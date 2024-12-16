https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-cumhuriyet-tarihinde-gorulmemis-sekilde-adil-bir-sekilde-mulakat-1091601684.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir şekilde mülakat yaptık

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir şekilde mülakat yaptık

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir şekilde mülakat yaptık.'' ifadelerini kullandı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T12:36+0300

2024-12-16T12:36+0300

2024-12-16T12:37+0300

türkiye

yusuf tekin

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

mülakat

öğretmen

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollere ilişkin eleştirilere cevap verdi.Bakanlığının 2024 yılı bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara 5 milyar 895 milyon lira civarında bir ödeme yapıldığını ifade eden Tekin, şu açıklamalarda bulundu:Kapatıldığı ifade edilen köy okullarına ilişkin Tekin, bir öğrencisi dahi olsa talep gelmesi halinde bu okulları açmaya hazır olduklarını ifade etti.'Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık'Öğretmen alımındaki mülakatlara yönelik ise Bakan Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık." dedi.Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/chp-genel-baskani-ozel-sehit-ailelerinin-ve-gazilerin-gozunun-icine-bakamayacagimiz-hicbir-seye-1090851592.html

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yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), mülakat, öğretmen