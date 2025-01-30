Trump'tan düşen yolcu uçağıyla ilgili açıklama: Maalesef kurtulan olmadı

Türkiye
SON DAKİKA | En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tolga Hüsmek: 'Otel, iş güvenliği uzmanıyla çalışmış olsaydı artı bir denetim mekanizması daha kurulmuş olacaktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kartalkaya otel yangını neden bu kadar büyüdü?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
DeepSeek'in sihri teknolojik olarak nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, yarın gelip Türkiye’nin de kapısını İsrail ile normalleşme için çalacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın 4 aşamalı Meksika planı ne?
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile Destek Programı, otomatik olarak sonlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pestisit testlerine yüzde 400 zam: ‘Özellikle çocukları etkileyen bir tehdit’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Kafe ve restoranlar, fiyat tabelalarına ve menülere "masa tarifesi uygulaması" yapıldığını yazmalı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Çin, yapay zekada Avrupa’nın üstüne gidiyor’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Uzmanı anlatıyor: Yangına karşı nasıl önlemler alınmalı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Tuz yürüyüşünden suikaste: Mahatma Gandhi
17:41
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
'Çözülemeyen' anlaşmazlık: Kardak Krizi
18:17
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/trumptan-dusen-yolcu-ucagiyla-ilgili-aciklama-maalesef-kurtulan-olmadi-1093215748.html
Trump'tan düşen yolcu uçağıyla ilgili açıklama: Maalesef kurtulan olmadı
Trump'tan düşen yolcu uçağıyla ilgili açıklama: Maalesef kurtulan olmadı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait yolcu uçağından kurtulan olmadığını duyurdu. ABD ordusunun detaylı bir... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T19:26+0300
2025-01-30T20:15+0300
dünya
american airlines
haberler
abd
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093216236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc9f799e06ada9eb32a6745ad119c9c0.jpg
ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin başkenti Washington DC'de helikopter American Airlines uçağının çarpıştığı kazada kurtulan olmadığını açıkladı.Canlı yayında açıklama yapan Trump, "Acı dolu bir günden sizlere sesleniyorum" şeklinde başladığı açıklamasında "Uçak kazasında kurtulan olmadı, acı dolu bir gece" dedi.Trump, olayın nedenini bilmediklerini ancak bazı fikirleri olduğunu söyledi.Kaza sırasında havanın açık olduğunu ve helikopterin uçağı görebildiğini belirten Donald Trump, kazada helikopter pilotlarında sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava trafik kontrolörlerinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ABD Başkanı "Bazı mesleklerde zeka esas alınmalı" dedi.Açıklamalarında Biden yönetimini suçlayan Trump, helikopterin neden uçakla aynı yükseklikte aynı güzergahta olduğunu sordu.Trump Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da askeri helikopter ile çarpışan yolcu uçağının düşmesi sonucu Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. Trump, “Bu gerçekten birçok insanı sarstı, ne yazık ki uçakta diğer ülkelerden de insanlar vardı. O uçakta Rus bir ekip de vardı, çok yetenekli insanlar. Çok, çok, çok üzgünüz” diye konuştu.Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Trump, bir gazetecinin hayatını kaybeden Rus vatandaşlarının cesetlerinin Rusya'ya gönderilip gönderilmeyeceğini şeklinde sorusuna "Tabii ki göndereceğiz" yanıtını verdi. Ancak Rusya ile ABD arasında uçuş olmamasının hatırlatılması üzerine Donald Trump "Bir şekilde göndereceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abdde-yolcu-ucagi-dustu-askeri-helikopter-ile-havada-carpisti-enkaz-nehre-dustu-1093183874.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093216236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31e59863b1360ecd6ac3403fbbd4689e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
american airlines, haberler, abd, son dakika
american airlines, haberler, abd, son dakika

Trump'tan düşen yolcu uçağıyla ilgili açıklama: Maalesef kurtulan olmadı

19:26 30.01.2025 (güncellendi: 20:15 30.01.2025)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD Başkanı Trump, 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait yolcu uçağından kurtulan olmadığını duyurdu. ABD ordusunun detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini söyleyen Donald Trump, kazada Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin başkenti Washington DC'de helikopter American Airlines uçağının çarpıştığı kazada kurtulan olmadığını açıkladı.
Canlı yayında açıklama yapan Trump, "Acı dolu bir günden sizlere sesleniyorum" şeklinde başladığı açıklamasında "Uçak kazasında kurtulan olmadı, acı dolu bir gece" dedi.
Trump, olayın nedenini bilmediklerini ancak bazı fikirleri olduğunu söyledi.
Kaza sırasında havanın açık olduğunu ve helikopterin uçağı görebildiğini belirten Donald Trump, kazada helikopter pilotlarında sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava trafik kontrolörlerinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ABD Başkanı "Bazı mesleklerde zeka esas alınmalı" dedi.
Açıklamalarında Biden yönetimini suçlayan Trump, helikopterin neden uçakla aynı yükseklikte aynı güzergahta olduğunu sordu.

Trump Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da askeri helikopter ile çarpışan yolcu uçağının düşmesi sonucu Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Trump, “Bu gerçekten birçok insanı sarstı, ne yazık ki uçakta diğer ülkelerden de insanlar vardı. O uçakta Rus bir ekip de vardı, çok yetenekli insanlar. Çok, çok, çok üzgünüz” diye konuştu.
Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Trump, bir gazetecinin hayatını kaybeden Rus vatandaşlarının cesetlerinin Rusya'ya gönderilip gönderilmeyeceğini şeklinde sorusuna "Tabii ki göndereceğiz" yanıtını verdi. Ancak Rusya ile ABD arasında uçuş olmamasının hatırlatılması üzerine Donald Trump "Bir şekilde göndereceğiz" dedi.
ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
DÜNYA
ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü
06:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала