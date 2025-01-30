https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-ulastirma-bakani-duffy-trump-ucak-kazasi-konusunda-inanilmaz-derecede-endiseli-1093189413.html
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy: Trump uçak kazası konusunda 'inanılmaz derecede endişeli'
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy: Trump uçak kazası konusunda 'inanılmaz derecede endişeli'
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Saatler önce yeminini ederek yeni ABD Ulaştırma Bakanı olan Sean Duffy, Washington DC'de gerçekleşen uçak kazasına ilişkin "Trump kaza konusunda 'inanılmaz... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-30T09:35+0300
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64 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının Washington DC'nin dışındaki Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında ABD ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteri ile çarpışması sonucu nehre çakılmasına dair tartışmalar sürüyor. Ülkenin yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, şimdilik odak noktasında kurbanların olduğunu belirterek, "Bu trajedi herkesi etkiliyor. Başkan Donald Trump kazadan son derece endişe duydu. Hem benimle hem de Federal yetkililerle telefonda görüştü. Yardım için tüm kaynakları seferber edeceğini aktardı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abddeki-yolcu-ucagi-ve-askeri-helikopterin-carpisma-anina-ait-goruntuler-ortaya-cikti-1093186406.html
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washington, washington dc, abd, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy: Trump uçak kazası konusunda 'inanılmaz derecede endişeli'
Saatler önce yeminini ederek yeni ABD Ulaştırma Bakanı olan Sean Duffy, Washington DC'de gerçekleşen uçak kazasına ilişkin "Trump kaza konusunda 'inanılmaz derecede endişeli'" ifadelerini kullandı.
64 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının Washington DC'nin dışındaki Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında ABD ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteri ile çarpışması sonucu nehre çakılmasına dair tartışmalar sürüyor.
Ülkenin yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, şimdilik odak noktasında kurbanların olduğunu belirterek, "Bu trajedi herkesi etkiliyor. Başkan Donald Trump kazadan son derece endişe duydu. Hem benimle hem de Federal yetkililerle telefonda görüştü. Yardım için tüm kaynakları seferber edeceğini aktardı" dedi.