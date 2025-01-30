https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abddeki-yolcu-ucagi-ve-askeri-helikopterin-carpisma-anina-ait-goruntuler-ortaya-cikti-1093186406.html
ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı. Kazaya karışan uçak ve... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T08:14+0300
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ABD’yi sarsan korkunç kaza, Washington DC yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde meydana geldi. Yolcu uçağı iniş yaptığı sırada askeri helikopterle havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle uçak ve helikopter alev topuna döndü ve Potomac Nehri’ne çakıldı.Kaza anı kameralara yansıdıKorkunç kaza, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uçağın ve helikopterin çarpıştıktan sonra alev alarak nehre düştüğü görülüyor. Şiddetli patlamalar nedeniyle çevrede paniğe yol açan olay, ABD tarihinin en büyük havacılık kazalarından biri olarak kaydedildi.Uçakta ve helikopterde kaç kişi vardı?Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre:Şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Beyaz Saray’dan açıklama geldiBeyaz Saray, kazayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın bilgilendirildiğini açıkladı. Yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve Potomac Nehri’ndeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abdde-yolcu-ucagi-dustu-askeri-helikopter-ile-havada-carpisti-enkaz-nehre-dustu-1093183874.html
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ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
2025-01-30T08:14+0300
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ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı. Kazaya karışan uçak ve helikopter Potomac Nehri’ne düştü.Yetkililer, şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken, çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı.
ABD’yi sarsan korkunç kaza, Washington DC yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde meydana geldi. Yolcu uçağı iniş yaptığı sırada askeri helikopterle havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle uçak ve helikopter alev topuna döndü ve Potomac Nehri’ne çakıldı.
Kaza anı kameralara yansıdı
Korkunç kaza, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uçağın ve helikopterin çarpıştıktan sonra alev alarak nehre düştüğü görülüyor. Şiddetli patlamalar nedeniyle çevrede paniğe yol açan olay, ABD tarihinin en büyük havacılık kazalarından biri olarak kaydedildi.
Uçakta ve helikopterde kaç kişi vardı?
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre:
Yolcu uçağında: 60 yolcu ve 4 mürettebat Askeri helikopterde: 3 kişi
bulunuyordu.
Şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Beyaz Saray’dan açıklama geldi
Beyaz Saray, kazayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın bilgilendirildiğini
açıkladı. Yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve Potomac Nehri’ndeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini
duyurdu.