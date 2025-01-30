https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abd-ulastirma-bakani-duffy-trump-ucak-kazasi-konusunda-inanilmaz-derecede-endiseli-1093189413.html

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy: Trump uçak kazası konusunda 'inanılmaz derecede endişeli'

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy: Trump uçak kazası konusunda 'inanılmaz derecede endişeli'

Sputnik Türkiye

Saatler önce yeminini ederek yeni ABD Ulaştırma Bakanı olan Sean Duffy, Washington DC'de gerçekleşen uçak kazasına ilişkin "Trump kaza konusunda 'inanılmaz... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T09:35+0300

2025-01-30T09:35+0300

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64 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının Washington DC'nin dışındaki Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında ABD ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopteri ile çarpışması sonucu nehre çakılmasına dair tartışmalar sürüyor. Ülkenin yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, şimdilik odak noktasında kurbanların olduğunu belirterek, "Bu trajedi herkesi etkiliyor. Başkan Donald Trump kazadan son derece endişe duydu. Hem benimle hem de Federal yetkililerle telefonda görüştü. Yardım için tüm kaynakları seferber edeceğini aktardı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abddeki-yolcu-ucagi-ve-askeri-helikopterin-carpisma-anina-ait-goruntuler-ortaya-cikti-1093186406.html

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