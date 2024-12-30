https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kazakistanda-dusen-ucagin-kara-kutulari-brezilyaya-gonderildi-1092192797.html

Kazakistan’da düşen uçağın kara kutuları Brezilya’ya gönderildi

Kazakistan’da düşen uçağın kara kutuları Brezilya’ya gönderildi

Sputnik Türkiye

Kazakistan, Bakü-Groznıy seferini gerçekleştirmek üzere yola çıkan, ancak Aktau yakınlarında kaza geçiren Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T20:14+0300

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2024-12-30T20:14+0300

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Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aktau yakınlarında kaza geçiren Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kara kutuları, Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından incelenmek üzere Brezilya’ya gönderildi.Açıklamada, “Uçak kazası araştırma komisyonu Brezilya’ya uçtu. Kara kutular Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi'ne (CENIPA) teslim edilecek” ifadelerine yer verildi.Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı önceki gün, kararın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) tavsiyesi üzerine, ayrıca Azerbaycan ve Rusya havacılık otoriteleri ile yapılan istişarelerin ardından alındığını, CENIPA’nın gerekli teknik imkanlara, uygun ekipman ve kara kutuyu okumak için sertifikalı laboratuvara sahip olduğunu açıklamıştı.Ne olmuştu?Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan’da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düşmüştü.Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamış, Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise 29 kişinin hayatta kaldığını duyurmuştu.Rus lider Vladimir Putin cumartesi günü Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’i telefonda arayarak uçağın düşmesine neden olan olayın Rusya hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemiş ve kaza kurbanlarının ailelerine derin ve içten taziyelerini iletmişti, yaralılara da acil şifalar dilemişti.Liderler ertesi gün bir telefon görüşmesi daha yaparak, kaza ile ilgili konuları değerlendirmeye devam etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-uluslararasi-komisyon-aktau-ucak-kazasinin-nedenlerini-arastirmaya-1092137805.html

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