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ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı. Kazaya karışan uçak ve... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD’yi sarsan korkunç kaza, Washington DC yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde meydana geldi. Yolcu uçağı iniş yaptığı sırada askeri helikopterle havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle uçak ve helikopter alev topuna döndü ve Potomac Nehri’ne çakıldı.Kaza anı kameralara yansıdıKorkunç kaza, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uçağın ve helikopterin çarpıştıktan sonra alev alarak nehre düştüğü görülüyor. Şiddetli patlamalar nedeniyle çevrede paniğe yol açan olay, ABD tarihinin en büyük havacılık kazalarından biri olarak kaydedildi.Uçakta ve helikopterde kaç kişi vardı?Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre:Şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Beyaz Saray’dan açıklama geldiBeyaz Saray, kazayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın bilgilendirildiğini açıkladı. Yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve Potomac Nehri’ndeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
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ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
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ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
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american airlines uçak kazası, washington dc uçak kazası, american airlines helikopter çarpışması, reagan havaalanı kaza, bombardier crj700 kazası, sikorsky h-60 helikopter kazası, uçak helikopter çarpışması, potomac nehri uçak enkazı, washington dc havacılık kazası, abd uçak kazası son dakika, reagan havaalanı uçuş iptali, amerikan havacılık kazaları, federal havacılık idaresi açıklama, uçak kazası son durum, beyaz saray uçak kazası açıklaması
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ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı

08:14 30.01.2025
© AA
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ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı. Kazaya karışan uçak ve helikopter Potomac Nehri’ne düştü.Yetkililer, şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken, çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
ABD’yi sarsan korkunç kaza, Washington DC yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde meydana geldi. Yolcu uçağı iniş yaptığı sırada askeri helikopterle havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle uçak ve helikopter alev topuna döndü ve Potomac Nehri’ne çakıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Korkunç kaza, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uçağın ve helikopterin çarpıştıktan sonra alev alarak nehre düştüğü görülüyor. Şiddetli patlamalar nedeniyle çevrede paniğe yol açan olay, ABD tarihinin en büyük havacılık kazalarından biri olarak kaydedildi.

Uçakta ve helikopterde kaç kişi vardı?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre:
Yolcu uçağında: 60 yolcu ve 4 mürettebat
Askeri helikopterde: 3 kişi bulunuyordu.
Şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Beyaz Saray’dan açıklama geldi

Beyaz Saray, kazayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın bilgilendirildiğini açıkladı. Yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve Potomac Nehri’ndeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
DÜNYA
ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü
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