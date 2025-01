https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meb-bakani-tekin-duyurdu-ogretmen-atamalarinda-yeni-sistem-aciklandi-1093147521.html

MEB Bakanı Tekin duyurdu: Öğretmen atamalarında yeni sistem açıklandı

MEB Bakanı Tekin duyurdu: Öğretmen atamalarında yeni sistem açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alım sürecinde önemli bir değişikliğe gittiklerini belirterek 2024 yılı itibarıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T23:36+0300

2025-01-28T23:36+0300

2025-01-28T23:36+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

öğretmen atamaları

sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav

ücretli öğretmen

kpss

kpss sınavı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088214294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16cb971b7cb1afc9a0c548eee190d61c.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turkuvaz dijital ortak yayınında Milli Eğitim Akademisi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.Yusuf Tekin, 2025 yılı itibarıyla KPSS’nin öğretmen alımında kullanılmayacağını ve bunun yerine Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı’nın uygulanacağını hatırlattı. İlk sınavın 13 Temmuz’da yapılacağını açıklayan Tekin, öğretmen atamalarında önemli bir değişikliğe giderek bugüne kadar uygulanan yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 mülakat sistemine son verileceğini söyledi. Yeni düzenlemeyle öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi’nde 14 aylık bir eğitim sürecine tabi tutulacak.Yeni sistem hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Eğitime erişim arttıkça, öğretmen yetiştirme süreçlerinin de güncellenmesi gerekiyor. Dünyada ve Türkiye'de öğretmen yetiştirme süreçleri, eğitim düzeyi arttıkça evrim geçirdi. Önce lise mezunları, sonra yüksekokul ve lisans mezunları öğretmen oldu. 1980'lerden itibaren lisansüstü eğitim önem kazandı. Türkiye'de 1990'larda Milli Eğitim Akademisi tartışılmaya başlandı. Dünyada iki model var. Lisansüstü eğitimle öğretmen yetiştirme veya lisans mezunlarını bakanlık bünyesinde yetiştirme. Türkiye, ikinci modeli benimsedi. İtalya, Kanada ve ABD gibi ülkelerde öğretmen adayları, lisans sonrası uygulama ağırlıklı eğitim alıyor. Örneğin, İtalya'da 500 saatten fazla uygulama yapılıyor. Bu ülkelerde, yeni öğretmenlerin başarısı daha kıdemli öğretmenlere yakın. Türkiye'de ise yeni öğretmenlerin ortalama düzeye ulaşması 10-15 yıl sürüyor. Öğretmen adaylarına, okul türleri ve sosyoekonomik koşullara uygun uygulama ağırlıklı eğitim vermek. Mevcut formasyon eğitimi (90 saat) yetersiz. Akademi, daha kapsamlı bir eğitim sunacak'' açıklamasında bulundu.'Tüm Türkiye'de değil, belirli illerde kurulacak'Milli Eğitim Akademisi hakkında detayları paylaşan Bakan Tekin ''1 Ocak 2025'te Milli Eğitim Akademisi resmen kurulacak. 1 Eylül 2025'ten itibaren öğretmen, yönetici ve diğer eğitimlerin adresi Akademi olacak. Şu anda mevzuat, fiziki mekan ve üniversitelerle iş birliği çalışmaları devam ediyor. KPSS genel memur alımı için yapılırken, Akademi sınavı öğretmenlik odaklı olacak. Sınavda, bakanlığın müfredatı ve öğretim programlarıyla ilgili sorular yer alacak. Sınav içeriği sayısal, sözel yetenek ve mevzuat konularını kapsayacak. Tüm Türkiye'de değil, belirli illerde kurulacak. Mevcut hizmet içi eğitim merkezleri ve üniversitelerle iş birliği yapılacak. Her ilde Akademi olması gerekmiyor; uygun bina ve üniversite iş birliği olan iller tercih edilecek'' şeklinde konuştu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorulan 10 soru ve cevabı şu şekilde:1. Yeni sistemle öğretmen ataması kolaylaştı mı?Yeni sistemde öğretmen adaylarının uzmanlıklarına yönelik daha kolay hazırlanabilecekleri bir sınav olacak. Ayrıca tek oturumlu ve daha kompakt bir sınav olacak. Akademi eğitimi ve staj süreciyle mesleğe daha hazır bir şekilde başlanacak.2. Akademi Giriş Sınavı nedir?2024’te son kez KPSS ile öğretmen alımı yapılacak. Sonrasında Akademi Giriş Sınavı uygulanacak ve Milli Eğitim Akademisi’nde öğretmen adayları eğitim alacak. Atama puanı, teorik sınavlar ve staj sürecindeki çoklu değerlendirmelerle belirlenecek.3. Aday öğretmenler 14 aylık süreçte ücret alacak mı?14 aylık eğitim sürecinde aday öğretmenlere asgari ücrete göre güncellenen bir ücret (şu an yaklaşık 23 bin TL) ödenecek. Başarı kriteri, teorik sınavlar ve staj sürecindeki değerlendirmelere göre belirlenecek.4. Yeni sistemde mülakat kalkıyor mu?2024’te yapılacak son KPSS atamasında mülakat olacak. Daha sonra mülakat kalkacak ve yerine çoklu değerlendirme süreci gelecek.5. İlk yıl kaç öğretmen adayı kabul edilecek?Henüz kesin rakam açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vereceği kadro sayısına göre belirlenecek.6. Akademide konaklama nasıl olacak?Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmet içi eğitim merkezlerinde konaklama imkanı sunulacak. Ayrıca adayların çoğu kendi illerinde eğitim alabileceği için bu da tercih edilebilecek.7. Engelli öğretmen atamaları yapılacak mı?Engelli öğretmen atamaları için sayı belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Sayı yakın zamanda Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak.8. Özel okullarda fiyat denetimleri yapılacak mı?Velilerden fahiş fiyat talep eden özel okullar sıkı şekilde denetlenecek. Enflasyon artı %5 sınırını aşan veya ders kitabı gibi ek ücret isteyen okullar ağır cezalar alacak. Ücretlerin banka üzerinden ödenmesi öneriliyor.9. Öğretmenler Odası konsepti nedir?Bakanlık her ayın ilk cumartesi günü öğretmenlerin taleplerini dinlemek için randevu sistemiyle toplantılar yapıyor. Ayrıca il ziyaretlerinde öğretmenlerle doğrudan sohbetler gerçekleştiriliyor.10. Öğretmenlerden gelen fikirler nasıl değerlendiriliyor?Öğretmenlerin projeleri dinleniyor, uygun görülenler ülke genelinde uygulanıyor. Ayrıca mevzuat ve uygulama önerileri not alınıp hayata geçiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-cumhuriyet-tarihinde-gorulmemis-sekilde-adil-bir-sekilde-mulakat-1091601684.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğretmen ataması ne zaman, öğretmen sistemi, mülakat kalktı mı