine sığına sığına; akıl, fikir ve iman sıcaklığının lütfuyla aramızdaki soğuklukları gidermeli; haksızlığa ve emperyalist azgınlığa karşı kanımızla, canımızla duvar çekmeliyiz. Bu duygularla aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’ın rahmetini, mağfiretini, ihsanını ve gufranını diliyorum. Beraatımıza ve beraberliğimize vesile olması temennilerimle Berat Gecemiz mübarek olsun diyorum.
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