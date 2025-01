https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/survivorda-buyuk-kavga-almeda-ve-dilsah-birbirine-girdi-acun-ilicali-verilen-cezayi-duyurdu-1093156478.html

Survivor'da büyük kavga, Almeda ve Dilşah birbirine girdi: Acun Ilıcalı verilen cezayı duyurdu

Survivor'da büyük kavga, Almeda ve Dilşah birbirine girdi: Acun Ilıcalı verilen cezayı duyurdu

Sputnik Türkiye

Survivor All Star'da heyecan dorukta. 28 Ocak tarihli yeni bölümde, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olurken, Almeda ve Dilşah arasındaki...

Survivor All Star - Gönüllüler formatında tansiyon her geçen gün yükseliyor. 28 Ocak’ta ekranlara gelen Survivor 23'üncü bölümde, en çok konuşulan olaylardan biri Almeda ve Dilşah arasında yaşanan tartışma oldu.Her şey, Dilşah’ın Almeda’ya "Tarafını seç" demesiyle başladı. Bu sözlere sinirlenen Almeda, "Ajitasyon yaparak kendini buraya attın. Ağlayarak gideceksin buradan" diyerek sert tepki verdi. Bu sözler üzerine Dilşah gözyaşlarına boğulurken, adada tansiyon bir anda yükseldi.Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?Gerilimli anların yaşandığı Survivor’ın 28 Ocak tarihli bölümünde, haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük mücadeleye sahne olan yarışmayı, 12-11’lik skorla Gönüllüler takımı kazandı.Bu zafer, gönüllüler takımında büyük sevinç yaratırken, kaybeden All Star takımının bir ismi eleme potasına göndermek zorunda kalması takımdaki gerginliği daha da artırdı.Acun Ilıcalı’dan Almeda’ya sert tepkiAda konseyinde söz alan Acun Ilıcalı, Almeda’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.Ilıcalı, "Yine Almeda ve sorun... Bilemiyorum şimdi konuşma yaptık ve söyledim. Dünkü konseyde gülümsemesinden anlamıştım. Şimdi de üst düzey bir saygısızlık. Farkında mısın sen durumun?" dedi. Survivor'da kim, ne ceza aldı?Ayrıca, Ilıcalı da Almeda'nın kötü sözleri sebebiyle ceza alacağını ifade etti. Almeda, Dilşah ile kavgası sebebiyle 2 ödülden yararlanamama cezası aldı.Dilşah: Almeda bana hakaret ettiYaşanan olayları anlatan Dilşah, Almeda’nın kendisine sert ifadeler kullandığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Kendisine 'tarafını belli et' dedim sadece. O ise bana sert bir şekilde hakaret etti. Sonrasında hiç beklemediğim bir anda bana ‘yetimsin’ dedi. Ben bunu hayatım boyunca hiç duymadım, saklamadım da. Ama bunu burada bana bir hakaret gibi kullanmasını kabul edemem."Dilşah’ın bu sözleri konseyde büyük yankı uyandırırken, gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.Almeda: Yetimsin demedimSuçlamaların hedefindeki Almeda ise kendisini savundu."Ben ‘yetimsin’ demedim, bir deyim kullandım. O kelime ona denk geldi. Kendim de zor bir çocukluk geçirdim. O kelimeyi atasözü olduğu için söyledim ama Dilşah üzülünce farkına vardım. Yine de o kelime için özür dilerim. Moral bozukluğuyla oyuna da beş karış suratla çıktım."Ancak Almeda’nın özrü, yaşananları unutturmadı ve konseyde gerilim devam etti.Haftanın eleme adayları kimler oldu?Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımı, bir kişiyi eleme potasına göndermek zorunda kaldı.Böylece daha önce eleme potasına giren Adilhan ve Batuhan’ın yanına Efecan ve İsmail de eklendi.Düello eşleşmeleri ise şöyle oldu:Bu eşleşmeler sonucunda Survivor All Star’da kimin adaya veda edeceği büyük merak konusu oldu.

