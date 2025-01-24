https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/turkiyenin-kredi-notu-aciklanacak-moodys-karari-ne-zaman-1093033382.html
Türkiye'nin kredi notu açıklanacak: Moody's kararı ne zaman?
Türkiye'nin kredi notu açıklanacak: Moody's kararı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Piyasalarda gözler, yılın ilk kredi notu değerlendirmesine çevrildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T22:16+0300
2025-01-24T22:16+0300
2025-01-24T22:16+0300
türkiye
moody's
kredi
kredi notu
kredi borcu
kredi kartı limiti
kredi derecelendirme kuruluşu
abd
ekonomi
ekonomi reform paketi
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Piyasalarda Moody's'in bu gece Türkiye'nin kredi notunu B1'den Ba3'e yükseltmesi beklentisiyle heyecanlı bir bekleyiş sürüyor.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bu gece yarısı Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. 2024 Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu iki basamak artırarak B1 olarak belirleyen kuruluş, not görünümünü de pozitifte tutmuştu. Ancak Moody's'in, Türkiye için belirlediği mevcut not seviyesi, diğer derecelendirme kuruluşlarının bir basamak altında yer alıyor.Moody's'in, yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notları için tarih vermesi, değerlendirme yapılacağına dair kesinlik taşımazken Ba3 seviyesinin ise halen yatırım yapılabilir not eşiğinin altında bulunduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ekk-toplantisinda-yeni-karar-troy-kullanimi-yayginlastirilacak-1093032856.html
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moody's türkiye kredi notu, türkiye kredi notu güncellemesi, moody's not artırımı beklentisi, türkiye kredi notu tahmini
moody's türkiye kredi notu, türkiye kredi notu güncellemesi, moody's not artırımı beklentisi, türkiye kredi notu tahmini
Türkiye'nin kredi notu açıklanacak: Moody's kararı ne zaman?
Piyasalarda gözler, yılın ilk kredi notu değerlendirmesine çevrildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını bu gece açıklaması bekleniyor. Analistlerin beklentilerine göre Moody's, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B1'den Ba3'e yükseltebilir.
Piyasalarda Moody's'in bu gece Türkiye'nin kredi notunu B1'den Ba3'e yükseltmesi beklentisiyle heyecanlı bir bekleyiş sürüyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bu gece yarısı Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. 2024 Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu iki basamak artırarak B1 olarak belirleyen kuruluş, not görünümünü de pozitifte tutmuştu. Ancak Moody's'in, Türkiye için belirlediği mevcut not seviyesi, diğer derecelendirme kuruluşlarının bir basamak altında yer alıyor.
Moody's'in, yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notları için tarih vermesi, değerlendirme yapılacağına dair kesinlik taşımazken Ba3 seviyesinin ise halen yatırım yapılabilir not eşiğinin altında bulunduğu ifade edildi.