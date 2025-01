https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/turkiyenin-kredi-notu-aciklanacak-moodys-karari-ne-zaman-1093033382.html

Türkiye'nin kredi notu açıklanacak: Moody's kararı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Piyasalarda gözler, yılın ilk kredi notu değerlendirmesine çevrildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

Piyasalarda Moody's'in bu gece Türkiye'nin kredi notunu B1'den Ba3'e yükseltmesi beklentisiyle heyecanlı bir bekleyiş sürüyor.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bu gece yarısı Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. 2024 Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu iki basamak artırarak B1 olarak belirleyen kuruluş, not görünümünü de pozitifte tutmuştu. Ancak Moody's'in, Türkiye için belirlediği mevcut not seviyesi, diğer derecelendirme kuruluşlarının bir basamak altında yer alıyor.Moody's'in, yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notları için tarih vermesi, değerlendirme yapılacağına dair kesinlik taşımazken Ba3 seviyesinin ise halen yatırım yapılabilir not eşiğinin altında bulunduğu ifade edildi.

2025

Sputnik Türkiye

