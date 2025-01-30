https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/trumptan-dusen-yolcu-ucagiyla-ilgili-aciklama-maalesef-kurtulan-olmadi-1093215748.html
Trump'tan düşen yolcu uçağıyla ilgili açıklama: Maalesef kurtulan olmadı
Trump'tan düşen yolcu uçağıyla ilgili açıklama: Maalesef kurtulan olmadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait yolcu uçağından kurtulan olmadığını duyurdu. ABD ordusunun detaylı bir... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T19:26+0300
2025-01-30T19:26+0300
2025-01-30T20:15+0300
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ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin başkenti Washington DC'de helikopter American Airlines uçağının çarpıştığı kazada kurtulan olmadığını açıkladı.Canlı yayında açıklama yapan Trump, "Acı dolu bir günden sizlere sesleniyorum" şeklinde başladığı açıklamasında "Uçak kazasında kurtulan olmadı, acı dolu bir gece" dedi.Trump, olayın nedenini bilmediklerini ancak bazı fikirleri olduğunu söyledi.Kaza sırasında havanın açık olduğunu ve helikopterin uçağı görebildiğini belirten Donald Trump, kazada helikopter pilotlarında sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava trafik kontrolörlerinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ABD Başkanı "Bazı mesleklerde zeka esas alınmalı" dedi.Açıklamalarında Biden yönetimini suçlayan Trump, helikopterin neden uçakla aynı yükseklikte aynı güzergahta olduğunu sordu.Trump Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da askeri helikopter ile çarpışan yolcu uçağının düşmesi sonucu Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. Trump, “Bu gerçekten birçok insanı sarstı, ne yazık ki uçakta diğer ülkelerden de insanlar vardı. O uçakta Rus bir ekip de vardı, çok yetenekli insanlar. Çok, çok, çok üzgünüz” diye konuştu.Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Trump, bir gazetecinin hayatını kaybeden Rus vatandaşlarının cesetlerinin Rusya'ya gönderilip gönderilmeyeceğini şeklinde sorusuna "Tabii ki göndereceğiz" yanıtını verdi. Ancak Rusya ile ABD arasında uçuş olmamasının hatırlatılması üzerine Donald Trump "Bir şekilde göndereceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abdde-yolcu-ucagi-dustu-askeri-helikopter-ile-havada-carpisti-enkaz-nehre-dustu-1093183874.html
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american airlines, haberler, abd, son dakika
american airlines, haberler, abd, son dakika
Trump'tan düşen yolcu uçağıyla ilgili açıklama: Maalesef kurtulan olmadı
19:26 30.01.2025 (güncellendi: 20:15 30.01.2025)
ABD Başkanı Trump, 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait yolcu uçağından kurtulan olmadığını duyurdu. ABD ordusunun detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini söyleyen Donald Trump, kazada Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin başkenti Washington DC'de helikopter American Airlines uçağının çarpıştığı kazada kurtulan olmadığını açıkladı.
Canlı yayında açıklama yapan Trump, "Acı dolu bir günden sizlere sesleniyorum" şeklinde başladığı açıklamasında "Uçak kazasında kurtulan olmadı, acı dolu bir gece" dedi.
Trump, olayın nedenini bilmediklerini ancak bazı fikirleri olduğunu söyledi.
Kaza sırasında havanın açık olduğunu ve helikopterin uçağı görebildiğini belirten Donald Trump, kazada helikopter pilotlarında sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava trafik kontrolörlerinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ABD Başkanı "Bazı mesleklerde zeka esas alınmalı" dedi.
Açıklamalarında Biden yönetimini suçlayan Trump, helikopterin neden uçakla aynı yükseklikte aynı güzergahta olduğunu sordu.
Trump Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da askeri helikopter ile çarpışan yolcu uçağının düşmesi sonucu Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Trump, “Bu gerçekten birçok insanı sarstı, ne yazık ki uçakta diğer ülkelerden de insanlar vardı. O uçakta Rus bir ekip de vardı, çok yetenekli insanlar. Çok, çok, çok üzgünüz” diye konuştu.
Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Trump, bir gazetecinin hayatını kaybeden Rus vatandaşlarının cesetlerinin Rusya'ya gönderilip gönderilmeyeceğini şeklinde sorusuna "Tabii ki göndereceğiz" yanıtını verdi. Ancak Rusya ile ABD arasında uçuş olmamasının hatırlatılması üzerine Donald Trump "Bir şekilde göndereceğiz" dedi.