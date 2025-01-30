https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abddeki-yolcu-ucagi-ve-askeri-helikopterin-carpisma-anina-ait-goruntuler-ortaya-cikti-1093186406.html

ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı

ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı. Kazaya karışan uçak ve... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T08:14+0300

2025-01-30T08:14+0300

2025-01-30T08:14+0300

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ABD’yi sarsan korkunç kaza, Washington DC yakınlarında, Ronald Reagan Havalimanı çevresinde meydana geldi. Yolcu uçağı iniş yaptığı sırada askeri helikopterle havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle uçak ve helikopter alev topuna döndü ve Potomac Nehri’ne çakıldı.Kaza anı kameralara yansıdıKorkunç kaza, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uçağın ve helikopterin çarpıştıktan sonra alev alarak nehre düştüğü görülüyor. Şiddetli patlamalar nedeniyle çevrede paniğe yol açan olay, ABD tarihinin en büyük havacılık kazalarından biri olarak kaydedildi.Uçakta ve helikopterde kaç kişi vardı?Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre:Şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Beyaz Saray’dan açıklama geldiBeyaz Saray, kazayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın bilgilendirildiğini açıkladı. Yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve Potomac Nehri’ndeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abdde-yolcu-ucagi-dustu-askeri-helikopter-ile-havada-carpisti-enkaz-nehre-dustu-1093183874.html

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ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı Sputnik Türkiye ABD'deki yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı 2025-01-30T08:14+0300 true PT0M21S

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