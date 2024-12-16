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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir şekilde mülakat yaptık
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir şekilde mülakat yaptık
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir şekilde mülakat yaptık.'' ifadelerini kullandı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T12:36+0300
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollere ilişkin eleştirilere cevap verdi.Bakanlığının 2024 yılı bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara 5 milyar 895 milyon lira civarında bir ödeme yapıldığını ifade eden Tekin, şu açıklamalarda bulundu:Kapatıldığı ifade edilen köy okullarına ilişkin Tekin, bir öğrencisi dahi olsa talep gelmesi halinde bu okulları açmaya hazır olduklarını ifade etti.'Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık'Öğretmen alımındaki mülakatlara yönelik ise Bakan Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık." dedi.Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.
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yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), mülakat, öğretmen
yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), mülakat, öğretmen

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir şekilde mülakat yaptık

12:36 16.12.2024 (güncellendi: 12:37 16.12.2024)
© AA / Hakan Burak AltunözMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir şekilde mülakat yaptık.'' ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollere ilişkin eleştirilere cevap verdi.
Bakanlığının 2024 yılı bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara 5 milyar 895 milyon lira civarında bir ödeme yapıldığını ifade eden Tekin, şu açıklamalarda bulundu:
"UNESCO gibi dahil olduğumuz uluslararası kuruluşlara bakanlığımız bütçesinden yaptığımız ödemeler var. Türkiye Maarif Vakfının yurt dışında bayrağımızı dalgalandırdığı okullarımız için yaptığı inşaat ve personel giderleri var. Bunun dışında sivil toplum örgütlerine ve meslek kuruluşlarına Bakanlığımız bütçesinden para aktarıldığını iddia edenler varsa bu çarpıtmadır. Biz belediyeleriniz gibi merkezi bütçeden ayrılan paralarla konser yapmıyoruz. Biz tamamen eğitim öğretim için harcıyoruz. Bir tek kuruş başka bir yere para aktarmadık. TOBB, ticaret odaları, sanayi odaları veya başka meslek kuruluşlarıyla yaptığımız protokollerin hiçbirinde bütçe ayıracak bir protokole imza atmadık, atmayız."
Kapatıldığı ifade edilen köy okullarına ilişkin Tekin, bir öğrencisi dahi olsa talep gelmesi halinde bu okulları açmaya hazır olduklarını ifade etti.

'Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık'

Öğretmen alımındaki mülakatlara yönelik ise Bakan Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık." dedi.
Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.
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