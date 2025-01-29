Bakanlık el konulan lüks araçları satışa çıkardı: İhaleyle otomobil nasıl alınır, şartları neler?
09:59 29.01.2025 (güncellendi: 10:00 29.01.2025)
© AALüks araç
© AA
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Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan ya da terk edilen otomobilleri e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. Fiyatların piyasanın altında olması dikkat çekerken, ihale sürecine katılımın düşük olması vatandaşlar için fırsat oluşturuyor. Peki, e-ihale ile araç nasıl alınır? İşte detaylar
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan ya da sahipleri tarafından terk edilen lüks ve ekonomik sınıftaki otomobilleri e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor.
✅ İhaleye herkes katılabiliyor.
✅ Araçlar piyasa fiyatına göre daha uygun rakamlara alınabiliyor.
✅ İhaleyi kazanan kişi, aracı Türk plakası alarak trafiğe çıkarabiliyor.
✅ Araçlar piyasa fiyatına göre daha uygun rakamlara alınabiliyor.
✅ İhaleyi kazanan kişi, aracı Türk plakası alarak trafiğe çıkarabiliyor.
Hürriyet'in haberine göre, bakanlığın e-ihale sistemine sınırlı sayıda kişi katıldığı için fiyatların düşük kalması, araç almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Genellikle icralık araçlar veya devlet eliyle satılan otomobillere karşı vatandaşların temkinli yaklaşması, ihale sistemine olan ilgiyi azaltıyor.
🚗 İcradan alınan araçların uğursuz olduğuna dair yanlış bir inanış nedeniyle bireysel alıcılar bu fırsatlardan kaçınıyor.
🚗 İhalelerde daha çok galericiler, al-sat yapanlar ve yedek parça temin edenler yer alıyor.
🚗 E-ihale sürecinin karmaşık olduğu düşünülse de aslında kolay bir prosedürle araç sahibi olunabiliyor.
🚗 İhalelerde daha çok galericiler, al-sat yapanlar ve yedek parça temin edenler yer alıyor.
🚗 E-ihale sürecinin karmaşık olduğu düşünülse de aslında kolay bir prosedürle araç sahibi olunabiliyor.
Ancak gümrükten ihale ile araç almak, icralık araçlardan farklı bir süreç içerdiğinden, bu önyargının kırılması bekleniyor.
Otomobil sahibi olmak artık daha zor
Ülkemizde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının hızla artması, vatandaşları daha uygun fiyatlı alternatifler aramaya yönlendiriyor.
✔ Eski araçların bakım masrafları yükseldiğinden, alıcılar daha yeni modellere yöneliyor.
✔ 4-5 yaşındaki bir aracın fiyatı 800 bin TL’den başlıyor.
✔ Bu şartlar altında gümrük ihalelerindeki araçlar, fiyat avantajı nedeniyle cazip hale geliyor.
✔ 4-5 yaşındaki bir aracın fiyatı 800 bin TL’den başlıyor.
✔ Bu şartlar altında gümrük ihalelerindeki araçlar, fiyat avantajı nedeniyle cazip hale geliyor.
Özellikle sıfır otomobil fiyatlarının erişilmez hale gelmesi, e-ihale sistemini kaçırılmayacak bir fırsat haline getiriyor.
E-i̇hale ile araç nasıl alınır?
Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale sistemine kayıt olarak araç satın almak oldukça kolay! İşte adım adım süreç:
1️⃣ E-İhale sistemine giriş yapın.
2️⃣ Satışa sunulan araçları inceleyin.
3️⃣ Aracın bulunduğu gümrük müdürlüğünden izin belgesi alarak aracı yerinde görme şansı yakalayın.
4️⃣ İhaleye katılım için belirlenen teminatı yatırın.
5️⃣ İhaleyi kazandığınız takdirde, gerekli vergileri ödeyerek aracın sahibi olun.
2️⃣ Satışa sunulan araçları inceleyin.
3️⃣ Aracın bulunduğu gümrük müdürlüğünden izin belgesi alarak aracı yerinde görme şansı yakalayın.
4️⃣ İhaleye katılım için belirlenen teminatı yatırın.
5️⃣ İhaleyi kazandığınız takdirde, gerekli vergileri ödeyerek aracın sahibi olun.
İhalede yüzde 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil ediliyor. Ayrıca, KDV ve ÖTV gibi vergiler de ödenmek zorunda. İhaleye girip kazanamayanların teminat ücretleri geri iade ediliyor, bu da sistemi risksiz hale getiriyor.
İhale ile araç alırken nelere dikkat edilmeli?
E-ihale sisteminden araç almak cazip olsa da bazı önemli noktalar göz ardı edilmemeli.
* Aracı mutlaka yerinde inceleyin! Fotoğraflar yanıltıcı olabilir, ekspertiz raporları her zaman yeterli olmayabilir.
* Eksik parçalar var mı kontrol edin. Araçta eksik donanımlar olup olmadığını belirleyerek tamir maliyetlerini hesaplayın.
* Zula yerleri ve geçmişi araştırın. Bazı araçlar, yasa dışı maddeler taşımak için kullanılmış olabilir. Bu durumda temiz kağıdı almanız gerekebilir.
* Vergi ve ek maliyetleri unutmayın. İhaleye girerken yalnızca aracın fiyatını değil, ÖTV, KDV ve diğer masrafları da göz önünde bulundurun.
* Eksik parçalar var mı kontrol edin. Araçta eksik donanımlar olup olmadığını belirleyerek tamir maliyetlerini hesaplayın.
* Zula yerleri ve geçmişi araştırın. Bazı araçlar, yasa dışı maddeler taşımak için kullanılmış olabilir. Bu durumda temiz kağıdı almanız gerekebilir.
* Vergi ve ek maliyetleri unutmayın. İhaleye girerken yalnızca aracın fiyatını değil, ÖTV, KDV ve diğer masrafları da göz önünde bulundurun.